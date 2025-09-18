Mirni prosvjed na Visu: “Ne damo naš vodovod!”

Na Visu će se u subotu, 20. rujna 2025., održati mirni prosvjed protiv prisilnog pripajanja Viškog vodovoda Bračkom vodovodu. Okupljanje je zakazano u 12 sati kod spomenika u gradu Visu, a organizatori pozivaju sve otočane i njihove prijatelje da im se pridruže u borbi za očuvanje samostalnog uslužnog područja.

“Borimo se za pravo na samostalno uslužno područje jer Vis nije samo još jedan otok. To je naš dom i naša voda”, poručuju organizatori, podsjećajući kako je Vis najudaljeniji naseljeni otok koji se opskrbljuje vlastitim izvorima vode te nije spojen na kopno.

Dodaju i da je riječ o UNESCO Geoparku s bogatom poviješću i strateškim značenjem. Upravo zato, tvrde, nepravedno je da se Viški vodovod prisilno pripoji Bračkom i da otok izgubi kontrolu nad resursom koji je sam stvarao i održavao desetljećima.

“Ne pristajemo na nepravedna rješenja. Ne pristajemo na udio od 0,14 posto. Ne pristajemo na gubitak kontrole nad vodom”, stoji u najavi prosvjeda.

Inicijativa pod nazivom Plan 42 traži da se Vis proglasi 42. samostalnim vodouslužnim područjem u Hrvatskoj.

Organizatori naglašavaju kako je svaki glas i svako prisustvo na prosvjedu važno:

“Dođi i stani uz svoj otok. Za Vis kao samostalno uslužno područje, za našu vodu i za pravdu!”