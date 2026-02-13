Obavijesti

News

Komentari 2
POVEZAO JE SA RS

VIDEO Pavliček: Realnost je da će Ukrajina ostati bez teritorija

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pavliček: Realnost je da će Ukrajina ostati bez teritorija
Konferencija za medije gradonačelnika Vukovara s temom porast zaposlenih | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Govoreći o stanju u Vukovaru, istaknuo je da je financijska situacija danas dobra, iako je grad ranije bio pred bankrotom zbog, kako tvrdi, loših odluka bivše uprave

Admiral

Gradonačelnik Vukovara i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček izjavio je u podcastu Bobu! Večernjeg TV-a da će Ukrajina, koliko god to bilo nepravedno, na kraju vjerojatno morati odustati od dijela teritorija. Kao povjesničar podsjetio je da ni postojanje Republike Srpske na 49 posto teritorija BiH nije pravedno, ali jest realnost međunarodnih odnosa. Zbog takvih stavova, kaže, ne boji se etiketa, jer „protiv velikih povijest pokazuje da se teško može“, piše Večernji list.

Govoreći o stanju u Vukovaru, istaknuo je da je financijska situacija danas dobra, iako je grad ranije bio pred bankrotom zbog, kako tvrdi, loših odluka bivše uprave. Posebno je kritizirao projekt izgradnje nove ekonomske škole, upozoravajući da je na vrijeme govorio kako bi mogao dovesti grad u probleme. Pavliček smatra da se nije radilo o muljaži, nego o nemaru, te tvrdi da sve oko navodne kupovine glasova vodi prema Ivanu Penavi, zbog čega očekuje da institucije odrade svoj posao. U političkom smislu ne isključuje suradnju s HDZ-om, dok SDP i Možemo vidi kao neprihvatljive partnere, uz ocjenu da Andrej Plenković trenutačno nema ozbiljnu konkurenciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Tužne scene iz Kijeva: Nestašica struje i grijanja, ljudi u redovima čekaju za obroke
GOTOVO 4 GODINE RATA

FOTO Tužne scene iz Kijeva: Nestašica struje i grijanja, ljudi u redovima čekaju za obroke

Još desetak dana ostalo je do 4. godišnje rusko-ukrajinskog sukoba. Tisuće su raseljene, mnogi su ostali bez života, a uvjeti su svakim danom sve teži. Glavni grad je u nekim dijelovima bez struje i grijanja, a ljudi u redovima čekaju na tople obroke
Ukrajinci i Rusi idućeg tjedna idu na pregovore u Ženevu: Obje strane potvrdile dolazak...
NOVA RUNDA

Ukrajinci i Rusi idućeg tjedna idu na pregovore u Ženevu: Obje strane potvrdile dolazak...

Pomoćnik ukrajinskog predsjednika potvrdio je novinarima da se delegacija Kijeva priprema za razgovore u Ženevi.
Rusija i Ukrajina nastavile napade tijekom noći: Čovjek poginuo, pogodili rafineriju...
UDARI BEZ MILOSTI

Rusija i Ukrajina nastavile napade tijekom noći: Čovjek poginuo, pogodili rafineriju...

Kaos na Crnom moru: Ruski dronovi napali Odesu, jedna osoba poginula! Ukrajinski uzvratili udarom na Volgograd, industrijski objekti u plamenu!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026