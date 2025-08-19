Obavijesti

Ministarstvo zdravstva: Rad djelatnika hitne službe bit će posebno vrednovan!

Ministarstvo zdravstva: Rad djelatnika hitne službe bit će posebno vrednovan!
Ministarstvo zdravstva poručilo je u utorak da već radi na tome da se na adekvatan način prepoznaju i vrednuju specifičnosti rada u hitnoj medicinskoj službi, reagirajući na podršku HUBOL-a inicijativi djelatnika hitne medicine da im se prizna beneficirani radni staž.

"Nastavljamo raditi na usklađivanju propisa, a sve kako bi se na adekvatan način prepoznale i vrednovale specifičnosti rada u hitnoj medicinskoj službi", priopćilo je Ministarstvo zdravstava navodeći da je pitanje o kojem komunicira Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) već predmet rada institucija.

"Već je izrađen i dostavljen elaborat u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te proslijeđen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na stručno mišljenje radi donošenja prijedloga", dodaje se u priopćenju .

PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ Misliti da hitnjaci ne zaslužuju radni staž je posve neljudski. Zašto za te ljude nema sluha?
Misliti da hitnjaci ne zaslužuju radni staž je posve neljudski. Zašto za te ljude nema sluha?

U Ministarstvu zdravstva pritom ističu da hitne medicinske službe predstavljaju ključni segment zdravstvenog sustava, kako u izvanbolničkoj tako i u bolničkoj skrbi, kao i da djelatnici tih službi svakodnevno pokazuju visoku razinu profesionalnosti i stručnosti, što je od iznimne važnosti za pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pacijenata.

Također poručuju da su do sada uvijek bili otvoreni za sve prijedloge i zahtjeve vezane uz rad hitnih službi. Vjeruju da će se tako nastaviti i ubuduće "s ciljem da se sva relevantna pitanja urede unutar jasnih zakonskih okvira, koji osiguravaju pravnu sigurnost i stabilnost djelatnika".

HUBOL je prije priopćio kako daje punu podršku inicijativi djelatnika hitne medicine koji kroz Hrvatski sindikat hitne medicine traže beneficirani radni staž i najavljuju jesenski prosvjed ako se uvjeti rada ne poboljšaju.

