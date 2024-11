MISTERIJ Izašao je iz bolnice i nestao. Mislili su da je mrtav. Našli su ga nakon godinu i pol

Muškarac Shane Barnett (49) pronađen je 18 mjeseci nakon njegovog nestanka u Cardiffu. Naime, muškarac je nestao 7. svibnja prošle godine, tada su ga snimile nadzorne kamere dok je napuštao Sveučilišnu bolnicu Walesa u Cardiffu. Iako je policija obitelji rekla kako Shane možda više nije živ, oni nisu gubili nadu.

Tamošnja policija u nedjelju je priopćila dobre vijesti.

Foto: South Wales Police

- Shane Barnett, 49, koji je prijavljen kao nestao u svibnju prošle godine je pronađen. Hvala svima koji su podijelili naše apele - priopćili su u Facebook objavi.

Njegova majka nije odustajala od potrage

Slučaj je čak predstavljen u emisiji Vanished: The Search for Britain's Missing na Channel 5 gdje je majka razgovarala izravno sa svojim sinom, piše The Mirror.

- Nedostaješ nam, volimo te i očajnički te pokušavamo pronaći. Javi nam se. Nećemo odustati od tebe - nikada. Znam da voliš dokazivati ljudima da su u krivu, a rečeno mi je da postoji mogućnost da možda više nisi živ. Zato im dokaži da su u krivu. Pokaži nam da si živ. Doći ću kamo god želiš, da te vidim. Bilo gdje. Samo te molim da me kontaktiraš. Nemaš pojma koliko nam nedostaješ i koliko si voljen - poručila je tada.