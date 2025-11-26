Ukrajinci diplomatski izgledaju gotovo stjerani u kut. Naime, SAD im je gotovo nametnuo ultimatum: "Pristanite ili gubite rat".
RUSKI DOKUMENTI PLUS+
Mir po mjeri Rusa: 'Zaboravite na NATO i predajte teritorij...'
Čitanje članka: 4 min
Odličan posao si napravio. Stvarno odličan posao. Hvala ti puno, govori Jurij Ušakov, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku. "Hvala, Jurij, i hvala na tvojoj podršci. Znam da je tvoja zemlja to podržala i zahvalan sam", odgovara mu Steve Witkoff, posebni američki izaslanik za Rusiju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku