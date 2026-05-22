MISTERIJ GRČKE MASKE Skrivala se 2500 godina u Crnom jezeru: 'U toj špilji bili su razni obredi'
U špilji na Pelješcu arheolozi su našli grčku kazališnu masku. Vjeruju da je korištena u ritualima. Našli su i ljudske kosti, posude za vino...
Znali smo da na tome mjestu može biti nečeg jer smo radili iskopavanja i prošle godine. No to što smo našli cjelovitu terakotnu masku, i to u skrivenoj maloj dvorani površine šest metara četvornih, koja je bila potpuno zatrpana kamenjem i koja se nije vidjela nego smo tek naslućivali da postoji, zaista je veliko otkriće.
