Mir po mjeri Rusa: 'Zaboravite na NATO i predajte teritorij...'

Piše Filip Sulimanec,
Mir po mjeri Rusa: 'Zaboravite na NATO i predajte teritorij...'
Foto: Ilustracija - Reuters

Ukrajinci diplomatski izgledaju gotovo stjerani u kut. Naime, SAD im je gotovo nametnuo ultimatum: "Pristanite ili gubite rat".

Odličan posao si napravio. Stvarno odličan posao. Hvala ti puno, govori Jurij Ušakov, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku. "Hvala, Jurij, i hvala na tvojoj podršci. Znam da je tvoja zemlja to podržala i zahvalan sam", odgovara mu Steve Witkoff, posebni američki izaslanik za Rusiju.

