Ministarstvo zdravstva oštro o kašnjenju saniteta onkološkoj bolesnici: 'Nema opravdanja'

Sanitetski prijevoz pacijenata na području Grada Zagreba obavlja se sukladno Pravilniku o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, a ugovor s HZZO-om za navedenu djelatnost imaju Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba (NZHM) te ustanova Pacijent 2 koja osigurava sanitetski prijevoz za pacijente koji imaju prebivalište u zapadnom dijelu Zagreba, odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva na upit o kašnjenju sanitetskog prijevoza onkološkoj bolesnici.

Kao što smo u srijedu ranije pisali, žena (80) teški je onkološki bolesnik, a kako je nepokretna u bolnicu može biti transportirana samo sanitetom.

- Imala je dogovoren pregled kod kirurga na Svetom Duhu u utorak u 8.30 sati, a osim što je zbog saniteta zakasnila na dogovoreni termin u bolnicu, kući su je doveli tek iza 22.30! A sestra u bolnici sanitet je naručila u 10.20 sati. Da ne govorim da je moja majka cijelo to vrijeme bila bez svoje terapije. Pa je li to normalno i je li to humano, glasom punim gorčine pitao se jučer D.S., sin žene. (podaci poznati redakciji). Njegova se majka sa zloćudnim tumorom na bubregu koji je tri puta metastazirao, bori od 2014. godine. Ima palijativnu skrb i patronaža joj dolazi svaki dan, a zbog rane na nozi i previjanja jučer je bila naručena kod kirurga u 8.30 sati. Sanitet je došao po nju tek u 8.45 - ispričao nam je njezin sin.

- Ministarstvo zdravstva smatra neopravdanim kašnjenje sanitetskog prijevoza u gradu Zagrebu te je iz tog razloga više puta zatražilo očitovanje od NZHM Grada Zagreba kako bi pacijenti dobili odgovarajuću i pravovremenu medicinsku uslugu - poručilo je Ministarstvo.

Nova reforma

Dodali su kako se na razini Vlade i ove zdravstvene administracije novom reformskom mjerom donosi se nova Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza, koja je trenutno u procesu e-Savjetovanja s ciljem odgovaranja na aktualne zdravstvene potrebe u svakom dijelu Hrvatske i stavljanja pacijenta u fokus zdravstvenog sustava.

Ranije smo poslali upit i Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba. Oni su nam potvrdili su nam da je zaista došlo do duljeg čekanja zbog povećanog obima sanitetskog prijevoza, te da već pet godina Ministarstvu zdravstva ukazuju na manjak timova. Ne poriču svoju odgovornost i kažu da će poduzeti sve da se takva situacija više ne ponovi.

Njihov odgovor prenosimo u cjelosti:

vezano za pritužbu građana na čekanje sanitetskog prijevoza iz Vašeg upita, na žalost, do duljeg čekanja je zaista došlo zbog, između ostaloga, i povećanog obima sanitetskog prijevoza. Naime, jučer je Zavod obavio 378 usluga sanitetskog prijevoza, što predstavlja povećanje od otprilike 10% u odnosu na prosjek. Pri tome, prioritet u obavljanju sanitetskog prijevoza moraju imati pacijenti koji dolaze na unaprijed točno dogovorena vremena pretraga, oni koje je potrebno priključiti na aparat za dijalizu ili koji nisu pod nadzorom zdravstvenih djelatnika.

U nastojanju da građanima osiguramo pravovremenu uslugu, suočeni smo s brojnim međusobno povezanim otežavajućim okolnostima na koje nemamo nikakvu ili vrlo ograničenu mogućnost utjecaja. Rastući zahtjevi za kontinuiranim 24-satnim sanitetskim prijevozom, različite prometne situacije, kao i dugo trajanje primopredaje u zdravstvenim ustanovama dovode do preopterećenosti postojećeg broja ugovorenih timova. Upravo zbog manjka timova Ministarstvu zdravstva već pet godina ukazujemo na potrebu povećanja njihovog broja u Gradu Zagrebu i nadamo se da će prilikom izrade nove Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza to biti uvaženo.

Svjesni smo kako niti jedan potencijalni korisnik usluge sanitetskog prijevoza ne smije biti žrtvom opisanih ograničenja te da moraju imati pravo na potpunu, dostupnu, sveobuhvatnu, kontinuiranu i cjelovitu zdravstvenu zaštitu.

Za napomenuti je kako u Zavodu upravo uvodimo značajne promjene u organizaciji sanitetskih prijevoza te nastojimo, makar i u okviru postojećih, iznimno ograničenih resursa, promjenama radnog vremena timova te povećanjem broja službi sanitetskog prijevoza u vremenima vršnog opterećenja, utjecati na smanjenje vremena čekanja. Naime, ta vršna opterećenja variraju te su u značajnoj mjeri povezana s prihvatnim kapacitetima drugih odredišnih zdravstvenih sustava i gotovo ih je nemoguće unaprijed predvidjeti. Osim toga, Grad Zagreb kao osnivač Zavoda je u kolovozu ove godine potpisao ugovor o nabavi 19 sanitetskih vozila što će imati značajnog utjecaja na obnovu postojećih zastarjelih i objektivno manjkavih kapaciteta voznog parka.

U potpunosti razumijemo nezadovoljstvo pacijenata te smo svjesni da višesatna čekanja na obavljanje usluge sanitetskog prijevoza, osobito onda kada je riječ o pacijentima starije životne dobi i ozbiljno narušenog zdravlja, neprihvatljiva. Bez poricanja vlastitog dijela odgovornosti, poduzet ćemo sve u našoj moći da se takva situacija više ne ponovi.