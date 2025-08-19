Ministarstvo zdravstva: Rad djelatnika hitne službe bit će posebno vrednovan!

Ministarstvo zdravstva poručilo je u utorak da već radi na tome da se na adekvatan način prepoznaju i vrednuju specifičnosti rada u hitnoj medicinskoj službi, reagirajući na podršku HUBOL-a inicijativi djelatnika hitne medicine da im se prizna beneficirani radni staž.

"Nastavljamo raditi na usklađivanju propisa, a sve kako bi se na adekvatan način prepoznale i vrednovale specifičnosti rada u hitnoj medicinskoj službi", priopćilo je Ministarstvo zdravstava navodeći da je pitanje o kojem komunicira Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) već predmet rada institucija.

"Već je izrađen i dostavljen elaborat u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te proslijeđen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na stručno mišljenje radi donošenja prijedloga", dodaje se u priopćenju .

U Ministarstvu zdravstva pritom ističu da hitne medicinske službe predstavljaju ključni segment zdravstvenog sustava, kako u izvanbolničkoj tako i u bolničkoj skrbi, kao i da djelatnici tih službi svakodnevno pokazuju visoku razinu profesionalnosti i stručnosti, što je od iznimne važnosti za pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pacijenata.

Također poručuju da su do sada uvijek bili otvoreni za sve prijedloge i zahtjeve vezane uz rad hitnih službi. Vjeruju da će se tako nastaviti i ubuduće "s ciljem da se sva relevantna pitanja urede unutar jasnih zakonskih okvira, koji osiguravaju pravnu sigurnost i stabilnost djelatnika".

HUBOL je prije priopćio kako daje punu podršku inicijativi djelatnika hitne medicine koji kroz Hrvatski sindikat hitne medicine traže beneficirani radni staž i najavljuju jesenski prosvjed ako se uvjeti rada ne poboljšaju.