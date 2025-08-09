Obavijesti

News

Komentari 12
PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Minus u udarnom turističkom mjesecu ne smije se ignorirati

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Minus u udarnom turističkom mjesecu ne smije se ignorirati
Foto: ILUSTRACIJA - Sasa Miljevic / PIXSELL

Turisti žele vrijednost za novac i očito postaju sve osjetljiviji na cijene. U srpnju smo imali dva posto manje turista nego u istom lanjskom mjesecu

Jedan od ključnih mjeseci turističke sezone - srpanj, bilježi blagi pad broja turista. U srpnju je na obali boravilo 4,6 milijuna turista ili 2 posto manje nego u istom lanjskom mjesecu, a ostvareno je 1 posto manje noćenja ili 29,2 milijuna. Unatoč nešto slabijem srpnju, na razini prvih sedam mjeseci turizam je u plusu 2 posto u dolascima i u noćenjima. No, pad u jednom od udarnih mjeseci sezone ne može se i ne smije ignorirati. Iako je pad blagi, jedan od razloga može se tražiti i u visokim cijenama, od smještaja, ugostiteljskih usluga, ali i dodatnih ponuda poput izleta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €
RAZBILI PROZOR I UPALI U KUĆU

VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura
Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade
mjesečne naknade za vojni rok

Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade

Od iduće godine ponovno se uvodi obvezni vojni rok. Naknada bi mogla iznositi oko 250 eura mjesečno za služenje u civilnoj zaštiti. Oni koji će služitii u lokalnim jedinicama, njihova služba će trajati četiri mjeseca
Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'
UHIĆENI SU

Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'

Dvojica Poljaka, u dobi od 32 i 50 godina, nalaze se u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega. Tereti ih se za kazneno djelo ubojstva iz nehaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025