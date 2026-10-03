Možemo! poziva Ministarstvo zdravstva da pokrene nacionalno testiranje na PFAS

Eurozastupnik Gordan Bosanac (Možemo!) pozvao je u subotu Ministarstvo zdravstva da zbog problema s PFAS-om i u Hrvatskoj pokrene nacionalno testiranje na PFAS, izrazivši zaprepaštenje njihovim odgovorom da ne planiraju nacionalno istraživanje.

"Šokiran sam. Mislimo da je ovo jasan indikator da postoji problem s PFAS-om i u Hrvatskoj", rekao je Bosanac, koji je u suradnji s grupom Zelenih u Europskom parlamentu proveo istraživanje kojim je obuhvaćeno 110 ljudi iz devet zemalja, uključujući Hrvatsku, a koje kod šestero od 10 hrvatskih ispitanika pokazuje povišene referentne vrijednosti PFAS spojeva.

Kod svih 110 testiranih u EU pronađena je trifluoroctena kiselina (TFA), spoj iz skupine PFAS. Iz Ministarstva zdravstva poručuju da ne planiraju provođenje nacionalnog programa testiranja krvi na PFAS spojeve, navodeći da takav korak ne preporučuju vodeće zdravstvene institucije.

Svjestan da njihovi rezultati ne predstavljaju reprezentativan uzorak, Bosanac ističe da ipak pokazuju veliku zabrinutost i upućuju na problem koji treba ispitati na razini cijele EU, tako i Hrvatske.

Poziva stoga Ministarstvo da u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo pokrenu nacionalno testiranje, ističući kako je riječ o području u kojem je provedeno vrlo malo istraživanja.

Poziva i Europsku komisiju da potakne države članice i financijski ih podrži u provođenju nacionalnih programa testiranja, ali i na strožu regulaciju PFAS spojeva na razini EU te veća ulaganja u razvoj njihovih alternativa, kao što to čine Kina i Indija.

Kako je naveo, od 49 kemijskih spojeva koje je industrija označila kritičnima, njih 26 je povezano s PFAS-om, te naglasio da se pod izlikom pojednostavljenja propisa, koje Komisija najavljuje, ne bi smjeli smanjivati standardi zaštite javnog zdravlja.

Među sedam Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih petero. Krv su još dale dvije osobe iz Knina i jedna iz Pule. Upitan zašto u istraživanje nisu bili uključeni i stanovnici Zagreba, s obzirom na to da čine četvrtinu stanovništva Hrvatske, Bosanac je pojasnio kako je poziv bio upućen i prema njima.

"Pozvali smo ljude koji žive u blizini odlagališta, tako i prema ljudima u Zagrebu, no u kratkom periodu koji smo imali za pozive, logično, najviše se ljudi javilo iz Gospića, imali su intrinzičnu motivaciju", rekao je dodajući kako za sada grupacija nema kapaciteta za nova istraživanja.

Benčić: Znali su, ali nitko nije naložio inspekciju kamiona

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić ponovno je prozvala Vladu za odgovornost zbog situacije s ilegalnim i potencijalno toksičnim odlagalištima otpada, ne samo u Gospiću nego diljem Hrvatske. Najavila je da će Možemo! aktivnosti usmjeriti i na ilegalna odlagališta u Slavoniji.

Benčić je naglasila da su ključne institucije, prema informacijama sa zatvorene sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost, godinama znale za kriminalno odlaganje otpada u Gospiću, ali da međusobnom koordinacijom nisu to zaustavile.

"Ni USKOK, DORH, DIRH, kriminalistička policija ni Ministarstvo u te četiri godine nisu naložile Carinskoj upravi akciju inspekcije kamiona koji ulaze u Hrvatsku i prevoze otpad. Nevjerojatno", ustvrdila je.

Za to Vlada mora odgovarati jer je Vlada ta koja u te institucije postavlja kadrove, poručila je. Podsjetila je da je kriminalističko istraživanje pokrenuto još 2023., da je državni inspektorat još u travnju 2024. utvrdio da se radi o opasnom otpadu s elementima ekotoksičnosti, a da je službena istraga počela u veljači 2025. godine.

"Nema izgovora ni za jednu instituciju ove države što ta sanacija nije krenula u svibnju 2024. godine, sad smo u listopadu 2026. i još je nemamo", dodala je.

Upitani za SDP-ovu eurozastupnicu Romanu Jerković koja je u Strasbourg vodila članove obitelji i prijatelje na račun poreznih obveznika, iz Možemo! poručuju kako je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sam rekao što o tome misli kada ju je pozvao na dodatna objašnjenja.

Što se tiče štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, Benčić je ustvrdila kako je to stvar gradske uprave, uprava tih društava i sindikata. "Želimo da se to što prije riješi, da se potpišu Kolektivni ugovori i da se radnicima povećaju plaće već za rujan za 4,5 posto i onda još toliko krajem godine", kazala je.