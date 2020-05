'Mislili smo: Neš' ti, prošlo je! A sad imamo čak 22 zaražena'

Od početka pandemije otok Brač imao je samo jednog oboljelog od korona virusa, no taj je broj jučer naglo eskalirao na 22. Je li opet kriv samo virus? Gradonačelnica Supetra Ivana Marković upire prstom u KBC Split i kaže da su zaraženog pacijenta poslali na otok.

Iz bolnice joj odgovaraju da se 81-godišnjak mogao zaraziti bilo gdje na putu od bolnice do kuće. Marković je prozvala i županijski stožer civilne zaštite. Poručila je da ih treba raspustiti i dovesti profesionalce. Na to je načelnik spomenutog stožera, inače HDZ-ovac, prozvao SDP-ovku za “prljavu političku igru”. Međustranačko prepucavanje postajalo je sve žustrije kako je broj oboljelih rastao.

Oko 13 sati stigli su zadnji rezultati, a do subote bi morali znati što je s još desetak ljudi čiji se nalazi čekaju.

Situacija nije dobra

Ono što se zna jest da je umirovljenik kojega gradonačelnica smatra nultim pacijentom podrijetlom iz Nerežišća. Kako je stigao iz bolnice, tako su ga počeli obilaziti mnogobrojni susjedi i prijatelji.

Među njima je i bliža rodica. Ona nam je odgovorila na pitanje kakva je sad situacija:

- Nije baš dobra. U samoizolaciji su svi koji su bili kod njega. Prijatelji i rodbina čuvali su ga deset dana dok nije prebačen u starački dom u Supetru. Sad su se neki zarazili, a neki nisu - kratko kaže gospođa. Zaista, navodni nulti pacijent trenutačno je u Domu za starije i nemoćne u Supetru, gdje je, kako doznajemo, smješten u zasebni dio objekta i nema kontakta s drugim štićenicima.

- Sad na ulicama nema ni žive duše, a do jučer su šetali na sve strane. Ovdje vam malo tko nosi maske i rukavice jer sve je to stariji svit i ne da im se to nabavljat ni stavljat. A posebno sad kad su mjere popustile. Tko je mogao očekivati da će baš do nas ovo doći? Mi smo tu zabijeni, nije ovdje ni prometno, imamo koza, ovaca, nešto malo svita... - čudi se rodica.

Karantena?

Primijetila je da su ovih dana ispred lokalnog dućana, preko puta zgrade Općine, kao i prije, sjedili mještani s pivom na klupi.

- I ja san tad mislila: ‘Neš ti, prošlo je, što ima veze’. Ali, evo, izgleda da nije - dodaje Nerežišćanka.

Krunoslav Capak najavio je da postoji mogućnost karantene za otok.

- Ako zaključimo da će zatvaranje komunikacija među mjestima i s kopnom pridonijeti situaciji, to ćemo i napraviti - kaže Capak.

Nije dobro. Nije. Sad sam u Zagrebu, ali svaki dan se čujem dolje s njima. Od jutros smo se deset puta čuli. Odmah se angažirao brački stožer, došao je Luka Brčić iz splitskog stožera, u Supetru su imali sastanak s načelnicima. Naš stožer u Nerežišćima se isto angažirao. Nitko od moje obitelji nije zaražen, izvijestio nas je bivši ministar uprave Lovro Kuščević.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kaže da je 22 oboljelih na Braču dokaz kako se situacija preko noći može promijeniti te da do ovoga nije došlo zbog popuštanja mjera.

- Na Braču se trenutačno nalaze tri epidemiologa. Radi se o pacijentu koji se vratio iz bolnice, kojeg su brojni susjedi, prijatelji i rođaci posjetili. Od 37 kojih su bili s njim u kontaktu, 22 je pozitivno - izjavio je Capak te dodao kako je već dogovoreno da dvoje epidemiologa u subotu idu u Split.

- Čim dobijemo izvještaj od epidemiologa precizno ćemo dogovoriti mjere. Na temelju informacija koje imamo ne možemo reći postoje li elementi propusta i krivnje. Činjenica je da je Splitsko-dalmatinska županija trenutačno s najvećim brojem oboljelih, ali to je i druga najveća županija - poručio je Krunoslav Capak.

Gdje se pacijent zarazio?

Iz KBC-a Split dobili smo odgovor iz kojeg se može iščitati kako se oni ne smatraju odgovornima. Dopis počinju riječima da je muškarac rođen 1939. godine bio hospitaliziran na Klinici za bolesti srca i krvnih žila od 11 do 17. travnja zbog srčanih tegoba:

- Kod prijema i tijekom boravka u bolnici nije imao nikakve simptome koji bi upućivali na infekciju koronavirusom, a također je i epidemiološka anamneza za ovu infekciju bila negativna - poručuju iz bolnice. Dalje kažu da je po povratku u mjesto stanovanja, a zbog kontakta s osobom kojoj je dokazan COVID-19, on testiran 7. svibnja i nalaz je bio pozitivan.

- Epidemiološkim izvidom na Klinici nije utvrđena niti jedna činjenica koja bi upućivala na sumnju da je bolesnik mogao biti inficiran za vrijeme boravka u bolnici - poručuju iz KBC-a. Dodaju da budući da bolesnik i dalje nema simptome koronavirusa, nemoguće je približno odrediti kada se i od koga zarazio.

- Budući da je od otpusta iz bolnice do testiranja prošlo 20 dana, ostaje mogućnost da je bolesnik zaražen nakon otpusta iz bolnice - zaključili su iz optužene bolnice.

Podsjetimo, Ivana Marković putem svojeg Facebook profila apelirala je na nacionalni stožer da raspusti županijski, a napisala je i da: ‘ono što je potvrđeno je da je nulti pacijent ipak taj koji je otpušten iz bolnice te je isti pozitivan’, optužujući tako KBC Split za puštanje zaraženog pacijenta na otok koji je zatim raširio koronavirus družeći se sa svojim prijateljima i rodbinom. Nije dugo trebalo čekati na reakciju HDZ-a. Dožupan Luka Brčić poslao je priopćenje.

- Sramotna je današnja izjava gradonačelnice gdje se stavlja u ulogu struke tvrdeći da je nulti pacijent upravo osoba koja je otpuštena iz KBC-a Split, dok ljudi iz struke još uvijek rade epidemiološke izvide. Potvrdu ovakvih teza i nalog da to javno objavi jedino je mogla dobiti iz vrha SDP-a, koji već danima kontinuirano vodi prljavu kampanju preko zaraženih osoba s područja naše županije. Kao što smo i naveli, kada je bilo vrijeme pozivanja na oprez, gradonačelnica se zalagala za popuštanje donesenih mjera umjesto da bude predvodnica strogog pridržavanja epidemioloških uputa, šaljući time krivu poruku svojim sugrađanima - poručio je HDZ-ov Brčić.

Sve su opcije otvorene

Gradonačelnicu optužuje da je u nekoliko navrata tražila otvaranje uslužnih djelatnosti. Podsjeća na njenu izjavu od 7. travnja ove godine u kojoj traži otvaranje frizerskih salona, pedikura i slično. Govori da je Markovićka time htjela predvoditi liberalizaciju mjera, “dajući sebi za pravo ulogu struke, što je eklatantan primjer miješanja politike u struku”.

Građane to previše ne zanima, oni imaju većih briga. Osim onih oko svog zdravlja, strepe kakve ih mjere čekaju. Sigurno je da će Brač imati poseban status u državi. Do jučer kasno popodne karantena se još razmatrala kao opcija, a ono što je sigurno jest da Bračane čeka postroženje mjera.

Nalikovat će onima koje smo imali u početku pandemije. O tome je bilo riječi na sastanku otočnog i županijskog stožera jučer na Braču. Nacionalnom su Stožeru predložili da se zabrani promet između općina. Dopustit će se kretanje samo onima koji rade i u svrhu zdravstvene skrbi te dostave.

Na sastanku je bila i ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Željka Karin.

- Razgovarali smo da se postrože mjere, da se vrate na one od 27. travnja. Želimo, za početak, jako postrožiti kretanje među općinama. Ako se građani ne budu pridržavali ovih početnih mjera, i ako se bolest bude širila, onda da, ići će se na karantenu cijelog otoka. Sve su opcije otvorene - dodala je Karin.

