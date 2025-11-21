Američkim mirovnim planom za Ukrajinu jamičio bi se mir za Ukrajinu, no ograničili bi joj vojsku, uzeli dio zemlje i ne bi smjela u NATO. Teret obnove pao bi na Rusiju i Europu, a novac bi završio u SAD-u
'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina'
Američka strana potiče Ukrajinu da sklopi sporazum pod "agresivnim uvjetima". Unatoč činjenici da plan uključuje prijedloge koje je Ukrajina do sada više puta odbacila, predsjednik Volodimir Zelenski ništa nije isključio. Navodi se to u tekstu američkog analitičkog portala Axios, koji je prvi objavio detaljni Trumpov mirovni plan za Ukrajinu. Pišu kako je plan od 28 točaka razvio Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff, uz sudjelovanje američkog državnog tajnika Marca Rubia i Trumpova zeta Jareda Kushnera.
