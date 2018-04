Ministrica Divjak: 'Od politike ne živim niti sam ikad živjela'

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u četvrtak je rekla kako od politike ne živi niti je ikad živjela.

Prije svega ja sam profesorica i znanstvenici, od politike ne živim niti sam do sada živjela, poručila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak na pitanje planira li podnijeti ostavku ako se za voditelja Ekspertne radne skupine imenuje Matko Glunčić, državni tajnik u njezinom ministarstvu, čijem se imenovanju usprotivila.

- Moja jedina motivacija je da se uvedu pozitivne promjene u školu i na fakultete, u znanost. Zato sam ovdje. To je moja motivacija. Što se tiče procesa, startali smo s reformom strukovnog obrazovanja, škola za život i informatika idu od jeseni i to ni na koji način ne može zaustaviti izbor Ekspertne radne skupine. Tu je naglasak, na pozitivnim promjenama, a nije naglasak na osobama, i kad god to tako postavljamo, mislim da radimo dobar posao - rekla je Divjak prije sjednice Vlade.

Na pitanje znači li to da neće popustiti u svojim stavovima, uzvratila je:

- Sve što sam rekla, iza toga stojim - kratko je poručila.

Podsjetimo, na sastanku Posebnog stručnog povjerenstva u utorak koja je trajala osam sati nisu izabrani voditelj ni članovi Ekspertne radne skupine. Premijer se zalagao za imenovanje Glunčića, no ministrica je to odbijala. Uzet je time out za dogovor, a prema neslužbenim informacijama nova runda pregovora trebala bi biti do kraja tjedna. Iz HNS-a su u srijedu poručili kako bi se imenovanjem Matka Glunčića za voditelja ERS-a zaustavilo eksperimentalno, ali i cjelovito uvođenje kurikularne reforme, a za njih reforma obrazovanja nema alternative.

- Kao što je već poznato Glunčić, ne zadovoljava uvjete, otvoreno govori protiv reforme. Nadalje, a njegovo imenova je bulo bi kontra plana rada vlade i preporuka Europske komisije koja podupire provođenje reforme. Glunčić je bio u vijeću roditelja jedne škole, koja se prijavila za sudjelovanje u eksperimentalnom provođenju reforme, i otvoreno blokirao da škola u to bude uključena. Matko Glunčić je dušom i tijelom protiv kurikularne reforme, što je dokazao u nekoliko navrata svojim izjavama - naveli su iz HNS-a.

Podrška imenovanju Glunčića stigla je od Hrasta koji ministricu Divjak optužuju da "svojim agresivnim pristupom spremna zgaziti sve stručne argumente kako bi uvela bilo kakvu reformu i kako bi HNS to mogao prikazati svojom političkom pobjedom".