Mislav Balković izabran za novog predsjednika HUP-a

Zagreb: Konferencija za medije HUP-a uoči najavljenog prosvjeda u obrazovanju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako doznaju 24sata, Vijeće članova Hrvatske udruge poslodavaca izabralo je Mislava Balkovića, dekana Sveučilišta Algebra Bernays, za novog predsjednika HUP-a. Na toj funkciji naslijedit će Mihaela Furjana, direktora Pontus Pharme.

- Doc.dr.sc. Mislav Balković je rođen 1975. godine u Zagrebu, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te doktorirao 2016. na istom sveučilištu. Od 1998. je vezan uz područje obrazovanja, a od 2000. stalno je zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata Algebra grupe, da bi 2009. preuzeo funkciju dekana Sveučilišta Algebra - stoji u službenoj biografiji.

Od 2008. angažiran je na izgradnji Sveučilišta Algebra i njegovih studijskih programa i sustava osiguravanja kvalitete te od tada postaje i aktivno uključen u inicijative koje promiču i izgrađuju obrazovanje na svim razinama. Radio je na aktualnoj Strategiji obrazovanja i znanosti, član je ili je bio član niza stručnih tijela poput Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju (2010.-2016.), povjerenstva za uspostavu HKO, povjerenstva za izradu zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju itd., te je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) i sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo. Mislav je bio uključen u izradu i donošenje Zakona o HKO i pravilnika o registru HKO, a njegova doktorska disertacija te s njom povezana znanstvena istraživanja podloga su za uvođenje sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja temeljenog na paradigmi kvalifikacijskih okvira u Republiku Hrvatsku.

