Turisti žele vrijednost za novac i očito postaju sve osjetljiviji na cijene. U srpnju smo imali dva posto manje turista nego u istom lanjskom mjesecu
Minus u udarnom turističkom mjesecu ne smije se ignorirati
Jedan od ključnih mjeseci turističke sezone - srpanj, bilježi blagi pad broja turista. U srpnju je na obali boravilo 4,6 milijuna turista ili 2 posto manje nego u istom lanjskom mjesecu, a ostvareno je 1 posto manje noćenja ili 29,2 milijuna. Unatoč nešto slabijem srpnju, na razini prvih sedam mjeseci turizam je u plusu 2 posto u dolascima i u noćenjima. No, pad u jednom od udarnih mjeseci sezone ne može se i ne smije ignorirati. Iako je pad blagi, jedan od razloga može se tražiti i u visokim cijenama, od smještaja, ugostiteljskih usluga, ali i dodatnih ponuda poput izleta.
