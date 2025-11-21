Obavijesti

News

Komentari 3
TRUMPOV PLAN PLUS+

'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina'

Američkim mirovnim planom za Ukrajinu jamičio bi se mir za Ukrajinu, no ograničili bi joj vojsku, uzeli dio zemlje i ne bi smjela u NATO. Teret obnove pao bi na Rusiju i Europu, a novac bi završio u SAD-u

Američka strana potiče Ukrajinu da sklopi sporazum pod "agresivnim uvjetima". Unatoč činjenici da plan uključuje prijedloge koje je Ukrajina do sada više puta odbacila, predsjednik Volodimir Zelenski ništa nije isključio. Navodi se to u tekstu američkog analitičkog portala Axios, koji je prvi objavio detaljni Trumpov mirovni plan za Ukrajinu. Pišu kako je plan od 28 točaka razvio Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff, uz sudjelovanje američkog državnog tajnika Marca Rubia i Trumpova zeta Jareda Kushnera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Trump želi da Kijev prihvati mirovni plan do četvrtka
OKONČANJE RATA

Trump želi da Kijev prihvati mirovni plan do četvrtka

Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku te da se odrekne težnji za članstvom u NATO-u
VIDEO Dramatično obraćanje Zelenskog: Najteži trenuci za Ukrajinu u našoj povijesti...
VIDEO PORUKA

VIDEO Dramatično obraćanje Zelenskog: Najteži trenuci za Ukrajinu u našoj povijesti...

Upozorio je i na unutarnje napetosti koje dodatno otežavaju situaciju te pozvao na smirivanje strasti i jedinstvo državnog vrha...
SAD poslao ultimatum Ukrajini: Ako ne potpišete, ostat ćete bez oružja i obavještajnih podataka
AMERIČKI PRIJEDLOG MIROVNOG SPORAZUMA

SAD poslao ultimatum Ukrajini: Ako ne potpišete, ostat ćete bez oružja i obavještajnih podataka

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva i Washington još ne raspravljaju o prijedlozima u detalje, ali da se kontakti odvijaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025