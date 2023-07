'Mislio sam, kući nema spasa... I kad misliš da je kraj, eto njih! Prijatelji, neću vam zaboraviti'

Kad je sve stalo, kad je vatra ugašena, Goran Šimić sjeo je u Grebaštici i zaplakao. Kao dijete. Emocije su za**ana stvar.

Isplaka san dušu, kaže nam jutro poslije. Prošao je on puno toga u životu, ronilac je i ekološki aktivist, lokalpatriota i borac na svaki mogući način za svoje misto i svoj kraj. Požare gasi evo valjda već dva desetljeća, ali drugima. Ovaj put vatra je bila opkolila njegovu kuću i kamp. On je snimio i onaj video Čeha u 70-ima kojeg su u zadnji čas spašavali u kupaćima. Išao je čovjek spasiti auto, ali nije mogao pronaći ključ...

No dobro se dobrim vraća, kažu ljudi. Pa je tako nedavno, kad su štrajkali šibenski Cestari, taj isti lokalni nezavisni političar Goran Šimić stao na stranu štrajkaša, 120 ljudi koji su tražili da ih se tretira ko ljude. Među tim štrajkašima bio je i radnik Toni Lacmanović. Znaju se cijeli život, nisu najbolji prijatelji, ali su baš jako dobri. Goran je inače ronioc, ali i ekološki aktivist, zaštita prirode bila mu je jedini motiv da se uopće počne baviti politikom. Osjetljiv je na prava radnika...

I jučer kad je izbio požar Goran se, kaže, u jednom momentu pogubio... Kroz glavu mu je porlazilo: Kad su potresi bili, kad je rat u Ukrajini, požari... On i njegovi prijatelji su prvi koji će dati ruku i pomoći. Uvijek. Ali sad kad njemu gori kuća, doslovce, nema nikoga da mu pomogne! On i ćaća sami. Mislio je da je kraj. Da se neće izvući.

- Ima san pomračenje uma i reka san svašta, ali kad si sam sa diteton i gori ti sve oko kuće, a nema nikoga. Oša san s posla s namjeron da gasin negdi gori u Grebaštici, kad ono eto ga kod nas u roku par minuta. Ona je bila u panici jer nas je dim okružija i mala ne može disat i plače. Stampedo, bižanje, puno auta, jedva san je maka kilometar dalje. Teško je to sad opisat, te scene, tu paniku ljudi, bižanje, strah... - opisuje Šimić i nastavlja:

- I kad misliš da je kraj, ulazi u dvorište kamion Cesta Šibenik i moj prijatelj Toni Lacmanović.

Da, to je onaj isti radnik čiji je Goran štrajk podržao jer je smatrao da je to ispravno. Nije ni sanjao da će kamion s natpisom Ceste Šibenik za njega vrlo uskoro značiti doslovce spas.

- Toni, ovo ti nikad neću zaboravit, jer taman mi prolazi kroz glavu da ja iden na te je**ene požare, spašavan kuće, ljude, životinje... I sad kad meni gori, nema nikoga. Kad eto i DVD-a Grebaštica kad je najgore... Eto i prijatelja i kuma! Kad je stalo, isplaka san dušu, nisan se moga suzdržat nikako. Je** ga, ubilo me to u trenutku. Hvala svima šta ste zvali, tili pomoć i dat podršku, a posebno momcima iz DVD-ova i JVP-ova. Fala mojim prijateljima, ljudima u Grebaštici na hrabrosti, i fala onima koji su se sitili, a ima vas more. Ja san iznimno bogat čovik...