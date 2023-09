Ogorčeni Zagrepčanin: Mama je onkološki bolesnik, a u bolnici je sanitet Hitne čekala 12 sati!

Moja majka ima 80 godina i teški je onkološki bolesnik s 20 dijagnoza, uz to i nepokretna i može biti transportirana samo sanitetom. Imala je dogovoren pregled kod kirurga na Svetom Duhu u utorak u 8.30 sati, a osim što je zbog saniteta zakasnila na dogovoreni termin u bolnicu, kući su je doveli tek iza 22.30! A sestra u bolnici sanitet je naručila u 10.20 sati. Da ne govorim da je moja majka cijelo to vrijeme bila bez svoje terapije. Pa je li to normalno i je li to humano, glasom punim gorčine pitao se jučer D.S., sin žene. (podaci poznati redakciji). Njegova se majka sa zloćudnim tumorom na bubregu koji je tri puta metastazirao, bori od 2014. godine. Ima palijativnu skrb i patronaža joj dolazi svaki dan, a zbog rane na nozi i previjanja jučer je bila naručena kod kirurga u 8.30 sati. Sanitet je došao po nju tek u 8.45.