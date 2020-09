Turizam nije podbacio: Negdje i preko 60% lanjskog rezultata

U Hrvatskoj je u prvih osam mjeseci ove godine 6,8 milijuna turista ostvarilo 47,5 milijuna noćenja, a to je 41 posto lanjskih dolazaka i 53 posto noćenja, što je bolje od predviđanja

<p>Prema iznesenim podacima na konferenciji za novinare Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice. od ukupnih 47,5 milijuna noćenja u osam mjeseci, 84 posto ili gotovo 40 milijuna ostvareno u srpnju i kolovozu, što je 62 posto lanjskog broja odnosno 38 posto manje nego u srpnju i kolovozu 2019. godine.</p><p>Od toga je polovica ili 21 milijun noćenja bilo samo u kolovozu, što je 64 posto od onoga u istom lanjskom mjesecu ili pad od 36 posto.</p><p>U srpnju i kolovozu u Hrvatsku je došlo 5,2 milijuna turista ili 54 posto lanjskog broja (i 46 posto manje), a isti postotak ostvaren je i samo u kolovozu sa 2,7 milijuna turista.</p><h2>Brnjac: Hvala turističkom sektoru na odrađenoj sezoni</h2><p>"Za rezultate ove sezone zaslužni su turistički sektor i suradnja kroz niz sastanaka s njima, a jasno je da nikome nije bilo lako u ovoj situaciji, no vidjelo se da je sektor dobro pripremljen i svima se zahvaljujemo", istaknula je ministrica turizma i sporta <strong>Nikolina Brnjac</strong>.</p><p>Ocijenila je da je Vlada u pravo vrijeme donijela prave mjere za održanje radnih mjesta i očuvanje likvidnosti u turizmu, a postupnim otvaranjem granica počeli su dolaziti turisti te je rezultat za osam mjeseci bolji od očekivanja u svim vrstama smještaja, u kojima se broj noćenja kreće od 40 do više od 60 posto lanjskih.</p><p>"Nautika je jedan od segmenata koji je dobro radio, i sada u Hrvatskoj imamo oko 300 megajahti pa se nadamo da će se ta sezona nastaviti", kazala je ministrica, dodajući da su uz domaće i sva bliža emitivna tržišta ovog ljeta ostvarila visoke postotke lanjskog prometa (Njemačka, Slovenija, Poljska, Češka i druga), kao i da je Hrvatska po dolascima stranih turista znatno ispred ostalih mediteranskih zemalja.</p><p>Poručila je i da su mjere pomoći sektoru turizma i ugostiteljstva produžene do kraja godine da bi se lakše pripremili za 2021., kao i da će će dio sredstava za pomoć doći i iz EU-a te da su potrebni projekti za ta sredstva.</p><p>"U idućem razdoblju čeka nas suradnja u očuvanju radnih mjesta i likvidnosti. Radit će se strategija održivog turizma s održivim planiranjem kapaciteta i infrastrukture u što ćemo uključiti niz stručnjaka i udruge da bi to bilo i izvedivo", najavila je Brnjac, dodavši da se razgovara i o traženjima ugostitelja i smanjenju parafiskalnih nameta.</p><h2>Staničić: Promotivne kampanje privukle stotine milijuna ljudi</h2><p>Direktor HTZ-a <strong>Kristijan Staničić </strong>istaknuo je da se u Hrvatskoj još odmara oko 200 tisuća turista te da su u tijeku kampanje za jesen, "Tjedan odmora vrijedan" i druge.</p><p>Kaže da su HTZ-ove kampanje od početka pandemije na društvenim mrežama i drugim kanalima ukupno privukle stotine milijuna ljudi.</p><p>"Svjedočili smo i negativnim kampanjama na stranim tržištima koje nam nisu išle u prilog, ali smo i to nastojali kanalizirati određenim pozitivnim i činjeničnim porukama", rekao je Staničić.</p><p>Najavio je da će za 2021. u promociji isticati sigurnost Hrvatske, uz napomenu da će trebati poraditi na testiranju na covid-19 u destinacijama, a vjeruje i da će oko 200 milijuna kuna koliko iznosi proračun HTZ-a za ovu godinu (nakon lanjskih 340 milijuna kuna), biti dovoljan za pripremu aktivnosti za 2021. godinu.</p><p>Na pitanje o očekivanim prihodima turizma za ovu godinu, koji su se u medijima nedavno spominjali na razini od 4,5 milijarde eura (nasuprot lanjskih oko 10,5 milijarde eura), kazao je da za financijske pokazatelje treba pričekati kraj godine.</p><h2>Ostojić: U hotelijerstvu financijski pokazatelji niži od fizičkih</h2><p>Direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić ocijenio je pak da su ovogodišnji turistički rezultati maksimalno mogući u ovoj situaciji.</p><p>"U hotelima je u osam mjeseci bilo oko 30,4 posto lanjskih noćenja, a u onima sa više zvjezdica i više, no anketa HUT-a pokazuje da će financijski efekti u hotelijerstvu biti između pet i 15 posto niži od fizičkih rezultata, a u kampovima blizu 50 posto lanjskog prometa”, rekao je Ostojić.</p><p>I on smatra kako bez pomoći Vlade i mjera to ne bi bilo moguće, kao ni spremiti se za iduću sezonu. Vjeruje da je produljenje mjera do kraja ove godine samo tehnički zbog proračuna, te da će se nastaviti i u 2021.</p><p>Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) <strong>Tomislav Fain</strong> kazao je da vladine mjere pomoći drže agencije na životu, s obzirom da su suočene s padom prometa većim od 80 posto, a predsjednik Udruženja marina pri HGK Sean Lisjak kazao je da su u marinama i nautici ukupno zadovoljni rezultatima, ali i da im je žao što nisu uspjeli zaraditi više, pri čemu je iznio podatak da samo charter sada gubi oko 150 milijuna eura zbog izgubljenih bukinga za rujan i listopad.</p><p>"Nadam se da ćemo za iduću godinu iz toga nešto naučiti i zajedno sa HTZ-om uspjeti objasniti i poručiti gostima da nautika nije problem, a to što imamo dobra rezultat ne znači da nam ne treba pomoć, bez koje nećemo moći investirati i pripremiti iduću sezonu”, upozorio je Lisjak.</p><p>Kruno Kapetanović iz Nacionalne udruge malih i obiteljskih hotela te predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri HGK Martina Nimac Kalcina također su naglasili važnost suradnje i dogovaranja s Ministarstvom o budućim projektima i dokumentima.</p><p>"Na sjevernom Jadranu iznajmljivači su zadovoljni, a na srednjem i južnom uglavnom nezadovoljni sezonom, a s obzirom na neizvjesnost iduće godine očekuje da će se misliti i na njih jer su fizičke osobe ostale izvan mjera pomoći, što nije u redu, jer se više od 50 posto noćenja ostvaruje u privatnom smještaju. Bitno je pomoći i domaćinima”, upozorila je Nimac Kalcina.</p>