Miris dima osjeća se u Dalmaciji, ljudi u panici zovu vatrogasce: Gori u BiH!

Stanovnici pojedinih dijelova Dalmacije posljednjih sati primjećuju izražen miris dima i zamućeno nebo, a jedan od mogućih uzroka mogli bi biti požari koji su zabilježeni u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Dim se osjetio u nedjelju u Brelima što je izazvalo zabrinutost i pozive vatrogascima. Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra potvrđeno je da nema požara na području Splitsko-dalmatinske županije te da dim dolazi iz BiH.

Na području Bihaća i planine Plješevice posljednjih su tjedana zabilježeni veći požari, a vatrogasne i službe civilne zaštite bile su angažirane na njihovom gašenju. Situaciju je dodatno otežavao nepristupačan teren, ali i činjenica da se dio požarišta nalazio na minski sumnjivom području.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić potvrdio je kako vatrogasci i pripadnici civilne zaštite nisu mogli izravno pristupiti svim dijelovima požarišta zbog opasnosti od mina, zbog čega su ekipe čekale da se vatra proširi prema sigurnijem terenu na kojem je moguće intervenirati.

Prema informacijama s terena, na području Bihaća istodobno je bilo aktivno više požara, dok su u gašenje bile uključene Vatrogasna jedinica Grada Bihaća, Civilna zaštita i djelatnici šumarije.

Dim od velikih požara, ovisno o smjeru vjetra i atmosferskim prilikama, može se prenositi na velike udaljenosti. Zbog toga nije isključeno da je miris dima koji se osjeća u dijelovima Dalmacije povezan upravo s požarištima u susjednoj Bosni i Hercegovini.