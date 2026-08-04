Obavijesti

News

Komentari 2
NA KNINSKOJ TVRĐAVI

Miro Bulj objavio fotku iz 1995. godine: 'Nikad neću zaboraviti, dani ponosa, slave i pobjede...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Miro Bulj objavio fotku iz 1995. godine: 'Nikad neću zaboraviti, dani ponosa, slave i pobjede...'
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nikada neću zaboraviti trenutak kada je na Kninskoj tvrđavi zavijorila hrvatska zastava. To su bili dani ponosa, slave i pobjede koje su ispisali hrvatski branitelji, napisao je

Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj na društvenim je mrežama podijelio fotografiju iz 1995. godine na kojoj je snimljen na Kninskoj tvrđavi tijekom oslobađanja Hrvatske. Uz fotografiju prisjetio se dana Domovinskog rata i istaknuo ponos što je kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske sudjelovao u operaciji Oluja i drugim pobjedničkim akcijama.

"Ponosan sam što sam kao hrvatski vojnik, pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, sudjelovao u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja i svim pobjedničkim operacijama koje su vodile do konačnog oslobađanja Hrvatske 

Oluja je simbol hrvatske hrabrosti, zajedništva i odlučnosti. To je veličanstvena pobjeda hrvatskog vojnika - besprijekorno čista, časna i vrhunski izvedena vojna operacija koja je zauvijek slomila velikosrpsku agresiju.

Nikada neću zaboraviti trenutak kada je na Kninskoj tvrđavi zavijorila hrvatska zastava. To su bili dani ponosa, slave i pobjede koje su ispisali hrvatski branitelji, a mnogi su za tu slobodu položili ono najvrjednije, svoje živote", napisao je Bulj.

U nastavku objave poručio je kako današnje generacije imaju odgovornost graditi pravedniju i uređeniju Hrvatsku te odati počast svim braniteljima koji su sudjelovali u obrani zemlje.

"Naša je generacija izborila slobodnu Hrvatsku. Danas imamo obvezu izboriti pravednu, poštenu i uređenu Hrvatsku, državu u kojoj će se cijeniti rad, poštenje i žrtva hrvatskih branitelja. To je dug koji imamo prema onima koji se nikada nisu vratili.

Svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, hrvatskom narodu i svim građanima Republike Hrvatske od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu veličanstvene Oluje.

Za sve koji su dali život za Hrvatsku neka im je vječna slava i hvala! Nek počivaju u miru Božjem", dodao je Bulj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Najljepša ljubavna fotografija iz rata: 'Nagnuo se da me poljubi, nisam ni znala hoće li se vratiti'
DIRLJIVA PRIČA MARIJANA I IRE

Najljepša ljubavna fotografija iz rata: 'Nagnuo se da me poljubi, nisam ni znala hoće li se vratiti'

Fotografija Marijana i Ire postala je jedan od simbola ne samo ljubavi, već i povratka, sigurnosti i novog početka
Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu
UŽAS

Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026