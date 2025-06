Misija izvlačenja Hrvata iz krvavog rata: 'Put je rizičan. Panike nema, ali nije bajno...'

Dok sukob između Irana i Izraela ulazi u alarmantnu fazu, praćen obostranim raketnim napadima i sve izraženijim tenzijama oko nuklearnog programa, hrvatske vlasti i diplomatske službe vode borbu s vremenom kako bi osigurale sigurnu evakuaciju naših državljana iz ratnih područja.

Prema riječima hrvatske veleposlanice u Izraelu, Vesele Mrđen Korać, 28 hrvatskih državljana čeka na evakuaciju.

Oni su izrazili želju za evakuacijom i trenutačno se nalaze na sigurnim lokacijama.

- Imamo preostalih 28 hrvatskih državljana koji su registrirani za evakuaciju iz Izraela, no nisu zainteresirani za evakuaciju kopnenim putem - izjavila je veleposlanica, objašnjavajući kako je, iako su prijelazi prema Egiptu i Jordanu tehnički otvoreni, putovanje do tih granica iznimno rizično.

Naime, vožnja do egipatske granice traje i do pet sati, kroz područja bez ikakve zaštite ili skloništa. U slučaju Jordana situacija je tek nešto bolja, ali ni tamošnji zračni prostor nije siguran jer se zemlja nalazi na putanji raketnih napada.

- Dolazak do granice s Jordanom, a i Jordan, vrlo je rizičan - upozorava Mrđen Korać te dodaje da je preporuka veleposlanstva i dalje pričekati pokretanje spasilačkih letova izraelske aviokompanije El Al, čiji su zrakoplovi opremljeni proturaketnim sustavima. Trenutno se vodi dijalog s izraelskim vlastima kako bi se omogućilo korištenje El Al-ovih zrakoplova za evakuaciju hrvatskih građana, no situacija je nepredvidiva.

- Letovi se neće moći realizirati prije 19. lipnja, ali taj datum nije konačan. Sve se može promijeniti u sat vremena, ovisno o stanju na terenu - istaknula je Mrđen Korać. Dodatnu složenost predstavlja to što većina hrvatskih državljana u Izraelu posjeduje i izraelsko državljanstvo, što im onemogućuje napuštanje zemlje kopnenim putem bez posebne dozvole izraelskih vlasti.

Novinari 24sata razgovarali su s Hrvaticom koja se nalazi u Tel Avivu, točnije 20-ak minuta vožnje od toga grada.

Na vlastitu odgovornost...

- Ne izlazimo iz kuće, blizu smo skloništa i čekamo razvoj situacije. Zvali su me i rekli kako postoji mogućnost evakuacije preko Jordana, ali da je taj put opasan i da je, ako se odlučimo na to, na vlastitu odgovornost - rekla nam je. Dodala je i kako nikom nije svejedno s obzirom na cjelokupnu situaciju. Kako kaže, ulice su prazne, gotovo sve je zatvoreno, radi samo nekoliko trgovina.

- Panike nema, ali osjeti se da situacija nije bajna. Bili smo u trgovinama i uspjeli smo naći i vodu i hranu. Nismo ovo očekivali, došli smo ovamo u posjet obitelji. Ne znam što bih rekla, pomirila sam se s tim da smo ovdje zaglavljeni, čekamo bolja vremena - rekla nam je Hrvatica.

Istaknula je i kako je u Tel Aviv došla iz Pariza te da su dobili obavijest o premještanju njihova leta.

- Došli smo iz Pariza i trenutačno je let prebačen na 26. lipnja, no nismo optimistični da će tog leta biti. Naravno da me strah, nije ugodno, pogotovo kad uđemo u skloništa. Zadnji put kad smo ušli u skloništa, tresli su se zidovi. Imamo aplikaciju koju Izraelci koriste u izvanrednim situacijama. Tu dobijemo obavijest kad moramo u sklonište i kad moramo izaći - opisala nam je.

I dok se izraelski gradovi suočavaju s raketnim napadima, situacija u Iranu postaje sve dramatičnija. Hrvatski veleposlanik u Teheranu, Drago Štambuk, izvijestio je da je glavni grad gotovo paraliziran.

- Teheran se prazni, promet je smanjen za 80 posto. Ne znamo što se može dogoditi svakome od nas - rekao je veleposlanik.

Ranije je rekao i da su dvije eksplozije odjeknule u blizini hrvatskog veleposlanstva. Tijekom eksplozija oštećen je rezervoar s vodom, zbog čega je veleposlanstvo ostalo bez pitke vode.

- Sad imamo flaširanu vodu. Škole su zatvorene, trgovine ne rade, a zrak je zagađen izgorjelim naftnim česticama - opisao je Štambuk trenutačno stanje u gradu iz kojeg tisuće ljudi svakodnevno bježe, što potvrđuju i snimke s društvenih mreža.

U Iranu se trenutačno nalazi 15 hrvatskih državljana, od kojih je petero izrazilo želju da napusti zemlju. Veleposlanstvo aktivno pomaže u pribavljanju potrebne dokumentacije od iranskog ministarstva vanjskih poslova, a jedini trenutno mogući put za bijeg vodi preko kopnenih prijelaza prema Turskoj, Armeniji, Azerbajdžanu i Turkmenistanu – s obzirom na to da je iranski zračni prostor zatvoren.

Stotine ranjenih

U pozadini diplomatske bitke za spas hrvatskih građana, geopolitičke tenzije rastu. Iran je još jednom ponovio kako ne teži razvoju nuklearnog oružja, ali neće odustati od prava na nuklearna istraživanja. Iranski predsjednik Masud Pezeškian pozvao je naciju na jedinstvo u borbi protiv, kako kaže, "genocidne agresije", dok je izraelski ministar obrane Israel Katz poručio da će "stanovnici Teherana uskoro platiti cijenu", upozorivši ih da evakuiraju područja koja su potencijalne mete. Od petka su u sukobima život izgubile najmanje 23 osobe u Izraelu i 224 u Iranu, a više od stotinu ih je ranjeno. U Haifi, jednom od najteže pogođenih gradova u Izraelu, i dalje traju akcije spašavanja.

Istodobno, iranski parlament priprema zakon o povlačenju iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), što je potvrdio i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Podsjetimo, još 2002. otkriveno je da Iran vodi tajni program obogaćivanja uranija, što je izazvalo sumnje da Teheran zapravo pokušava razviti nuklearnu bombu, iako iranske vlasti to odlučno niječu. Zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Državama, i Izrael, zakleti neprijatelj Irana, sumnjiče Teheran da želi proizvesti nuklearno oružje. Sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec smatra da ovakav razvoj događaja nije iznenađenje.

- Očekivano je da će se Iran povući iz sporazuma nakon svega što se dogodilo. Oni ne žele nikakva ograničenja u razvoju svog nuklearnog naoružanja - rekao je Ogorec te upozorio da bi uključivanje drugih država u sukob moglo imati katastrofalne posljedice.

U ovom kaotičnom i neizvjesnom okruženju hrvatske vlasti ostaju fokusirane na jedan cilj, sigurnost svojih državljana. Unatoč sve većoj složenosti situacije na terenu, diplomatske službe, kažu nam upućeni, ulažu maksimalne napore kako bi omogućile evakuaciju svih koji to zatraže. U iščekivanju spasilačkih letova i otvaranja sigurnih koridora, nad hrvatskim državljanima nadvija se neizvjesnost, no i nada da će se izvući iz ratne zone bez žrtava.