Mislite da svatko može učiti engleski jezik? Administracija kaže ne djeci s poteškoćama

Dvije Jelene u Splitu malim učenicima s poteškoćama drže nastavu engleskog jezika. Klinci, koji su danas možda i previše usmjereni na taj “drugi materinji”, uživaju u lekcijama sa svojim učiteljicama. I druga djeca vesele se što će početi učiti kod njih. Učenje stranog jezika od najranijih dana, odavno je to poznato, kod djece poboljšava neurobiološki razvoj mozga, poboljšava im komunikacijske sposobnosti, ali i samopouzdanje. A sve je to još važnije za djecu s poteškoćama u razvoju i komunikaciji. No opet su upravo ta djeca zakinuta u školskom sustavu. Naime, djeci s poteškoćama koja u redovnim školama pohađaju nastavu u posebnim razrednim odjeljenjima učenje engleskog uglavnom je nedostupno zbog otužne rupe u propisima, koju potom iskorištavaju mnogi ravnatelji. Engleski jezik kao izborni ne uvodi se u posebna razredna odjeljenja jer je za uvođenje potrebno barem 14 djece, a u tim odjeljenjima može biti do petero djece. I onda se opet sve svodi na entuzijazam ravnatelja i nastavnika te na dobre mogućnosti snalaženja roditelja da svojoj djeci omoguće nešto tako prozaično kao što je - učenje engleskog.