Član Vladinog Znanstvenog savjeta za borbu protiv korone Gordan Lauc smatra da su strože mjere u pandemiji “zabluda” do koje je došlo jer se “zloupotrebom pandemije” s vlasti htjelo maknuti Donalda Trumpa.

U Sjedinjenim Državama od korona virusa je dosad preminulo preko 300 tisuća ljudi, a dnevno ih umire preko 3000. Trump se našao pod optužbama gotovo svih javnozdravstvenih stručnjaka, doktora i profesora zbog katastrofalnog rukovođenja i evidentnog laganja u javnosti, piše Telegram.hr.

Većina znanstvenika misli da smo prvi val riješili 'mjerama'

Svoju teoriju o mjerama u Americi znanstvenik Lauc iznio je u današnjem statusu na fejsu, u kojem odgovara novinaru Indexa Nenadu Jariću Dauenhaueru, na tekst o mogućim sukobima interesa.

- Mislim da je fokus na ‘stroge mjere’ jedna velika zabluda u koju smo ušli zato što je većina znanstvenika previdjela sezonalnost virusa na proljeće pa misle da smo prvi val riješili ‘mjerama’, napisao je Lauc i dodao: “plus, u Americi element da su htjeli maknuti Trumpa pa su zloupotrijebili pandemiju u tu svrhu - napisao je.

Objavu vam prenosimo u cijelosti:

- Nenade, ovo stvarno nije na razini ozbiljnog znanstvenog novinara.

Prvo: ovo je notorna neistina. Lauc nije dobio 1.5 mil kn od Vlade. Genos je temeljem međunarodnih recenzija dobio financiranje za istraživački projekt na natječaju Hrvatske zaklade za znanost. Lauc od tog projekta ne može dobiti ništa, jer svaku kunu mora opravdati i pokazati recenzentima na što ju je potrošio, kako bi taj trošak bio priznat.

Drugo: ozbiljni i objektivni novinar bi provjerio o kakvom se projektu radi. Ovo je interventni COVID natječaj koji je u puno stvari poseban. Primjerice tim sredstvima se financiraju isključivo materijalni troškovi istraživanja (reagencije, laboratorijska plastika, sitna oprema) dok se ne financira čak niti trošak rada istraživača na projektu. Dakle točno bi bilo napisati: Hrvatska zaklada za znanost uložila je 1,5 milijuna kuna za reagencije, a Genos skoro 1 milijun kuna kroz amortizaciju opreme i rad svojih zaposlenika u veliki projekt istraživanja COVID-19. Dakle Lauc nije "dobio 1,5 milijuna kuna", Lauc "daje milijun kuna iz svog džepa" kako bismo bolje razumjeli COVID-19.

Treće: Stavljanje tog projekta u kontekst sukoba interesa je ispod svake razine ozbiljnog novinara. Ja ne mislim da su razne zabrane, kazne, propusnice i sl. način na koji možemo umanjiti broj ljudi koji će umrijeti u ovoj pandemiji. Mislim da je fokus na "stroge mjere" jedna velika zabluda u koju smo ušli zato što je većina znanstvenika previdjela sezonalnost virusa na proljeće pa misle da smo prvi val riješili "mjerama" (+ u Americi element da su htjeli maknuti Trumpa pa su zloupotrijebili pandemiju u tu svrhu). Najbolji primjer toga vidimo u Sloveniji koja uz puno strože "mjere" ima 60% više umrlih od nas. Kada Vlada donosi razumne mjere, ja ću ih javno braniti. Kada donosi nerazumne mjere kao što su ove propusnice koje su najavili za danas, ja ću ih javno kritizirati (iako baš ne vidim da su mediji prenijeli moje jučerašnje izjave na tu temu...)

Stavljanje financiranja istraživačkog projekta u kontekst mog potencijalnog sukoba interesa mogu protumačiti samo kao notornu zloupotrebu položaja novinara s ciljem umanjivanja težine mojih znanstvenih argumenata radi promoviranja vlastitog pogleda na pandemiju. To baš i nije u redu... Posebice jer sam bio konstruktivan i odgovarao ti na sva pitanja. Kad se pokazalo da je vijest o 18 mil kn koje je "Lauc dobio", a koju si originalno htio uključiti u članak zapravo vijest iz 2017. godine, iskopao si ovaj covid projekt da pokušaš priču ispričati na način kako si to zamislio, iako je i tebi samom jasno da te dvije stvari međusobno nisu povezane... To je baš nekorektno...

Trump priznao da laže građanima

Dok je korona virus uzimao maha po Americi, Trump je širio teorije zavjere i magične napitke kojima bi se bolest mogla riješi.

Početkom godine, u snimljenom razgovoru s novinarom Bobom Woodwardom, priznao je kako je odlučio lagati građanima da će virus riješiti kroz nekoliko tjedana, iako je znao da za to nema šanse.

