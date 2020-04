Ministrica Divjak: Prvi scenarij za državnu maturu je lipanj

Najveći broj država i dalje nema konačnu odluku, među njima i Hrvatska. Tri, četiri države odlučile su da neće biti mature ili će biti u značajnoj mjeri reducirane, ali to je stvarno manjina. Devet država je odlučilo da će matura biti ili krajem svibnja, tijekom lipnja ili srpnja, a u jednoj državi u kolovozu, kazala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak prije videokonferencije s euroministrima obrazovanja.

- Mi očekujemo da bismo u prvoj polovici svibnja mogli konkretnije reći koji su to točno datumi, ali za sada je naš prvi scenarij lipanj. Svi dijelimo otprilike iste brige jer i u onim državama koje i jesu odlučile da će to biti primjerice lipanj, ta odluka ovisi o mnogim faktorima koji će se tek vidjeti - istaknula je Divjak, podsjećajući da se odluka ne može donijeti bez mišljenja nacionalnog stožera za civilnu zaštitu i procjene epidemiologa.

Dodala je da su za provođenje državne mature potrebna su dva do tri tjedna i da će se u školama morati osigurati sve mjere zaštite.

Divjak vodi videokonferenciju s ministrima obrazovanja i znanosti EU-a s kojima će razmijeniti mišljenja o državnoj maturi i nastavi na daljinu. Razgovarat će i o usuglašavanju politika o studiranju u drugim zemljama i osiguranju financijskih sredstava za nastavu na daljinu.

- Ako netko iz Hrvatske želi upisati studij u Austriji ili netko iz Njemačke u Sloveniji da to može učiniti jer moramo dobro usuglasiti naše politike, ali i tražiti sredstva iz EU fondova kako bi ova nastava na daljinu mogla biti izvedena na najbolji mogući način - objasnila je Divjak.