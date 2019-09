Škoro u NU2: 'Umjesto puške, ja sam 1991. nosio tamburicu!'

Da bi došlo do promjena u gospodarstvu, treba se promijeniti politički sustav. Stoga ja jašem po tome da se dogode važne reforme, objasnio je Miroslav Škoro odmah na početku.

- Što se tiče samog gospodarstva, kaže jedna kineska da će u tvornici budućnosti raditi jedan čovjek i pas. Čovjek će raditi psa, a pas mu neće dati pristup strojevima. To je naša realnost. Velik broj ljudi će ostati bez posla i morat ćemo se pobrinuti za njih. Moramo u tom gospodarstvu osigurati ljudima poslove u našem gospodarstvu, rekao je Miroslav Škoro Aleksandru Stankoviću te dodao da smo zemlja u kojoj se 'vječno rade reforme' što, kaže, zbunjuje investitore.

Dvaput je ulazio u HDZ

Dosta posla Škoro je imao s pitanjima oko svojeg članstva u HDZ-u.

- Da su stvari u hrvatskoj politici dobre, ne bih se imao ambicija politički artikulirati. Da su stvari u HDZ-u dobre, nikad iz njega ne bih izašao. Ne smatram da me činjenica da sam bio u HDZ-u svrstava za vijeke vjekova među HDZ-ove. Jesam bio član, ali sam iskaznicu vratio i vratio mandat HDZ-u. Svi ovi licemjerni ljudi koji me pokušavaju gurnuti u taj ekstremni desni centar su i dalje u vlasti, rekao je Škoro i potvrdi da je dvaput ulazio u HDZ - 1994. te 2007. godine.

- Nije mi se sviđalo to što je drugi spektar govorio da će zabraniti glasove dijaspori i vjeronauk u školama, zato sam se učlanio.

Ipak trenutno ne bi zabranio SDSS

Što se tiče zabrane SDSS-a, što je Škoro spominjao na jednoj drugoj televiziji, Škoro je rekao da ga je 'razumio samo Ivo Josipović'.

- Ja sam rekao što sam rekao i sad se u taj kontekst stavlja SDSS i sve to jer sam se usudio reći da sam ja za predsjedničkog kandidata i dirnuo u politički establishment. Mene se na sve načine pokušava diskreditirati kao osobu.

Objasnio je da bi pokrenuo postupak za zabranu stranke, ako bi za to postojao razlog. No, s obzirom na trenutnu situaciju, kaže kako nema potrebe da se takav postupak pokrene.

Dodao da je Pupovac ugledni i ozbiljni političar koji izaziva nelagodu u građanima kada kaže da živimo u državi koja će završiti kao nekakva fašistička tvorevina.

O (ne)sudjelovanju u ratu

Aleksandar Stanković upitao je Škoru je li mu žao što u ratu nije sudjelovao s puškom u ruci.

- Ako bi ta puška na mom ramenu pomogla da se prije završi rat, ja se ispričavam jer je nisam nosio. Ja sam na ramenu 1991. godine nosio tamburicu, napisao sam pjesmu 'Ne dirajte mi ravnicu'.

Što se tiče odnosa sa Srbijom, Škoro je rekao da bi Vučić trebao doći u Hrvatsku, ali 's paketom rješenja za sve, uključujući odštetu za one koji su bili u koncentracijskim logorima u Srbiji.'

Protiv pobačaja

- Ja sam protiv pobačaja. Smatram da pobačaj nije kontracepcijsko sredstvo.Smatram da treba više raditi na edukaciji, posebice mladih. Nisam za to da se time licitira kako se licitira. Zabrana je zadnja instanca do koje još imamo puno govoriti, to je odluka koju donosi sabor i dodao da je pitanje pobačaja još jedna stvar koja razdvaja hrvatski narod.

Pobačaj je opravdan, rekao je, kada za to postoje zdravstveni razlozi.

