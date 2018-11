Ministrica Divjak: 'Sveučilišta moraju pokazivati rezultate'

Složili smo se s međunarodnim stručnjacima da sveučilišta moraju pokazati konkretne rezultate jer nema mjesta uravnilovki u 2018., poručila je u četvrtak ministrica Blaženka Divjak.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo je domaćin savjetovanja o programskom financiranju visokog obrazovanja 'The Power of Funding in steering performance of Higher Education Institutions: Peer Learning Activity'.

Foto: MZO

I sama ministrica je sa stručnjacima iz Austrije, Estonije, Finske, Francuske, Mađarske, Luksemburga, Rumunjske i Slovenije razgovarala o različitim modelima financiranja visokog obrazovanja na primjerima pojedinih država

Divjak je naglasila kako, s obzirom na to da samo ulaganje u izvrsnost može hrvatsko visoko obrazovanje i znanost izvući iz letargije, misli da je konačno došlo vrijeme da svaki dionik u sustavu visokog obrazovanja snažnije preuzme odgovornost za svoje djelovanje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ponovit ću još jednom, autonomija sveučilišta ne znači da svatko radi što hoće, već je to prilika da se služi društvu i gospodarstvu. Autonomija podrazumijeva odgovornost, pa na kraju krajeva i odgovornost prema poreznim obveznicima - rekla je ministrica.

Iako neizravno, ovime je dala oštru kritiku vodstvima nekih hrvatskih sveučilišta, a posebice zagrebačkome.

Podsjećamo, nakon što je Divjak pokrenula tri upravna nadzora nad Sveučilištem u Zagrebu, Boras je uzvratio sebi poznatom metodom - tužbom. Sveučilište, kojem je načelu, podnijelo je ustavnu tužbu, tvrdeći da je upravni nadzor ministarstva narušavanje autonomije sveučilišta.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja tada je prozvao Borasa da stvara 'državu u državi'.

Boras je kasnije ministarstvu odbio poslati plan zapošljavana, a ministarstvo utvrdilo da su pojedine sastavnice Sveučilišta bez njegove suglasnosti unijele neodobrene promjene plaća u sustav Centralnog obračuna plaća.

Borasovo Sveučilište, uz sve to, ima značajan pad na ljestvicama kvalitete pa je pitanje hoće li rektorat 'utvrditi' i da je vrednovanje rada sveučilišta također narušavanje njegove autonomije?