U prvom od šest mandata Milan Bandić još je bio prilično skroman.

Na ruci je nosio jeftini Mickey Mouse sat, a na prstu običan vjenčani prsten, burmu, simbol doživotne vjernosti. Kao primjeran socijaldemokrat živio je na periferiji grada, u Borongaju (doduše, u zgradi u kojoj su živjeli Ivan Aralica i Mladen Vedriš), vozio polovni BMW trojku, ustajao u šest sati kako bi ženi i kćeri skuhao kavu i nabavio namirnice za doručak.

Potom bi se odšetao u srce grada, pred kafić Čarli, na “neformalni partijski sastanak”, dok bi žena (koja potječe iz plemićke obitelji Kolarić) i kći otišle u crkvu, piše tjednik Express.

“Kad je postao gradonačelnik 2000. godine, Bandić je imao plastični sat, ali je bio zadivljen s onima koje su nosili neki drugi političari”, prisjetio se jedan njegov suradnik.

Novinari će vrlo brzo primijetiti da je Bandić “boss u Bossovu odijelu”, dok će se na njegovoj ruci - vremenom sve vidljivije - izmjenjivati skupocjeni modeli satova koji su jasno oslikavali silovit materijalni uspon.

Kad su novinari odnijeli fotografije novih satova stručnjacima, ostali su zaprepašteni. Kolekciju satova snimljenih na njegovoj ruci urari su procijenili na više od 300.000 kuna! Nakon samo pet godina vođenja grada Bandić je imao Piaget vrijedan gotovo 100.000 tisuća kuna, IWC Portuguese Chrono vrijedan oko 60.000 kuna, Zenith El Primero Chronomaster vrijedan barem 45.000 kuna, Cartier Pashu od 40.000 kuna... Bili su upadljivo iznad njegova platnog razreda.

A onda je, u drugome mandatu, na njegovu prstu zablistao i velik, upečatljiv prsten s draguljem. Na fotografijama iz devedesetih vidi se samo onaj vjenčani. Ovaj novi bio je od bijelog zlata, ukrašen draguljem, cirkonom ili briljantom. Neobičan ukras izazvao je zanimanje javnosti pa je Bandić, stjeran u kut, dao jedno od svojih uobičajenih lakrdijaških objašnjenja.

“Oduvijek je poznato da sam ljubitelj lijepih i preciznih ura, kao i lijepih prstena”, izjavio je Bandić. “Lijepih prstenova zato što idu na lijepe ruke, a preciznih ura zato što posebno cijenim preciznost i točnost”, rekao je Večernjakovim novinarima, kojima je jedan zlatar rekao da se prstenje te vrste - već odavno ne nosi.

“Takav prsten je danas demode”, rekao je zlatar nakon što je bacio autoritativan pogled na sliku predmeta.

“Vjerojatno je star 20-ak godina”, dodao je.

Novinarima je objasnio kako je vrijednost prstena dramatično različita ovisno o dragulju - ako je riječ o cirkonu (mineralu koji kotira kao zamjena za dijamant), onda vrijedi oko 2000 kuna, ali ako je to briljant (savršeno obrađen dragulj, u pravilu dijamant), vrijednost mu je oko 30.000 kuna.

Natjeran od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa napisao je da ima sedam satova i prsten od kojih ni jedan nije vrijedan više od 10.000 kuna. I tu je sve stalo, a medijima je ostalo samo da i naknadno broje vrijednosti na njegovim rukama.

Novinarima je rekao da je zadnjih 30-ak godina imao od dva do četiri prstena “vrijednosti ne veće od 50 tisuća kuna”. Novinarima našega lista 2009. je rekao da taj prsten posjeduje već 15 godina i da nije skuplji od 10.000 kuna.

Milan Bandić nije bio baš fanatik istine pa se njegov iskaz može uzeti s rezervom. Prokletstvo drugog mandata - u kojemu je, čini se, počelo njegovo nezaustavljivo posrtanje - bilo je vidljivo na svakom koraku.

“Bandića je u drugome mandatu uzelo. Ne znam odakle mu prsten niti smo ga to pitali niti nam je to govorio, ali on je u drugome mandatu ‘odlepio’ - htio je svima pokazati da je važan, jedinstven, nezamjenjiv, i tu se pojavljuje i taj prsten. Kasnije je skroz ‘prodimio’, zadnjih deset godina je živio sumanuto”, kaže njegov bivši suradnik.

Šifra tog života je “seks, laži i video vrpce”, a u javnost su zasad dospjele samo njezine benignije verzije. “Bandić je obožavao mafiju, zato je mene stalno zvao i volio se družiti sa mnom jer je mislio da sam ja mafijaš”, rekao nam je jedan “kontroverzni poduzetnik” iz Slavonije.

Doista, kad bi se snimao film o zadnjim danima njegova života, nije teško zamisliti Ala Pacina i Sharon Stone u glavnim ulogama filma njegova života.

Intimno je obožavao Broza i njegov bonvivanski stil

Zašto je Bandić uzeo tako velik, upadljiv - i demode prsten? Po svom obliku, prsten doživotnog gradonačelnika bio je frapantno nalik na onaj koji je nosio doživotni predsjednik Jugoslavije, Josip Broz Tito. Bandić je bio jedan od intimno najprivrženijih poštovalaca Josipa Broza, odlazio je na sjednice društva njegovih poštovatelja, a od Titova trga odustao je tek kad je bio suočen s dilemom - ili će žrtvovati Trg ili vlast. U krugu “bandićevske ljevice” (koja je činila pola njegova jata) micanje Trga maršala Tita izazvalo je konsternaciju. “Što Milan radi? Pa ostat će u povijesti upisan kao čovjek koji je u Zagrebu uklonio Titov trg”, reći će tih dana jedan od njegovih suradnika. Ipak, bila je u pitanju koža, točnije sloboda, pa je Bandić popustio Zlatko Hasanbegoviću.

Bandića je vremenom pomalo obuzela manija veličine. Sebe je vidio kao predsjednika, iako je s Titom ipak uspio dijeliti samo jednu osobinu, doživotnu vlast. Josip Broz Tito je prsten - upadljivo sličan Bandićevu - kupio 1939., nakon jednog od procesa koje je protiv njega vodila Kadrovska komisija Kominterne. Bila su to, de facto, suđenja zbog idejnih skretanja, špijunaže ili kakve druge, izmišljene ili stvarne, nepodopštine.

Tito je u Moskvi optuživan za sklonosti raskoši, buržoaske navike, luksuz, a optužen je i za trockizam u prijevodu Kratkog kursa historije Svesavezne komunističke partije (boljševika), katekizam tadašnjih revolucionara.

U Moskvi je za samo jednu noć posijedio, pa je kasnije doživotno bojio kosu. Nakon uspješnog završetka procesa, sretan jer je izvukao živu glavu, otišao je u jednu moskovsku zlatarnicu i tamo kupio prsten ukrašen opalom (draguljem koji je, poput njega, mijenjao boju) pa ga nosio sve do bitke na Sutjesci, gdje je toliko smršavio da mu je spao s ruke i više ga nije našao.

Sovjeti su mu potom, nakon rata, kupili isti takav.

Tito, majstor samopromocije, o prstenu je širio legende - tvrdio je da mu je prsten spašavao život, nosio ga je kao amajliju, ali je u optjecaj pustio i priču prema kojoj ispod dragulja nosi otrov za “ne daj bože”.

To, prema svemu sudeći, nije bila istina. Nakon smrti njegov je prsten navodno ukraden. Tjednik Nacional objavio je u siječnju 2019. zanimljivu priču o njegovoj sudbini.

“Prsten, čiji je samo dijamant procijenjen na 250 tisuća dolara, nalazi se u Hrvatskoj, u vlasništvu je hrvatskog kolekcionara i velikog poklonika lika i djela Josipa Broza Tita, koji je želio ostati anoniman”, napisao je taj tjednik.

“Mlađi zagrebački poduzetnik kupio ga je u Beogradu na crnom tržištu 1998., plativši ga 55 tisuća njemačkih maraka i pridodavši toj cijeni još i Jeep Grand Cherokee. To je sve zajedno iznosilo oko 100 tisuća DEM. No prodaja je, osim cijene, bila još nečim uvjetovana. Kako se radilo o ‘vrućoj robi’, previše prepoznatljivoj, prodavač je tražio da se prstenu, kojim je dominirao dijamant od 5,35 karata, promijeni oblik. Kupac ga je unio u Hrvatsku, da bi ga ubrzo nakon toga odnio na prepravak u Amsterdam. Tamo ga je dao preoblikovati iz originalnog četvrtastog u okrugao oblik te mu je dodao dva crvena draga kamena sa svake strane i niz bijelih briljanata po ringu. Time je poznati Titov prsten, nakon više od pedeset godina, dobio novi oblik. Briljant na prstenu nalazio se u četvrtastom okviru od zlata. Sadašnji vlasnik zaključio je da briljant ne dolazi dovoljno do izražaja, odnosno da mu odozdo ne dolazi dovoljno svjetla, pa je odlučio maknuti zlatnu podlogu i okvir te dodati crveno drago kamenje sa strane.”

Josip Broz Tito svojim je prstenom koliko toliko išao ukorak s vremenom (iako je to i onda djelovalo pomalo skorojevićki), ali Milan Bandić je svojim anakronim ukrasom otkrio posvemašnji nedostatak smisla za estetiku. Taj su mu posao uvijek odrađivali drugi.

U stanu mu je, nakon objave interijera na društvenim mrežama, otkrivena skupocjena slika Dušana Džamonje (taj je genijalni kipar radio i slike, koje danas stoje desetke tisuća eura).

Stan su mu dizajnerskim namještajem opremali mondeni dizajneri interijera i arhitekti, ali prsten je nabavio sam i time otkrio skroman doseg vlastitog ukusa. Osim ako mu ga nije darovao neki draguljar, jedan od onih koje je često - “u brizi za zagrebačke obrtnike” - obilazio, u zadnje vrijeme s Natalijom Pricom.

Dijamanti su vječni, kaže film, a Bandić je prilikom uhićenja 2014. godine, kako je pokazao film “Kumek”, uz ostalo, imao i certifikate za dva dijamanta. Lako je moguće da su ti dijamanti završili u nekom sefu u Italiji, gdje su navodno njegovi suradnici polako sklanjali njegova bogatstva.

Njegovu smrću mnogi su formalni vlasnici i čuvari njegove imovine preko noći postali bogati.

Počeo je s plastičnim Mickey Mouseom, da bi završio sa satovima od 100 tisuća kuna. A na kraju ga je netko, ipak, ispratio riječima Balaševićeve pjesme: “Sve je im’o, ništa im’o nije”.