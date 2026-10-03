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OTPAD U GOSPIĆU

U krvi Gospićana pronašli su PFAS spojeve: Ministarstvo je odbilo uvesti testiranja na to!

Piše Veronika Miloševski,
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U krvi Gospićana pronašli su PFAS spojeve: Ministarstvo je odbilo uvesti testiranja na to!
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Gospićani u krvi imaju vječni otrov. ‘Treba nam nacionalno testiranje’

Ministarstvo zdravstva ne planira uvesti nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve, poznate kao "vječne kemikalije", nakon što je kod pet od sedam testiranih stanovnika Gospića utvrđena povišena razina tih spojeva.

Iz Ministarstva ističu da rezultati provedenog europskog istraživanja nisu dovoljni za donošenje zaključaka o izloženosti stanovništva Gospića. U istraživanju je sudjelovalo 110 dobrovoljaca iz devet država, od kojih samo deset iz Hrvatske. Sedmero ih je bilo iz Gospića, dvoje iz Knina, a jedna osoba iz Pule.

Povišene vrijednosti PFAS-a u krvi same po sebi, objašnjavaju iz Ministarstva, ne dokazuju oštećenje zdravlja. Iz Ministarstva navode da ne postoji zdravstveni prag na temelju kojeg bi se iz nalaza krvi mogla predvidjeti bolest niti postoji specifično liječenje koje bi se primijenilo nakon takvog testiranja. Zbog toga smatraju da masovno testiranje trenutačno ne bi donijelo jasnu zdravstvenu korist pojedincima.

KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ Mora se ispitati zašto Hrvati imaju više razine 'vječnih kemikalija' u svojim tijelima
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Eurozastupnik Gordan Bosanac (Možemo!) pozvao je u subotu Ministarstvo zdravstva da zbog problema s PFAS-om i u Hrvatskoj pokrene nacionalno testiranje na PFAS, izrazivši zaprepaštenje njihovim odgovorom da ne planiraju nacionalno istraživanje.

- Šokiran sam. Mislimo da je ovo jasan indikator da postoji problem s PFAS-om i u Hrvatskoj - rekao je Bosanac, koji je u suradnji s grupom Zelenih u Europskom parlamentu proveo istraživanje kojim je obuhvaćeno 110 ljudi iz devet zemalja, uključujući Hrvatsku Svjestan da rezultati istraživanja ne predstavljaju reprezentativan uzorak, Bosanac ističe da ipak izazivaju veliku zabrinutost i upućuju na problem koji treba ispitati na razini cijele EU-a, pa tako i Hrvatske.. Ekotoksikolog prof. dr. sc. Branimir K. Hackenberger smatra da nalazi ipak predstavljaju dovoljan razlog za nova istraživanja.

- Iz ovog nalaza se ne može zaključiti porijeklo ili izvor kemikalija. Jedina stvar koja je tu značajna za Hrvatsku je da je to dovoljno velika indikacija da se naprave istraživanja da se doista vidi potječu li ti spojevi u ljudima iz vode, otpada, namirnica - kaže Hackenberger.

Vjeko Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom, koji je imao najviši nalaz, kaže da planira ponoviti testiranje.

- Ovo treba poslužiti tome da se radi sustavniji i opsežniji biomonitoring. Tako, nadamo se, umirit će se i stanovništvo, ako imamo opširne analize većeg broja ljudi - kaže Bušić. 

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