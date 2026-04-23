Mišić: Isplate štete nakon nevremena stižu tek na jesen

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) izjavio je u četvrtak kako bi naknade štete za stambene objekte i vozila oštećena u nedavnom nevremenu, mogle biti isplaćene u ranu jesen. Mišić je na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini izrazio nadu da bi ubrzanje postupka trebalo omogućiti da isplata bude znatno ranije nego što je to bilo prije tri godine kada su građani čekali i do 18 mjeseci. Također je najavio kako će odluka o naknadi štete na grobljima biti donesena zasebno. Izrazio je nezadovoljstvo što se tek sada, u travnju 2026. godine, raspravlja o izvješćima za 2023. i 2024. o provedbi akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Zagrebu od 2023. do 2028., nazvavši to poražavajućim.

Ocijenio je kako su poduzeti koraci nedovoljni, jer je kvaliteta zraka u 2024. bila još lošija nego u 2023., prvenstveno zbog lebdećih čestica pm 10, a uzroci su promet i grijanje na kruta goriva. Najavio je da će Klub zastupnika SDP-a u idućem razdoblju poduzimati aktivnosti kroz Gradsku skupštinu, jer kvaliteta zraka izravno utječe na zdravlje građana.

Najavio je načelnu potporu izvješću, izrazivši skepsu vezano uz poduzete mjere prema akcijskom planu te očekuju od gradonačelnika i gradske uprave da dobije informacije o daljnjim koracima. Očekujemo da iduće izvješće za 2025. i 2026. bude u prvoj polovici iduće godine, rekao je Mišić.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je, vezano uz aferu Hipodrom i tvrdnje da novac zbog njegove proceduralne pogreške neće ići u gradski nego u državni proračun, izjavio da će novac ići u Ustanovu za upravljane sportskim objektima, jer je to njezin novac.

Ustanova ima novog ravnatelja i upravno vijeće koji se time bave, rekao je gradonačelnik pojasnivši da je imovinsko pravni zahtjev postavljen u kaznenom postupku i praksa suda je da ne odlučuje o odšteti nego upućuje na parnični postupak. Ustanova će po pravomoćnosti presuda od osuđenih osoba "koje su krale novac" zatražiti odštetu, kazao je.

U svezi s izgradnjom javne garaže u Klaićevoj ulici Srđan Subotić (SDP) rekao je da bi trebala biti izgrađena ispod srednjoškolskog igrališta i prostirati se na tri etaže s 880 parkirnih mjesta. Upozorio je na problem smanjenja broja parkirališnih mjesta u Donjem gradu te dodao da bi gradska uprava trebala za to naći rješenje.