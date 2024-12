Miroslav Šeparović: Ustavni sud je sinoć održao tajnu sjednicu

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović potvrdio je u subotu da je Ustavni sud večer ranije održao sjednicu na kojoj su većinom glasova odlučili da će zbog propusta Sabora da imenuje suce na vrijeme, sucima sami produljiti mandat dok Sabor ne izabere ustavne suce.

“Sinoć je održana sjednica Ustavnog suda na kojem je bilo prisutno svih 13 sudaca. Dogovorili smo se da nećemo izići u javnost iz razloga da ne bi danas ugrozili imenovanje sudaca", otkrio je za televiziju N1 predsjednik Ustavnog suda Šeparović.

Ustavni sud je sinoć, potvrdio je Šeparović, s 10 glasova za i tri protiv, usvojio Izvješće za kojeg su se dogovorili da ga neće uputiti Hrvatskom saboru ako na vrijeme izabere suce.

"U Izvješću je konstatirano da zbog propusta Sabora da imenuje suce na vrijeme, zbog nemogućnosti funkcioniranja Ustavnog suda kao ključnog ustavnog tijela, zbog toga da se ne bi mogli provesti predsjednički izbori kao i zbog toga što bi objektivni pravni poredak došao u pitanje, Ustavni sud kao čuvar Ustava protumačio Ustav, da bez obzira na tu odredbu, da će nastaviti s djelovanjem do daljnjeg odnosno dok Hrvatski Sabor ne izabere ustavne suce"”, rekao je.

Šeparović je dodao da su se dogovorili da to Izvješće neće uputiti Saboru ako on imenuje suce te da je to bila mjera iz nužde.

Smatra kako nije korektno da su Ustavni sud kao instituciju držali u toj situaciji kao ni kandidate, ali to je, kaže to sada iza nas te se veseli suradnji s novim kolegama i čestita im na prisegi koju su položili pred predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem nakon što ih je Sabor danas izabrao deset.

Nakon što je sinoć u ponoć istekao produljeni šestomjesečni mandat za 10 od ukupno 13 sudaca Ustavnoga suda Hrvatska je nakratko ostala bez toga Suda.

No, Šeparović kaže da nije bilo Ustavne krize kao ni diskontinuiteta u radu Ustavnog suda. "Sud je djelovao od ponoći pa sve do izbora sudaca”, poručio je.

Milanović se ranije danas u obraćanju nakon prisege sudaca posebno osvrnuo na medijske napise da su suci Ustavnoga suda održali sjednicu na kojoj se raspravljalo o tome da si produže mandat, a u kontekstu odgode glasovanja Hrvatskog sabora o novim sucima s petka na subotu,

"Nadam se da je ono što sam pročitao jučer, što smo svi pročitali u nekim medijima, da je samo trač i ništa više, da je glasina i da nije točno. Jer, ovaj sud je izabran i dobio je mandat, ovih desetero sudaca, da rade svoj posao zato što je prethodnicima istekao mandat. Mandat kad istekne onda je gotovo. To vrijedi i za one koji su izabrani direktno od građana, na primjer predsjednik Republike. No more", naglasio je Milanović.