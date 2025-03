Ministrica o aferi koju su otkrila 24sata: Pročitala sam, dala sam nalog da vidimo što možemo

Prvi puta u hrvatskoj povijesti, jedna osoba, liječnik Gordan Čustović, imenom i prezimenom je javno istupio i za 24sata opisao kako je farmaceutska kompanija podmićivala liječnike. Ne samo da je istupio, već je prije dvije godine sve i prijavio Uskoku te pučkoj pravobraniteljici, čiji je ured proveo opsežnu istragu zbog otkaza zviždaču u hrvatskoj podružnici američke korporacije Johnson&Johnson, odnosno tvrtke Janssen, koja posluje u njihovu okrilju. Liječnicima su se plaćala putovanja, kongresi, doškolovavanja...sve kako bi pacijentima propisivali lijekove ovog farmaceutskog diva.

Janssen je proizvođač inovativnih skupih lijekova za teške bolesti i svake godine iz proračuna Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje isplate im desetke milijuna eura. Čustović je nadređenima u tvrtki prijavio ove "neetične" i protuzakonite radnje, od plaćanja liječnicima za predavanja, a u biti kako bi prepisivali njihov lijek, pa do nezakonitog prikupljanja podataka o pacijentima i njihovim terapijama. Nakon Čustovićeve prijave i nakon što je Johnson&Johnson angažirao američkog revizora, koji je potvrdio nepravilnosti, smijenjen je cijeli hrvatski menadžment Janssena te je dio uključenih dobio otkaz. Takve sankcije je pretrpjelo ukupno 12 zaposlenika, odnosno polovica podružnice. Ali to je obavljeno u tišini, bez detalja koji bi iscurili u javnost. 24sata su poslali upit i Uskoku prije više od sedam dana jesu li izvidi završili, ali nisu nam ništa odgovorili.

- Ja sam liječnik, držao sam se etičkih principa i zbog toga dobio otkaz. Vjerujem da i druge farmaceutske tvrtke rade slično i samo želim da se uvede reda te da javnost bude upoznata s nezakonitostima - kaže nam Čustović.

Zagreb: Liječnik Gordan Čustović | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S aferom smo nakon sjednice Vlade suočili i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. Zanimalo nas je hoće li se uvesti registri s podacima kojim liječnicima koja kompanija plaća putovanja i čije lijekove te zašto liječnici prepisuju pacijentima.

- Odgovor je vrlo jednostavan. Za sve što može povećati transparentnost pa tako i ovo, ja sam pobornik toga. Ja sam isto dobila tu informaciju iz medija, ne službeno kao ministrica, i baš smo danas dali nalog da vidimo što već sad možemo, odnosno što ćemo u neposrednom vremenu - rekla je ministrica Hrstić.

Zagreb: Izjave nakon sastanka parlamentarne većine | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trenutno je situacija takva da stručnjake koji izrađuju izvješća i obrazloženja zašto bi se neki lijek trebao koristiti, plaćaju same farmaceutske kompanije. Otvoren prostor za sukob interesa, podmićivanja i malverzacije. Pitali smo ju hoće li se to promijeniti pa da neovisne stručnjake angažira HZZO.

- U nekoliko navrata se tome pričalo, o izmjeni pravilnika. Ono što je važno i što sigurno treba tome pristupiti da to bude stručno, ispravno, transparentno, jasno i u struci i znanosti. Potpuno je jasno kako komunicirate i iskazujete potencijalni sukob interesa. Dakle, odgovornost je na poslodavcu koji traži pisanje stručnog mišljenja, odgovornost je na onome koji to piše i koliko je meni poznato, zakoni su vrlo jasni, samo je pitanje da li ih u potpunosti primjenjujemo, odnosno da li ih kontroliramo - rekla je.

Dakle, za sad se to neće promijeniti. Pitali smo i hoće li Ministarstvo provesti istragu koji su to liječnici koji su primili mito.

- Od jučer informacija iz medija, to je jedino što znam, izvidi jesu u tijeku. Ja osobno kao ministrica sigurno neću raditi te izvide ali ćemo kao Ministarstvo zdravstva podržati i dati stručne ili bilo kakve podatke. Ako istraga postoji, neka se radi, a mi ćemo podržati istragu u potpunosti - odgovorila je.

Čustovićevi problemi počeli su kad je nova komercijalna direktorica tražila da on i njegovi ljudi nezakonito prikupljaju podatke o pacijentima i o tome na kojoj su terapiji. Riječ je o ljudima s teškim bolestima, a cilj prikupljanja podataka je da se vidi koliko koji liječnik prepisuje njihovih, a koliko konkurentskih lijekova, objašnjava. Naputak je bio da omjer njihovih lijekova naspram konkurencije treba biti barem pola-pola. Inače postoji legalna baza podataka o generalnoj potrošnji, ali mnogo je važnije znati koliko se na kojem odjelu prepisuje kojeg lijeka. Postojale su Viber i WhatsApp grupe ljudi koji su na terenu vodili prodaju, a u kojima su izvještavali ostale o tome koliko su lijekova uspjeli izlobirati. Neke nam je Čustović i pokazao. Dobre veze s utjecajnim liječnicima osiguravali su i plaćanjem predavanja koje je organizirala tvrtka, a ti stručnjaci educirali su druge liječnike. I za to bi bili plaćeni od 600 do 1500 eura po predavanju, koja obično traju 15-ak minuta, a s diskusijom do sat vremena. Tvrtka je osiguravala i liječnike koji su slušali. S predavačem bi potpisali ugovor u kojem formalno stoji da plaćanje za predavanje ni u kom slučaju ne znači da treba propisati njihove lijekove. To je samo pravna zaštita, a u stvarnosti se tako kupovala naklonost, kaže nam Čustović.