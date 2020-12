Misterij dug godinu dana: Muž ju je dovezao pred bolnički ulaz i otad joj se gubi svaki trag

U opsežnoj potrazi za Zoricom Fadljević (48) iz Slavonskog Broda sudjelovali su i pripadnici HGSS-a. Zoričina obitelj teško podnosi neizvjesnost i ne želi više davati nikakve izjave

<p>Imamo neke informacije, ali o njima ne bih govorio dok ne dođe do sudske rasprave. Najviše bih volio kad sumnje da je ubijena ne bi bile točne, da nam se javi da je živa, kratko je rekao sin Zorice Fadljević (48).</p><p>Agonija obitelji Fadljević iz Sibinja kraj Slavonskog Broda traje od 18. studenog 2019. godine. Tog dana oko 17 sati suprug ju je dovezao pred glavni ulaz u slavonskobrodsku bolnicu, gdje se trebala naći s poznanicom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Godinu dana nitko ne zna sudbinu Zorice Fadljević</strong></p><p>Nakon kratkog razgovora, prema izjavi Zoričina supruga, ona se uputila sa ženom prema obližnjem parkiralištu. Otad joj se gubi svaki trag. Nekoliko dana poslije toga, točnije 23. studenog 2019., Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu izdalo je nalog da se uhiti bračni par iz Šumeća kraj Slavonskog Broda, žena (60) i muškarac (62), koji su navodno zadnji vidjeli Zoricu.</p><p>- Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici, zajedno i po prethodnom dogovoru, došli u Slavonski Brod, gdje se okrivljena 60-godišnjakinja sastala s 47-godišnjom hrvatskom državljankom, a potom su obje otišle do mjesta na kojem ih je u parkiranom vozilu čekao okrivljeni 62-godišnjak. Oboje okrivljenika s oštećenicom, a u nakani da je usmrte, vozilom se uputilo na neutvrđeno mjesto na kojem su na neutvrđen način usmrtili oštećenicu - piše u priopćenju odvjetništvo.</p><h2>Okrivljenici su na slobodi</h2><p>Iako supružnici nisu priznali djelo, a nije pronađeno ni Zoričino tijelo niti je utvrđen način na koji je navodno ubijena, proveli su šest mjeseci u istražnom zatvoru. Nakon šest mjeseci iza rešetaka Vrhovni sud naredio je da ih puste i da budu na slobodi do zakazivanja sudske rasprave.</p><p>Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu 27. travnja ove godine, nakon završene istrage, podignulo je optužnicu protiv 60-godišnjakinje i 62-godišnjaka zbog kaznenog djela ubojstva počinjenog na štetu 47-godišnje Zorice Fadljević.</p><p>- Županijski sud u Slavonskom Brodu potvrdio je optužnicu rješenjem od 9. rujna 2020. Do danas nije zakazana rasprava. Okrivljenici se nalaze na slobodi prema rješenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske o ukidanju istražnog zatvora – očitovala se Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica. </p><p>Zoričina obitelj, dvije kćeri, sin i suprug, teško podnose neizvjesnost te ne žele davati nikakve izjave. O Zorici ne razgovaraju ni sa susjedima niti ih oni više išta pitaju.</p><p>- Nema smisla. Da ima nekih novosti, sami bi rekli. Teško im je, stavite se u njihovu kožu - govore susjedi obitelji.</p><p>Zoricu je suprug kobnog 18. studenog dovezao pred bolnicu jer mu je rekla da je zove neka žena da se vide na desetak minuta. Izašla je iz auta i otišla naći se s njom, a on je izašao zapaliti cigaretu i pratio je pogledom. Vidio je da razgovara s nekom ženom, a zatim su otišle prema drugom kraju bolnice, prema parkiralištu preko puta tržnice. Čekao ju je do 22 sata, a zatim otišao kući. Nestanak Zorice prijavljen je PU brodsko-posavskoj 19. studenog.</p><p>- Angažirani su svi raspoloživi resursi, pretražuje se svaki pedalj terena - rekla je tad Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko-posavske. Unatoč opsežnoj potrazi nisu pronašli ni Zoricu ni njezino tijelo.</p><h2>Bojali se da će uništiti dokaze</h2><p>Zorica je 62-godišnjaka upoznala na jednom hodočašću u Međugorju nekoliko mjeseci ranije. Optuženi je u slobodno vrijeme znao voziti autobuse na kraća putovanja. Mjesec dana prije nestanka, u listopadu 2019., u dva je navrata Zoricu prijavio policiji zbog uznemiravanja. Policija je tad utvrdila da nema elemenata kaznenog djela.</p><p>Šumećani su pričali da se 60-godišnjakinja onesvijestila od šoka kad im je policija pokucala na vrata. Kako je riječ o starijim ljudima koji nikad nisu kažnjavani, boravak iza rešetaka teško im je padao. Osobito jer, kako smo doznali, nikome nisu dozvoljavali posjete, pa ni svojim kćerima ni braći. </p><p>U istražnom zatvoru bili su zbog opasnosti da će uništiti, sakriti dokaze ili tragove važne za postupak ili ga ometati utjecajem na svjedoke. Nakon uhićenja njihove kćeri nisu bile raspoložene za razgovor. Uspjeli smo kratko porazgovarati samo s bratom osumnjičenoga, kojeg smo zatekli ispred kuće.</p><p>- Ja sam najstariji od petero braće i dvije sestre i mogu reći da je on stvarno bio poseban. Bio je tako dobre, blage naravi, nikad nije bio da bi mrava zgazio. Tolike godine je vozio autobus, a ni prekršaja nije imao. Trebao je ići u mirovinu, no završio je u zatvoru - nije se mogao načuditi njegov brat Antun. </p><p>Nestalu Zoricu ne poznaje niti mu ju je brat ikad spominjao. Nekih tjedan dana prije uhićenja naišao je u bratovo dvorište i čuo supružnike kako se svađaju. Nije mogao razumjeti što to njegova supruga viče, no jasno je čuo brata kako govori da “nema ništa s tom ženom”. Tek mu je poslije palo na pamet da je vjerojatno mislio na Zoricu.</p>