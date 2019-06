Ministrica u spotu: Škoro uzeo Žalac jer se nije bojala jahanja

Ima jedna livada, na njoj drvo javora, ono tužnu priču zna, o nesretna srca dva... Tako ide slavna pjesma Miroslava Škore, a u glazbenom videu ulogu jednog tužnog srca igra mlada elegantna ljepotica Gabrijela Žalac!

POGLEDAJTE VIDEO:

Spot je folklorizirana slavonska ljubavna storija. Žalac je odjevena u tradicionalnu bijelu slavonsku nošnju. Mladi vitki Škoro stoji ispred drveta i, s gitarom u rukama, pjeva baladu o nesretnoj ljubavi. Ljubavnike - koje sudbina razdvaja, ali oni žive u nadi da će se opet sresti - glume Žalac i neki mladić. Oni sjede ispred slavonske kuće, šeću livadom, drže se za ruke. On odlazi, ona u kući raspliće kosu i gleda se u ogledalo, potom baca čeznutljive poglede kroz prozor, nadajući se da će ga ugledati... “Šumi, šumi javore/Neka grane govore/Pa da čuje zemlja sva/Kako ljubav bolit zna”, pjeva Škoro pa završava:

“Podno vita javora/Ona dragog čekala/Puno ljeta proteklo/On se nije vratio...”.

Život, međutim, piše drugačije pjesme. Škoro se vratio u život Gabrijele Žalac, ali ovaj put kao rival vjerojatne predsjedničke kandidatkinje njezine stranke. U nedjelju bi Škoro trebao objaviti kandidaturu za predsjednika Hrvatske, a ako u tome uspije, to neće biti dobra vijest za Žalac i njezinu stranku. Bio bi to drugi poraz HDZ-a zaredom...

Miroslav Škoro je angažirao Gabrijelu Žalac u još jednom spotu, za slavnu pjesmu “Ne dirajte mi ravnicu”, jedan od najvećih domoljubnih hitova u hrvatskoj glazbenoj povijesti uopće. Tu je dobila ulogu zahvaljujući tome što se nije bojala jahati. Gabrijela Žalac je imala baku na selu, kod koje joj je već od djetinjstva nestao strah od konja.

- Gabrijela se jedina nije bojala konja - rekla nam je njezina prijateljica Marija Pavković, koja kaže da je Žalac od malih nogu bila izrazito svestrana i nadarena. U spotu “Ne dirajte mi ravnicu” nastupa Kulturno-umjetničko društvo “Lisinski”, a ona tu jedina jaše, uz jednog mladića.

- Škoro je taj spot snimio na VHS kasetu. U to vrijeme još nije bilo DVD-ova i stickova, pa ga je prodavao u dobrotvorne svrhe - nastavlja gospođa Pavković. Tako zarađeni novac išao je za pomoć prognanicima i izbjeglicama, kojih je tad u Hrvatskoj bilo više od pola milijuna i svaka je kuna bila dobrodošla.

- Bila je jedna od najboljih plesačica, tad je imala manekensku figuru za razliku od danas - kaže nam Danijel Šota.

- I stasom i glasom, kao i vještinom, zasluživala je status prvakinje ansambla.

Gabrijela Žalac nam se nije javljala na telefonske pozive ni SMS-ove s molbom da nam prokomentira nastupe kod Škore, kao i svoju, umjetnošću prožetu, mladost.

No Miroslav Škoro i Gabrijela Žalac razvili su i neumjetničku suradnju, točnije, tvrtka u kojoj Škoro ima pet posto vlasništva - Omega software - dobiva veliki novac od ministarstva Gabrijele Žalac. Ova izrazito brzorastuća informatička tvrtka je 2013. godine imala 18 milijuna kuna prihoda, da bi već 2017. godine narasla na 37 milijuna kuna. Rezultati poslovanja za prošlu godinu nisu objavljeni, ali tvrtka konstantno povećava i dobit i broj zaposlenih. Primjerice, spomenutu 2017. godinu su završili sa 6,8 milijuna kuna čiste zarade. Mnoge aplikacije koje koriste građani, a vlasništvo su lokalnih tvrtki, gradova ili državnih tijela, razvila je upravo tvrtka Omega Software, primjerice u aplikaciju za prijavu komunalnih nepravilnosti u Zagrebu. Prema podacima Poslovne Hrvatske, od osnivanja nije prošla ni jedna godina da nisu imali isplate iz državnog proračuna, koje su se za prošle godine kretale od tri do osam milijuna kuna. No već je jasno da će ova godina biti rekordna, jer su u prvih šest mjeseci za usluge dobili nešto više od pet milijuna kuna, a većinu, četiri milijuna, od Ministarstva regionalnog razvoja.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Gabrijela Žalac, rođena 1979. godine u Vinkovcima kao Gabrijela Ivanković, kći je majke ekonomistice i oca koji je radio u Jugoslavenskim željeznicama. Početkom 1990-ih roditelji su se učlanili u HDZ i postupno postali dio vinkovačkog, ali i istočnoslavonskog establišmenta. U ranoj mladosti nije se činilo da će Gabrijela Ivanković postati žena od karijere. Udala se rano, već u 4. razredu gimnazije, i prije mature rodila prvo od četvero djece. Ključnu ulogu u poticanju njezinih ambicija i otvaranju vrata koja su mnogim pripadnicima njezine generacije u Slavoniji ostala zatvorena imala je, rekli su novinarima Jutarnjeg lista upućeni sugovornici, njezina majka. Probitačna Vinka Ivanković postala je stečajna upraviteljica, a kćeri je, činilo se donedavno, samo nebo bilo granica - ona je mezimica Andreja Plenkovića, koji je zove Gabi i namijenio joj je sudbinu europarlamentarke, no prometna nesreća, nevažeća vozačka dozvola i serijsko muljanje o skandalu stajali su je promaknuća. Nije stavljena na listu za EU izbore pa je ostala ministrica, na dva i pol puta manjoj plaći. Prije izbora nagađalo se čak da je Plenković namjerava poslati na funkciju povjerenika (ministra) u Europskoj komisiji, što bi bio vrtoglav uzlet, koji bi nosio i plaću od stotinjak tisuća kuna. No od toga nema ništa.

Činjenica je da će Škoro koristiti svoje pjevačke adute - a među njima i popularne spotove - u kampanji. Možda je to razlog što Žalac nije htjela komentirati ovu nepoznatu epizodu iz ranih dana. U utrci će, naime, biti važan svaki glas, a Škoro kotira kao favorit ljudi koji su u osvetničkom pohodu prema Kolindi Grabar Kitarović, Mate Radeljića i Velimira Bujanca, što će samo po sebi značiti i rivalski odnos prema HDZ-u. Škoro će kampanju usmjeriti prema centru, nastojeći se osloboditi reputacije desničarskog kandidata, jer bi s tim predznakom mogao računati na petnaestak, eventualno dvadeset posto glasova, a on u ovaj orkestar ne ide kako bi bio druga violina. Škoro namjerava pobijediti, a kako stvari stoje, ima sasvim pristojne šanse.

Nakon prometne nesreće Žalac je počela serijski proizvoditi jednu aferu za drugom

Žalac je nakon prometne nesreće u kojoj je ozlijedila djevojčicu, pješakinju, otkrila da joj je vozačka dozvola istekla tri godine prije nesreće. Potom je u dvorištu obiteljske kuće osvanuo Mercedes, oko kojega je prilično muljala.

Na kraju se pokazalo da je Mercedes navodno u lizingu od tvrtke Josipa Stojanovića Jollyja, šibenskog poduzetnika koji je u prijateljskim odnosima s ministricom. Jollyjeva tvrtka je prije toga dobila milijunski iznos na natječaju za autobuse, koji je raspisalo njezino ministarstvo.