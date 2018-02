Mislav Zlatar: Uživam u razvoju računalnih igara

No, uz studij, Mislav je vrlo aktivan i u razvoju igara te sa svojim timom radi na razvoju igre Phageborn koja je na Infogameru 2017. proglašena najboljom novom igrom i igrom s najboljim vizualima! Željeli smo stoga od Mislava saznati kako izgleda rad na nečemu tako atraktivnom kao što je razvoj igara – za što Visoko učilište Algebra od ovog semestra pokreće i novi smjer na diplomskom studiju – te kako se njegov dosadašnji hobi, zapravo, već pretvorio u posao.

Kako je došlo do odluke da upišeš studij programskog inženjerstva u Algebri? Budući da si sada na diplomskom studiju, možeš li usporediti vrstu znanja na preddiplomskom odnosno diplomskom studiju, kada se radi o programskom inženjerstvu?

Odluku da upišem studij donio sam iz razloga što sam na preddiplomskom studiju stekao dobro iskustvo i primio kvalitetno znanje koje me učinilo konkurentnijim na tržištu rada. Diplomski studij se nadovezuje i nadopunjuje znanje stečeno na preddiplomskom studiju - preddiplomski studij je fokusiran na rješavanje specifičnih aplikacijskih i algoritamskih problema te priprema studenta za rad u poslovnom okruženju i timu ostalih programera, a diplomski studij, osim aplikacijskih, proširuje znanje za rješavanje arhitekturnih, organizacijskih i konceptualnih problema.

Koliko su ti znanja stečena tijekom studija važna i primjenjiva u praksi, konkretno u ovome čime se danas baviš - razvoju računalnih igara? Osim tehničkih, jesi li stekao i neka druga znanja koja su ti danas korisna?

Algebra mi je pružila znanje za upravljanje cjelokupnim sustavom što je bilo jako korisno zato što se razvoj igara ne sastoji samo od programiranja low-level algoritama, nego je potrebno znanje za organizaciju cijele arhitekture sustava uključujući upravljanje i raspodjelu posla u timu, automatizacije posla, adaptacije novih tehnologija, komunikacije unutar tima, kvalitetnije prezentacije proizvoda i poboljšanog korisničkog iskustva.

Također Algebra pruža i znanje za razvoj u širokom spektru tehnologija – razvoj web i desktop aplikacija, aplikacije za mobilne uređaje, aplikacije za „Internet of Things“ uređaje i robotiku, razvoj video igara i znanje potrebno za rudarenje podataka. Vježbe su organizirane da imitiraju iskustvo u praksi pa nakon stečenog iskustva student treba samo odlučiti područje u kojem se želi baviti i spreman je za tržište rada.

Industrija računalnih igara zanimljiv je sektor. Algebra baš od ovog semestra nudi i diplomski studij razvoja računalnih igara, za što bi mogao postojati velik interes među potencijalnim studentima. Što, po tvojem mišljenju, ovaj sektor čini atraktivnim?

Po mom mišljenju (s programerskog aspekta), ovaj sektor čini atraktivnim izazovan posao - rad na interaktivnim i zabavnim aplikacijama, koje su specifične po tome što troše više resursa od uobičajenih aplikacija, a moraju raditi puno brže na uređajima sa puno manje resursa (npr. mobilni uređaji).

Također ponekad da bi igra bila uspješna, potrebno je osmisliti neku novu mehaniku pa je često slučaj da se rješava problem za koji nema rješenja na Googleu – što je čest slučaj u poslovnim aplikacijama gdje za većinu problem postoji već gotovo rješenje. Osim što je programiranje jedno od najtraženijih zanimanja, tako su programeri video igara niša unutar tržišta programera, pa je potrebno odabrati „egzotične“ tehnologije u kojima je moguće napraviti igru sa manje programerskih resursa nego što je to slučaj u tvrtkama koje se bave razvojem poslovnih aplikacija.

Što je Phageborn, kako je nastao i kome je namijenjen?

Phageborn je trading card game, prvobitno namijenjen za Steam tržište na PC-u. Igra je smještena u unikatnom “dark fantasy” svijetu te nudi nekoliko inovativnih mehanika koje će igrači po prvi puta moći iskusiti u igri ovog žanra. Prije 2 godine koncept igre osmislio je Danijel Matić koji je stvorio viziju prema potrebama tržišta te formirao tim da se ta vizija i ostvari. Igra je namijenjena svim ljubiteljima board i card igara te široj publici svih uzrasta. Jednako tako, nastojimo da bude pristupačna novim igračima te iskusnim veteranima ostalih kartaških igara. Igra je trenutačno u pre-alpha fazi gdje još uvijek utvrđujemo temelje arhitekture i pripremamo razne assete za kojima ćemo ući u beta fazu za nekoliko mjeseci.

Ljubav prema TCG-u je nastala nakon video igara. Kao klinac obožavao sam "pucačine" iz početka '90 kao što su Doom i Duke Nukem, ali i Super Mario i slične platformere. TCG sam zavolio kada su izašli Pokemoni i Yu Gi Oh te Magic TCG.

Razvojem igara počeo sam se baviti kao hobi uz studij. Zaposlio sam se u Combisu kao Full Stack Cloud developer gdje sam radio u poslovnom okruženju. Nakon 2 godine ušao sam u kontakt sa Danijelom Martićem nakon čega sam radio pola dana u Combisu, a pola dana na Phagebornu. Imam sreće što mi je sada hobi posao!

Tko čini Phageborn tim? Surađujete li s nekim izvan Hrvatske? Tko je zadužen za ilustracije i koliko je vremena i novca potrebno da se razvije jedan vizual?

Tim čine: Danijel Matić (producent i kreativni direktor), Filip Krunić (voditelj projekta), Katarina Amižić (voditeljica marketinga), Mario Radinović (voditelj osiguravanja kvalitete i dizajner igre), Luka Marinović i Ivo Zubović (kao developeri), Ante Doričić (3D modelar), Zoran Domuzin (grafički dizajner), Nikša Lučev (osiguranje kvalitete) te ja, kao sistem arhitekt i glavni developer backenda. U timu je i 5 volontera koji se bave testiranjem koncepata i preko 20 2D freelance ilustratora diljem svijeta, ponajviše iz Azije.

Proces izrade ilustracije kreće od Danijela koji prema svojoj viziji radi kreativni brief zadatka te bira najprikladnijeg artista za taj zadatak. Za izradu ilustracije je potrebno prosječno od 7 do 10 dana, a cijena uvelike varira od artista do artista i kompleksnosti ilustracije. Europski standard HD ilustracije je oko 400 dolara.

Nagrađeni ste na Infogameru; o kakvom je priznanju riječ i što ono znači za daljnji razvoj?

Osim što smo priznati kao najposjećeniji štand na Infogameru, osvojili smo dvije od tri nagrade te smo bili nominirani i za treću! Osvojene nagrade bile su za igru sa najboljim vizualima 2017. te najbolja indie igra 2017. Nagrada je bila besplatni put za tim na Reboot Develop u Dubrovniku, a osim toga omogućila je veću prepoznatljivost na tržištu, povećanje broja potencijalnih korisnika, interes od strane novih potencijalnih zaposlenika te nove novčane investicije koje će ubrzati development i povećati kvalitetu proizvoda.

Na domaćem tržištu ste prepoznati, a što je s inozemnim tržištem?

Osim na domaćem tržištu imamo i jako puno fanova diljem svijeta koji pomno prate napredak izrade naše igre. Kada dođe vrijeme uložit ćemo jako puno vremena da promoviramo igru za inozemna tržišta. Najviše igrača računamo iz Kine i SAD te sudeći prema trenutnom broju fanova iz Europe najveći postotak nam se javlja iz Poljske i Rusije.

Što kažu kolege i profesori na tvoj hobi (ako ga smijemo tako nazvati, jer vidimo da se već pretvara u posao? Imaš li njihovu podršku i, eventualno, pomoć?

Profesori i kolege su uvijek bili podrška i uvijek će pomoći kada treba. Nerijetko vodimo i zanimljive rasprave o arhitekturi budući da smo trenutno još ograničeni sa budžetom i radnom snagom onda se u timu snalazimo kako stignemo te radimo sa novim pomalo egzotičnim tehnologijama.

Što radiš u slobodno vrijeme (ako ga imaš)?

Osim što radim za faks, dosta čitam, najviše programersku literaturu. Budući da mi je razvoj video igara postao posao, sada su mi hobi projekti za pametnu kuću kao što su alarm za prozore i vrata, pametna utičnica, pametno kuhalo za čaj (obožavam čaj!) i pametna hranilica za kućne ljubimce. A imam i neke zamisli za video igre koje čekaju svoje vrijeme.

Najviše od svega volim provoditi vrijeme u prirodi. Obožavam bicikl i trčanje pa me se najčešće može pronaći na Jarunu, Maksimiru ili Medvednici. Glazba mi jako znači pa volim otići sa prijateljima na koncert ili u kino kada dođe dobar film. Nekad treba i jednostavno sjesti sa prijateljima i ne raditi ništa!



