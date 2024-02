Druga runda trezorskih upisa završava: Pogledajte koji su članovi Vlade najviše investirali

S nedjeljom, 26. veljače, zatvara se druga runda trezorskih upisa. Tom je prilikom Dnevnik Nove TV provjerio koliko su članovi Vlade dosad uložili u narodnu obveznicu i trezorske zapise. Također su provjerili ima li kakvih promjena u njihovoj imovini s obzirom na to da su obvezni jednom godišnje u svoje imovinske kartice upisati sve nove podatke, a taj je rok nedavno istekao.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u prošloj godini u narodnu obveznicu uložio 30 tisuća svojih eura, a on i supruga su uz to uložili svaki po pet tisuća eura u trezorske zapise. Tvrdio je da se radi o sigurnom ulaganju, a čak je javno pozivao svoje ministre da ulože kako bi svojim primjerom pokazali da se to isplati.

Dio ministara, kao i predsjednik Sabora, poslušali si premijerov savjet pa su tako Davor Božinović, Tomo Medved, Nikolina Brnjac i Gordan Jandroković uložili po 1000 eura u narodnu obveznicu. Vili Beroš, odnosno njegova supruga, te Anja Šimpraga uložili su po 500 eura.

Goran Grlić Radman pokazao je najveću vjeru u državne obveznice u koje je uložio 100 tisuća eura, a njegova supruga još 70 tisuća. Zato što joj je posudio 100 tisuća eura, Republika Hrvatska nakon dvije godine Radmanu će povrh tih 100 tisuća platiti još 7300 eura za kamatu.

Supruga Marka Primorca uložila je po 30 tisuća eura u narodne obveznice i trezorske zapise.

Ipak ne dijele svi simpatije prema ulaganju u narodnu obveznicu i trezorske zapise. Prema posljednjim podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Marin Piletić, Marija Vučković, Damir Habijan, Nina Obuljen Koržinek i Radovan Fuchs nisu u prošloj godini uložili ni u trezorske zapise ni u narodnu obveznicu.

Što se tiče imovinskih kartica, radi se o manjim korekcijama plaća. Primjerice, Plenkovićeva sada iznosi 3263 eura, što je za sedamdesetak eura više nego lani.

Štednja mu je manja u odnosu na prošlu imovinsku karticu, kao i Jandrokoviću. Ove je godine zbog informatičkih problema produljen rok za predaju imovinskih kartica pa detaljnije analize i provjera imovine tek trebaju uslijediti.

Objava imovinskih kartica ministara Bačića, Butkovića, Malenice, Erlića i Anušića još se čeka.