Misterij 20. stoljeća: Princeza Anastazija preživjela masakr?

Povodom 100. obljetnice brutalnog smaknuća ruske carske obitelji Romanov donosimo vam specijal o dinastiji koja je Rusijom vladala čak 300 godina. Zadnji pripadnici dinastije, car Nikolaj II. i carica Aleksandra te njihovo petero djece skončali su 17.srpnja 1918. godine od boljševičke ruke.

Plavih očiju i crvenkasto smeđe kose, velika kneginja Anastasija Nikolajevna, najmlađa ruska princeza opisivana je kao nadarena i pametna djevojčica. Razigrana i živahna bila je bila enfant terrible u svojoj obitelji. Kad su bili najtužniji ona je bila ta koja je razveseljavala cijelu obitelj. Priređivala bi zabavne i vesele predstave i nije bilo toga kome ne bi izmamila osmjeh na lice. Preživljavanje četvrte kćeri ruskog cara jedna je od najvećih misterija 20. stoljeća.

Kada se rodila 1901. godine njeni roditelji i rođaci bili su razočarani. Očekivao se prijestolonasljednik. Car Nikolaj II. je prije prve posjete novorođenoj kćeri napravio dugu šetnju da se smiri.

Foto: Profimedia Anastazija sa majkom, caricom Aleksandrom

Mlada Anastasija je izrasla u energično i živahno dijete, a guvernanta Margarita Iger govorila je da je Anastazija najšarmantnije dijete koje je poznavala. Bila je najnestašnija od sve careve djece. Podmetala je noge slugama i zbijala nestašluke sa tutorima. Kao dijete penjala bi se na drvo i odbijala sići. Tijekom jednoga grudanja u snijegu Anastasija je umotala kamen u grudu i njome oborila stariju sestru Tatjanu na zemlju.

Foto: Wikipedia

Anastazija i njena dvije godine starija sestra Marija bile su poznate kao „Mali par“. Dijelile su istu sobu, često su nosile varijacije iste haljine i provele su mnogo vremena zajedno. Najstarija Olga i godinu i pol mlađa Tatjana su također dijelile sobu a one bile su poznate kao „Veliki par“. Četiri djevojke su potpisivale pisma početnim slovima svojih imena „OTMA".

Foto: Wikipedia

Za vrijeme Prvog svjetskog rata Anastazija i Marija su bile još premlade da bi bile bolničarke. Ipak, željele su ranjenim vojnicima na neki način pomoći pa su često s njima igrale šah i biljar i na taj način ih zabavljale. Kad je njihov otac abdicirao pa su za vrijeme Oktobarske revolucije odvedeni u kućni pritvor u Carsko selo ni tamo Anastazija, iako pod velikim stresom, nije klonula duhom. Zajedno sa drugim ukućanima izvodila je predstave uveseljavajući roditelje.

Foto: Library of Congress

Prema većini tvrdnji Anastazija je streljana zajedno sa cijelom carskom obitelji u zoru 17. srpnja 1918. godine. Smrtna kazna je izvedena bez prethodnog sudskog postupka, a izvele su je snage boljševičke tajne policije Čeke pod komandom Jakova Jurovskoga.

O Anastaziji su uvijek kružile glasine da je ipak uspjela pobjeći boljševičkim egzekutorima. Nekoliko žena je tvrdilo da su princeza Anastazija. Najpoznatija od njih je bila Ana Anderson, čije tijelo je kremirano 1984.

Naime, Ana Anderson se 1922. pojavila u Njemačkoj i tvrdila je da je ona Anastazija. Neki rođaci Romanovih su vjerovali da je ona Anastazija, drugi pak nisu. No mediji su bilo oduševljeni pričom tako da je priča o tzv. odbjegloj ruskoj princezi punila naslove novina i te je Ana Anderson učinila Anastaziju još slavnijom.

Foto: AytoSantanderTV/YouTube

Ona je tvrdila da je preživjela masakr teško ranjena te da ju je spasio jedan od vojnika. On je s njom pobjegao u Rumunjsku gdje je rodila dječaka nakon što ju je njezin spasitelj putem silovao. Dječak je dan na usvajanje u Bukurešt. Odbjegla princeza je potom otputovala u Berlin gdje je živjela Anastazijina krsna kuma, princeza Irene von Preußen.

Kada je napokon stigla u Berlin, izgubila je hrabrost i pokušala samoubojstvo nakon čega je završila u bolnici. Njezinu je priču kasnije potvrdilo troje ljudi. Jedan časnik njemačke okupacijske vojske u Ukrajini je izvijestio da je u jesen 1918. propustio seljačka kola na kojima se navodno nalazila teško ranjena Anastazija, jedan njemački ratni zarobljenik u Jekaterinburgu je tvrdio da je tamo vidio nesretnu princezu, a šef švedskog Crvenog križa u Rusiji je ispričao da su njegov vlak bili zaustavili ruski vojnici u potrazi za odbjeglom Anastazijom.

We’re not allowed into the garden. Commandant Avdeev told Dr. Botkin that we could be evacuated within hours because of a threat from a local anarchists. We’re packing our belongings #Romanovs100 pic.twitter.com/rnpIaplDUr

Posmrtni ostaci cara Nikolaja, njegove supruge Aleksandre i troje djece pronađeni su 1991. godine. No nisu pronađeni ostaci carevića Alekseja i jedne kćeri.

Foto: Wikipedia Car i carica sa kćerima i sinom Aleksejem

To je još više produbilo sumnju u to da je Anastazija možda ipak preživjela ubojstvo. No 2007. godine pronađeni su ostaci carevića i četvrte kćeri. Također, testiran je komadić tkiva Anne Anderson koji joj je uzet 1979. na operaciji. DNK analiza je pokazala da ona nije imala nikakve veze s obitelji Romanov.

No, i dan danas je mnogima sumnjiv način na koji su nabavljeni uzorci njezinog tkiva. Budući da je nakon smrti spaljena, uzorci su morali biti prikupljeni na neki drugi način. Tako je jedan uzorak tkiva, smatraju mnogi, baš nekim čudom pronađen u bolnici u SAD-u gdje je Anna Anderson operirana 1979., a jedan iz davne 1951. godine u jednoj njemačkoj zdravstvenoj ustanovi.

Puno je svjedoka bilo koji su govorili u prilog priči navodne Anastazije. Ugledni njemački časopis za povijest "P.M. History", svojedobno je krajem 2000-ih pisao kako su pojedini članovi posluge carske obitelji, koji su za vrijeme Oktobarske revolucije uspjeli pobjeći, tvrdili su da postoji nevjerojatna sličnost između nepoznate žene i Anastazije.

Mlada žena je često pričala o detaljima iz dvorskog života, a njih je mogla znati samo jedna careva kćer. Također, govorili su da se ponašala vrlo profinjeno, otmjeno i sofisticirano i te da je pričala četiri strana jezika. Grafološka ispitivanja pokazala su istovjetnost njezinog i Anastazijinog rukopisa, a i jedan je ugledni antropolog utvrdio velike sličnosti.

Anastasia’s birthday! My little girl has turned 17. After Kharitonov started to cook for us yesterday, the girls now spend a lot of time in the kitchen learning to make food. They kneaded dough in the evening and baked bread this morning! Fresh bread is really nice! #Romanovs100 pic.twitter.com/KBM7bDmAyd