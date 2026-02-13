VIDEO Pavliček: Realnost je da će Ukrajina ostati bez teritorija

Gradonačelnik Vukovara i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček izjavio je u podcastu Bobu! Večernjeg TV-a da će Ukrajina, koliko god to bilo nepravedno, na kraju vjerojatno morati odustati od dijela teritorija. Kao povjesničar podsjetio je da ni postojanje Republike Srpske na 49 posto teritorija BiH nije pravedno, ali jest realnost međunarodnih odnosa. Zbog takvih stavova, kaže, ne boji se etiketa, jer „protiv velikih povijest pokazuje da se teško može“, piše Večernji list.

Govoreći o stanju u Vukovaru, istaknuo je da je financijska situacija danas dobra, iako je grad ranije bio pred bankrotom zbog, kako tvrdi, loših odluka bivše uprave. Posebno je kritizirao projekt izgradnje nove ekonomske škole, upozoravajući da je na vrijeme govorio kako bi mogao dovesti grad u probleme. Pavliček smatra da se nije radilo o muljaži, nego o nemaru, te tvrdi da sve oko navodne kupovine glasova vodi prema Ivanu Penavi, zbog čega očekuje da institucije odrade svoj posao. U političkom smislu ne isključuje suradnju s HDZ-om, dok SDP i Možemo vidi kao neprihvatljive partnere, uz ocjenu da Andrej Plenković trenutačno nema ozbiljnu konkurenciju.