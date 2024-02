Ministru Primorcu isparilo više od 117.000 eura zarade otkako je u Vladi: Mlad sam, radit ću...

Marko Primorac, koji je na funkciji ministra financija zamjenio dugogodišnjeg Zdravka Marića, puno je bolje živio prije političke karijere. Dokaz tome je i činjenica da od kad je sjeo u ministarsku fotelju automatski je izgubio oko 117.500 eura. Vidljivo je to i iz njegove ažurirane imovinske kartice, ali ministar ekskluzivno za 24sata kaže: "Još smo mladi, radit ćemo ponovno" Ministarska plaća Primorcu je nešto veća od one profesora na Ekonomskom fakultetu, za oko 230 eura i iznosi 2.516 eura. Povećanje je to od 53 eura u odnosu na prošlu godinu.

A što se tiče ostalih prihoda, Primorac je u velikom minusu, ostao je bez gotovo svih drugih naknada i prihoda. Primjerice, samo od dobiti svoje tvrtke koju je ugasio kada je postao ministar je zarađivao i 50.000 eura godišnje. Od prihoda obrta i naknada mu je isparilo još oko 67.500 eura koje je primao, pa dolazimo do oko 117.500 eura koje više nema.

Objasnio zašto je ugasio tvrtku

Ministar nam objašnjava i zašto je ugasio tvrtku, a ne primjerice, prenio je na nekoga kao brojni drugi dužnosnici. Priznaje i da mu je odluka da sjedne u ministarsku fotelju "financijski loša".

- Tvrtka bez mog izravnog angažmana nije imala smisla. Nisam se bavio proizvodnjom ili uslužnim djelatnostima koje bi mogao nastaviti netko drugi. Radio sam na visoko profesionalnim angažmanima i poslovima koje je tvrtka dobivala isključivo na temelju mog iskustva i referenci. Mogao sam, možda, nekome od kolega prenijeti upravljačka prava, ali zbog specifične prirode posla, koja je dominantno bila usmjerena na financije, smatrao sam da to ne bi bilo spojivo s mojom trenutnom dužnošću niti sam htio da bilo tko to dovodi u pitanje i propituje moralne aspekte takvih poteza. Zamislite što bi se dogodilo da su prihodi tvrtke počeli rasti. Odmah bi se postavilo pitanje jesam li ja koristio svoj položaj kako bih utjecao na poslovanje tvrtke. To bi bili doista nemogući uvjeti poslovanja i rada i za tvrtku i za mene. Naravno da je to bila, subjektivno, financijski, loša odluka za moju obitelj, ali još smo mladi. Tako se barem osjećamo. Znanje i ekspertiza neće nestati, radit ćemo ponovno – odgovorio nam je ministar.

Primorac nam je objasnio da je prije dužnosti ministra financija, također radio na brojnim projektima kao savjetnik u području javnih financija za Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond, Center of Excellence in Finance i druge međunarodne i domaće institucije, na projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Sve to, kao i raditi privatno ne može kao ministar, pa je ostao bez skoro 67.500 eura raznih naknada koje je tada dobivao.

- Dio prihoda ostvarivao sam i kroz pojedinačne angažmane sa znanstveno-istraživačkim institucijama, primjerice – ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a niz godina surađivao sam i s Institutom za javne financije na brojnim projektima i publikacijama. Manji dio prihoda odnosi se i na naknade za rad u nadzornim odborima i ostalim tijelima pojedinih poduzeća i institucija te, primjerice, u Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora u kojem sam sudjelovao kao vanjski član - objašnjava ministar financija.

Ali nije sve isparilo. Ministar iznajmljuje stan od 60 kvadrata čiju vrijednost je procijenio na 160.000 eura, a iz imovinske je vidljivo da slijedi trendove poskupljenja najma u glavnom gradu. Podstanaru naplaćuje 600 umjesto ranijih 400 eura mjesečno.

Ostala mu je i mala naknada sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta. Tamo radi osam sati tjedno, odnosno 180 sati godišnje, te na temelju toga mjesečno primi nešto manje od 150 eura.

Ministar i supruga osim stana imaju još samo jednu oranicu u naselju Odra, pa se postavlja pitanje i gdje onda žive? Nisu podigli šator na oranici koja je u biti građevinsko zemljište vrijedno 80.000 eura. Prijavljeni su na adresi katnice ministrovih roditelja koja je odmah pored oranice. U dvorištu postoji i još jedna kuća, pa obitelj tamo živi, a očiti je plan jednog dana sagraditi i svoju kuću u tom prigradskom zagrebačkom naselju.

Nije kupio narodne obveznice

Iako je lani ušao u povijest kao prvi ministar financija koji je izdao tzv. narodne obveznice i trezorske zapise, Primorac ih nije osobno kupio! Ali jeste njegova supruga koja inače vodi Regos. Iskra Primorac je uložila 30.000 eura u narodne obveznice i 30.000 eura u trezorske zapise. Supruga je tako vlasnica malog dijela državnog duga kojim upravlja ministar.

I uz to ulaganje, supružnicima je ostala respektabilna ušteđevina. Imaju ušteđeno 152.000 eura 16.000 švicarskih franaka, te 15.000 američkih dolara.

Ministar je i vlasnik je i BMW-a iz 2017 godine vrijednog 25.000 eura. Supružnici Primorac imaju i brojne dionice u različitim firmama uključujući i Slatinsku banku, HT, Končaru, FTB Turizmu, Liburnia Riviera hotelima, Luximu te Božjakovinu...Prije 16 godine Primorac se zadužio kod Zagrebačke banke za 50.000 eura, te za to mjesečno izdvaja 260 eura.