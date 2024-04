Misterij Lazareva labirinta: Je li brat pred smrt otkrio da je tijelo Danke u podzemnoj mreži spilja

Dok su se srpski istražitelji i gorska služba spašavanja u nedjelju mučili pretražujući obližnju Zlotsku rijeku i Lazarevu pećinu, jedan od najnepreglednijih kompleksa podzemnih tunela u Srbiji, tim hitne pomoći s pripadnicima policije stigao je pred obiteljsku kuću Dragijevićevih u selu Zlot kod Bora. Došli su obavijestiti majku da je oko tri sata u noći, nakon što mu je pozilo u policijskoj postaji u Boru, gdje je bio u pritvoru, preminuo njen mlađi sin Dalibor Dragijević (40). Službena verzija kaže - imao je infarkt. Tijelo je poslano na obdukciju u Beograd.

Oba brata skupa sa 73-godišnjim ocem bila su iza rešetaka zbog nestanka djevojčice Danke Ilić (2). Dejan Dragijević pod optužbom da ju je ugušio nakon što su je Fiat Pandom, službenim autom Vodovoda, udarili on i vozač Srđan Janković (50). Prema vlastitu priznanju, Dejan Dragijević potom ju je ugušio. Brat Dalibor je pak, opet prema Dejanovu priznaju, skupa s ocem Radoslavom pomogao premjestiti Dankino tijelo s divljeg deponija. Niti jedan od Dragijevića nije policiji otkrio točnu lokaciju.

Lazareve spilje su najveći labirint u Srbiji, nisu uopće do kraja istražene

Prema srbijanskim medijima, Dalibor je neposredno prije smrti priznao da je pomagao bratu premjestiti tijelo i vodio je u subotu istražitelje na nekoliko lokacija, ali Dankino tijelo tamo nije pronađeno. Tajnu je odnio sa sobom u grob.

- Imajući u vidu okolnosti, bojim se da tijelo neće pronaći. Priznali su teško ubistvo, tako da i ne postoji razlog i zašto se ne bi otkrilo što su napravili s tijelom. Ako se zna da su premjestili tijelo, to je i dovoljno da se posumnja kako su ga i uništili, odnosno da ne postoji u obliku u kakvom je bilo prije ubojstva. Meni to jasno govori da tijelo više ne postoji i da je to razlog zašto počinioci zlodjela o tome šute, jer bi tako sebe doveli u mnogo goru situaciju - kaže srpski odvjetnik Grgur Gvozden.

Ne zna se je li kanjon Lazareve rijeke, inače jedan od najneprohodnijih teritorija u Srbiji, kao lokaciju spomenuo netko od braće ili možda otac, no znakovito je da su istražitelji pažnju tamo usmjerili nakon što su jučer s Daliborom Dragijevićem, neposredno pred smrt, obilazili nekoliko lokacija. Kanjon je dugačak više od 4,5 km, praktički nemoguć za detaljno pretraživanje jer dubina je na mjestima od 300 do 500 metara. Zbog strmine njegovih stjenovitih litica, Lazarev kanjon do danas uopće nije u potpunosti istražen i poznat je po desecima spilja i jama.

Specijalni dronovi zumiraju do najsitnijeg detalja, ali ništa

Lokacija je otprilike tri kilometra od obiteljske kuće Dragijevićevih i nešto dalje od mjesta nestanka malene Danke, Banjskog Polja. Istražitelji neslužbeno kažu da će, ako su Dragijevići u mreži tunela i pećina bacili tijelo, biti gotovo nemoguće pronaći Dankine posmrtne ostatke. Jučer su u pretrazi kanjona koristili specijalne dronove, s kamerama koje zumiraju metu do najsitnijeg detalja, ali bili su bez uspjeha do kasnih poslijepodnevnih sati.

Preminuli Dalibor Dragijević bio je jedan od tri čovjeka koji su prema svemu sudeći jedini znali gdje se nalazi tijelo djevojčice Danke Ilić. Naime, nakon što su na nju naletjeli službenom Fiat Pandom Vodovoda 26. ožujka oko 13.40-13.50 sati, na zadnjem dijelu automobila Danka se probudila i Dejan Dragijević počinio je nezamisliv zločin - ugušio je djevojčicu.

Njenog suučesnik Srđan Janković odvezao ih je Fiat Pandom do divljeg deponija nekoliko kilometara dalje gdje su ostavili tijelo, ali dva dana kasnije - s obzirom da se cijela Srbija digla na noge tražeći nestalu djevojčicu - odlučio je premjestiti tijelo. U tome su mu, sumnjaju istražitelji, pomogli sad već pokojni brat Dalibor i otac Radoslav.

Ubojica: Uzalud je tražite, Danka je oteta

Prvoosumnjičeni Dejan, kažu mještani Zlota, bio je vrlo čudan u vrijeme potrage.

- Nas nekoliko se uključilo u potragu za nestalom djevojčicom, sad kad se sjetim, Dejan je tih dana dok smo je tražili rekao da je djevojčica sigurno oteta i da je uzalud tražimo po Banjskom Polju. Činio se smiren cijelo vrijeme. U početku smo svi imali teorije zavjere gdje je Danka i što joj se dogodilo, no onog trenutka kad su Dejan i Srđan uhićeni, zaledili smo se. Zamislite, Dejan je sudjelovao u potrazi, a znao je što joj je učinio. Srce mu treba iščupati - rekao je jedan od Dejanovih i Daliborovih kolega s posla, radnik borskog Vodovoda.

- Oni su ispričali način na koji se sve desilo, tko je koju ulogu imao. Međutim, dva dana nakon tragičnog događaja, jedan se vratio, uzeo tijelo i sklonio ga i neće da prizna gde ga je sakrio - rekao je ranije načelnik policije Ninoslav Cmolić pa nastavio:

- Oni su u Tužiteljstvu potvrdili prethodnu priču, do detalja opisali što se dogodilo i svoju ulogu, priznali sve, ali opet je Dejan Dragijević, prvooosumnjičeni da je lišio života malu Danku u automobilu, na kraju stao i rekao: "Gdje sam sakrio tijelo, ne sjećam se"... Vozač Srđan Janković ne zna gde je tijelo sakriveno. Suvozač to zna, međutim, oni su razgovarali dva-tri dana nakon toga, a ovaj mu je rekao: "To je moja briga, ja sam odradio što je trebalo"...

Iz kuće Dragijevićevih policija je jučer iznosila vreće s dokazima i iz jedne je virila drška lopate. Poslana je na vještačenje da bi se utvrdilo je li možda korištena u kaznenom djelu.