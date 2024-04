Mišo Krstičević: Vjerujem da su prošla vremena u kojima je HDZ-u išta zagarantirano...

Član predsjedništva SDP-a Mišo Krstičević četvrti je na listi koalicije Rijeke pravde u 10. izbornoj jedinici.

24sata: Jedna od HDZ-ovih utvrda je X. izborna jedinica, kolike su šanse koalicije Rijeke pravde da ih ugroze?

Dalmacija nije HDZ-ova utvrda, nego spomenik neispunjenim obećanjima HDZ-a. Split je najbolji primjer za to, gdje su ih birači kaznili na zadnjim lokalnim izborima. Dakako, postoje i rijetka mjesta poput Metkovića kojeg Dalibor Milan (HDZ) vodi na ispravan i uspješan način. Vjerujem da su prošla vremena u kojima je HDZ-u išta zagarantirano. Birači posljednja dva lokalna ciklusa jasno pokazuju da honoriraju konkretne politike i ljude od projekata. SDP u Dalmaciji ima izvrsne rezultate, uzmimo Trogir, Makarsku, Gradac, Jelsu, pola Korčule gdje je SDP na vlasti, pa Supetar i Milna, pa nezavisni u Opuzenu, Vrgorcu i još puno sredina.. Kritična masa ljudi koji žele promjenu je sve veća i to nam je ogroman zalog za optimizam uz, naravno, činjenicu da jedini nudimo konkretne, provedive i pravedne politike. SDP je jedini jamac društvene promjene.

24sata: Koji je minimalan, a koji maksimalan broj mandata koji očekujete u vašoj izbornoj jedinici, ali i ukupno?

Veći broj SDP-ovih zastupnika u parlamentu otvara snažniju mogućnost provođenja socijaldemokratske politike. Naš cilj je parlamentarna većina jer bez SDP-ove većine nema ofenzive prema smanjenju nejednakosti u društvu.

24sata: U javnosti se spominje formiranje vlade nacionalnog jedinstva u kojoj su vrata kako se čini otvorena Domovinskom pokretu i Mostu. Koliko je za SDP pametno da eventualno sudjeluje u vlasti s desnim strankama?

To je retorika onih koji su za cilj postavili zaustavljanje štete koju HDZ radi godinama. To je stvaranje zadnje brane liberalne demokracije i vladavine prava. Naš cilj je borba protiv korupcije, stvaranje kordona koji bi trebao zaustaviti oligarhijsko zlosilje i autoritarno nasilje koje trpimo. Sigurno je da ćemo sudjelovati u nužnoj obrani građanske demokracije, ali nećemo odustati od toga da SDP bude nositelj demokratskih, socijalnih i pravednih društvenih promjena. Trebat će svima puno političke zrelosti i nesebičnosti, a tko želi i može pratiti SDP na tom putu bez ucjena i prljavih praksi, dobrodošao je. Cilj je da kreiramo pravednije i jednakije društvo uz vrlo konkretne i provedive politike – povećanje mirovina na minimalnih 750 eura, gradnju priuštivih stanova, besplatne vrtiće za svu djecu baš kao što je u mojim Pločama od ove godine, veći dječji doplatak, poreznu reformu koja će osigurati veće plaće, pa ono na što sam posebno osjetljiv, smanjenje lista čekanja u bolnicama. Posla ima gdje god da krenemo, reforme su nužne u svim sustavima i glavni naš cilj je taj da najugroženije skupine građana i srednja klasa koja nikad nije teže živjela imaju bolji standard.

24sata: Kako gledate na poruke i ponašanje premijera Andreja Plenkovića koji čini se neće na sučeljavanja? Tu su izjave da za premijersko mjesto može pretendirati samo netko tko izađe na izbore, a dosta i docira ...

Pa bazična psihologija kaže da je skrivanje rezultat straha. Ne tako davno je javno davao potporu da Tim Orešković, kao osoba za koju do tada nitko nije čuo, vodi Vladu RH. Plenković se predugo ponaša kao nedodirljivi autokrat, i upravo taj zov autokracije kojem ne može odoljeti ga vodi u propast. Vlada izbornika Plenkovića je devastirana aferama, 90% ministara završilo je u zatvoru ili u istrazi. S takvim skorom sučeliti se s Zoranom Milanovićem, izaći pred javnost u ring gdje ne vrijede alibiji, pa jasno da je svjestan da je to neobranjivo i kukavički se skriva.

24sata: Dođe li lijevi blok u priliku sastavljati vlast budući da iznutra poznajete sustav zdravstva, vidite li se možda na poziciji ministra zdravstva? Imate li takve ambicije ili ste bliži tome da ostanete saborski zastupnik?

Moja ambicija i politički angažman uvijek su se temeljile na potrebi i želji da pomognem društvu u kojem brojni sugrađani žive u teškim i nepravednim uvjetima nejednakosti. Nemam i nikad nisam imao ambiciju u politici u smislu visokih funkcija, no realnost je takva da veći utjecaj traži upravo angažman na pozicijama koje spominjete. U Pločama sam, vjerujem, za sada uspio promijeniti stvari na bolje i to su građani pokazali poklonivši mi povjerenje i drugi put. Koja će biti moja uloga nakon izborne pobjede u koju vjerujem bit će odlučeno ovisno o tome koje će biti potrebe u kreiranju kvalitetnog, kompaktnog i sposobnog tima. Osobno, sretan sam trenutno kao gradonačelnik Ploča i kao liječnik, bit ću sretan i kad budem „samo“ liječnik. Moja sreća i moja budućnost ne ovise o političkoj funkciji. Medicina je za mene prvi i glavni životni poziv, nešto u čemu uživam, ali sam duboko svjestan da se bez političke pozicije ne mogu značajno promijeniti društveni odnosi. Ako mogu svojim „insajderskim“ znanjem i iskustvom u sustavu, u kombinaciji s dosadašnjim političkim iskustvom, biti dio promjene na bolje, sigurno da ću razmisliti o tome.

24sata: Vi ste četvrti na izbornoj listi i ako je suditi prema anketama izvjestan je vaš ulazak u Sabor. No prijetnja vam je da vas preferencijalnim glasovima preskoči koalicijski partner Ivica Puljak (Centar) s petog mjesta. Vjerujete li u taj scenarij?

Taj scenarij nije izgledan. Vjerujem da je već odavno došlo vrijeme za ideje koje pokušavam ostvariti svojim političkim djelovanjem.

24sata: Pitala sam vas to jer se pisalo da je Peđa Grbin pristao na ustupke Ivici Puljku, jer ne želi da vi uđete u Sabor te da je Grbin već dulje u stalnom prikrivenom sukobu i otporu prema vama. Je li to istina?

Različito gledamo na više stvari kad je vođenje stranke i pozicioniranje SDP-a u pitanju, ali uvijek smo to rješavali isključivo na tijelima stranke. U fokus je kao primarni cilj došlo micanje ovakvog HDZ-a s vlasti i obojica se u tome slažemo. Ostali motivi političkih odluka su vjerojatno različiti.

24sata: Sastavljanje lista izazvalo dosta nezadovoljstva u splitskom SDP-u, jer se previše dalo Centru, s kojim je vaša stranka na lokalnoj razini na suprotnim stranama. Je li baš najbolja procjena daju četiri mjesta na listi bez obzira na cilj, a to je rušenje HDZ-a? Vi ste bili suzdržani oko toga.

Sve što mislim rekao sam bez ustručavanja na tijelima stranke. Smatram da je to iznimno loša, odluka koja je štetna i kratkoročno i dugoročno za SDP. Ta odluka se ne može racionalno vezati uz cilj ostvarivanja što boljeg rezultata. Moj stav, moj angažman i motivacija oko ostvarivanja cilja, a to je što bolji izborni rezultat, nije se promijenio s odlukom o koaliciji. Izborne liste ne smiju biti prostor za zadovoljavanje afiniteta, osobnih ni stranačkih, nego se rade radi ostvarivanja cilja. Birači mogu biti sigurni da će SDP-ovci u parlamentu zastupati upravo socijaldemokratske stavove.

24sata: U slučaju da lijeva koalicija formira vlast svi problemi oko sastavljanja lista će se zaboraviti, no ako ne uspije, nastaje problem za SDP. Pisalo je da se Grbin jako plašio izbornog poraza, jer bi u tom slučaju morao dati ostavku na mjesto predsjednika stranke. Vas mnogi u dalmatinskim organizacijama SDP-a vide kao mogućeg najizglednijeg kandidata za novog predsjednika SDP-a. Imate li te ambicije?

Imam snažan poriv za ostvarivanje društvenih promjena baziranih na idejama socijaldemokracije, pa čak i demokratskog socijalizma. Ali, ponovit ću, osobnu ambiciju u politici na tradicionalan način nikad nisam imao. Nikad nisam imao ni ideju da ću biti gradonačelnik Ploča pa su me osobni revolt prema tadašnjim životnim okolnostima u gradu, a onda i energija i želja da promijenim stvari dovele do toga da se kandidiram. Očito je zaključak da nikad ne treba reći nikad. No,ovo je trenutak u kojem Hrvatskoj treba jaki SDP, a za to moramo imati treba jedinstvo i stabilnost odabrane formacije kojom nastupamo.