Ministrica: 'Zatražili smo studiju o PFAS-u, ali zasad ne vidimo razlog za testiranje krvi'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je u četvrtak novinarima da su od europarlamentarca Gordana Bosanca (Most) zatražili cijelu studiju o PFAS spojevima u krvi hrvatskih ispitanika, ali zasad, prema savjetu struke, ne vide razlog za nacionalno testiranje. Bosanac, zastupnik u Europskom parlamentu iz redova grupacije Zeleni/ESS, izvijestio je nedavno o istraživanju kojim je obuhvaćeno 110 ljudi iz devet zemalja, uključujući Hrvatsku, a koje kod šestero od 10 hrvatskih ispitanika pokazuje povišene referentne vrijednosti PFAS spojeva.

Hrstić je novinarima na stručnom skupu povodom 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke ponovila da rezultate istraživanja o povišenim razinama PFAS spojeva kod stanovnika Hrvatske zna samo iz medija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Vlasnik bunara u kojem su našli otrovni PFAS: 'Ako je onečišćena voda, ona ide do Novčice i Like' | Video: 24sata/Hrvoje Kostelac/Pixsell

Nema uvid u metodologiju, rezultate ni način financiranja. "Do danas nemamo uvid u te nalaze", rekla je.

Od Bosanca su, kako je navela, zatražili cijelu studiju, metodologiju i podatke o financiranju, kako bi još jednom sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav.

Ravnatelje županijskih zavoda za javno zdravstvo zamolila je da pokušaju doći do pojedinačnih nalaza, kako bi se vidjelo što je točno pronađeno i koje su referentne vrijednosti. Pritom je naglasila da nitko ne umanjuje važnost tih rezulata.

"Da bismo mi potencijalno mijenjali ikakve stavove, moramo znati što smo dobili od rezultata", poručila je.

Bosanac je u četvrtak za tportal izjavio da su ga iz Ministarstva kontaktirali i zatražili dokumentaciju o istraživanju, uz obrazloženje da razmatraju opciju nacionalnog testiranja.

Na novinarsko pitanje razmatra li se to, ministrica nije izravno odgovorila, nego je ponovila da za promjenu stava treba imati uvid u rezultate.

Prema podacima kojima raspolažu u Ministarstvu, važno je testirati vodu, tlo i biljke, a to se i radi, istaknula je.

PFAS je zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih perfluoriranih i polifluoriranih alkilnih spojeva, koje se zbog vrlo sporog razgrađivanja često naziva "vječnim kemikalijama".