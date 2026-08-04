Nikada neću zaboraviti trenutak kada je na Kninskoj tvrđavi zavijorila hrvatska zastava. To su bili dani ponosa, slave i pobjede koje su ispisali hrvatski branitelji, napisao je
Miro Bulj objavio fotku iz 1995. godine: 'Nikad neću zaboraviti, dani ponosa, slave i pobjede...'
Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj na društvenim je mrežama podijelio fotografiju iz 1995. godine na kojoj je snimljen na Kninskoj tvrđavi tijekom oslobađanja Hrvatske. Uz fotografiju prisjetio se dana Domovinskog rata i istaknuo ponos što je kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske sudjelovao u operaciji Oluja i drugim pobjedničkim akcijama.
"Ponosan sam što sam kao hrvatski vojnik, pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, sudjelovao u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja i svim pobjedničkim operacijama koje su vodile do konačnog oslobađanja Hrvatske
Oluja je simbol hrvatske hrabrosti, zajedništva i odlučnosti. To je veličanstvena pobjeda hrvatskog vojnika - besprijekorno čista, časna i vrhunski izvedena vojna operacija koja je zauvijek slomila velikosrpsku agresiju.
Nikada neću zaboraviti trenutak kada je na Kninskoj tvrđavi zavijorila hrvatska zastava. To su bili dani ponosa, slave i pobjede koje su ispisali hrvatski branitelji, a mnogi su za tu slobodu položili ono najvrjednije, svoje živote", napisao je Bulj.
U nastavku objave poručio je kako današnje generacije imaju odgovornost graditi pravedniju i uređeniju Hrvatsku te odati počast svim braniteljima koji su sudjelovali u obrani zemlje.
"Naša je generacija izborila slobodnu Hrvatsku. Danas imamo obvezu izboriti pravednu, poštenu i uređenu Hrvatsku, državu u kojoj će se cijeniti rad, poštenje i žrtva hrvatskih branitelja. To je dug koji imamo prema onima koji se nikada nisu vratili.
Svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, hrvatskom narodu i svim građanima Republike Hrvatske od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu veličanstvene Oluje.
Za sve koji su dali život za Hrvatsku neka im je vječna slava i hvala! Nek počivaju u miru Božjem", dodao je Bulj.
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