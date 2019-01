Ministarstvo znanosti odbilo projekt uglednog znanstvenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odbilo je financirati projekt Inovativnom tehnologijom do novih terapeutskih rješenja u liječenju karcinoma ne-malih stanica pluća povezanih s mutacijama u K-RAS genu, požalio se na Facebooku molekularni biolog Ivan Štagljar.

Ugledni znanstvenik i profesor Sveučilišta u Torontu objavio je dokumentaciju s natječaja, a u podužem postu na Facebooku detaljno je obrazložio projekt za koji je tražio financiranje, istaknuo kako je period koji je Ministarstvu trebao da ocijeni projekt presedan svjetskih razmjera te za kraj poručio: I onda se političari čude što mladi odlaze u inozemstvo i još ih k tomu kritiziraju.

Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti.

- Većina ljudi iz Hrvatske koja je uključena u njen znanstveni život upoznata je s činjenicom da sam se od 1. rujna 2017. djelomično vratio u Hrvatsku jer sam prihvatio poziciju voditelja laboratorija na splitskom Institutu za Istraživanje života (engleski Mediterranean Institute for Life Sciences - MedILS). Ta funkcija mi dopušta da se natječem za projekte koje raspisuju MZO i Hrvatska znanstvena zaklada (HZZ). Moj prvi projekt pod nazivom 'Inovativnom tehnologijom do novih terapeutskih rješenja u liječenju karcinoma ne-malih stanica pluća povezanih s mutacijama u K-RAS genu - sam prijavio 1. listopada 2017 godine, i to u suradnji s kolegama kliničarima s KBC Jordanovac, akademikom Miroslavom Samaržijom i profesorom Markom Jakopovićem - opisao je u podužem postu Štagljar.

' Mislim da nije potrebno naglasiti da su dotični kolege prepoznati kako vrhunski stručnjaci u području liječenja karcinoma pluća u međunarodnim razmjerima, a ja bih se usudio reći da se radi o našim najboljim liječnicima u tom području. Naš projekt kojeg smo poslali na evaluaciju u Ministarstvo prije 16 mjeseci je prvi u svijetu koji opisuje primjenu naše nove inovativne metode za pronalaženje lijekova protiv najučestalije forme karcinoma pluća ne-malih stanica uzrokovane mutacijama u K-RAS genu i temelji se na našem nedavnom otkriću tri lijeka protiv slične forme karcinoma pluća ne-malih stanica, ali uzrokovana mutacijama u EGFR genu. Važno je spomenuti da su naša nova tehnologija i ta tri lijeka nedavno opisana u dva odvojena međunarodna patenta.

Široj javnosti je poznato da sam svojim dosadašnjim radom u Torontu na kompetitivnim natječajima od kanadskih i američkih znanstvenih fondacija namaknuo milijunska sredstva za istraživanja u ovom području (točnije oko 27 milijuna kanadskih dolara u posljednjih 10 godina), ali, kao što možete primijetiti, zajedno s vrhunskim timom stručnjaka u području liječenja karcinoma pluća iz Hrvatske nisam u stanju dobiti financiranje projekta u Hrvatskoj. Nadalje, MZO-u je trebalo 16 mjeseci - od 1. listopada 2017. do današnjeg dana, 29. siječnja 2019. - da ocijeni naš projekt što je presedan svjetskih razmjera

Na kraju, moram spomenuti da me najviše zabrinjava činjenica da smo moji kolege Samaržija, Jakopović i ja dobili 7 od maksimalnih 14 bodova za stavku pod naslovom “Opseg i snaga partnerstva” (vidi sliku).

Nakon gore navedenog pozivam Vas da sami prosudite radi li Ministarstvo Znanosti i Obrazovanja Republike Hrvatske dobar posao, te da li potiče izvrsnost u hrvatskoj znanosti. Ovakvu je odluku teško interpretirati na bilo koji način osim da znanstvenici iz Hrvatske koji su uspjeli u inozemstvu nisu nimalo dobrodošli u svojim nastojanjima da joj vrate nešto od svog bogatog znanja.

I onda se naši političari čude kada nam mladi odlaze u inozemstvo i još ih k tomu kritiziraju.

