Zla obitelj Dragijević iz sela Zlot krije tajnu: 'Gdje je Danka? Ma, odradio sam sve što je trebalo'

Molim Boga da moj brat nema veze s tim, govorio je Dalibor Dragijević nakon što se doznalo da je njegov 50-godišnji brat Dejan, radnik Vodovoda kao i on, priznao ubojstvo Danke Ilić. No čini se da je Dalibor molio boga da ih ne uhvate jer gotovo cijela familija Dragijević bi, prema svemu sudeći, mogla biti upletena u ubojstvo i skrivanje tijela djevojčice koja je nestala 26. ožujka na obiteljskom imanju kod Bora.

Srpska policija privela je i Dalibora i oca, 73-godišnjega Radu, pod optužbom da su pomagali Dejanu riješiti se tijela.

Cisterna za crpljenje septičke jame već je bila stigla kad je Dejan Dragijević, gmižući korak po korak naprijed kroz visoku travu punu maslačaka, s rukama na leđima i dvojicom istražitelja koji mu grubo guraju glavu prema dolje, vjerojatno posljednji put u životu stigao do obiteljske kuće u selu Zlot.

Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Dejan je ubojica, u to nema sumnje jer su priznali i on i suučesnik Srđan Janković (50), prije negoli se ovaj drugi počeo braniti šutnjom. Ali ako je ono u što sumnjaju srpski istražitelji točno, Dragijevići - sva trojica njih; Dejan, brat mu i otac - obitelj su potpunih psihopata.

- Ovo djelo zaslužuje smrtnu kaznu. Ponoviću taj zahtjev Vladi Srbije - rekao je večeras srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Misterij bijeloga Fiata Pande: "Gdje je tijelo? Odradio sam što je trebalo"

Dejan je zapravo jedan od dvojice ubojica dvogodišnje Danke Ilić. Prema vlastitom priznanju ugušio ju je 26. ožujka kad je došla k svijesti na stražnjem dijelu bijeloga Fiata Pande, službenog auta tamošnjega Vodovoda. Vozio je njegov suučesnik u zločinu Srđan Janković (50).

- Oni su ispričali način na koji se sve desilo, tko je koju ulogu imao. Međutim, dva dana nakon tragičnog događaja, jedan se vratio, uzeo tijelo i sklonio ga i neće da prizna gde ga je sakrio tijelo - rekao je načelnik policije Ninoslav Cmolić pa nastavio:

- Oni su u Tužiteljstvu potvrdili prethodnu priču, do detalja opisali što se dogodilo i svoju ulogu, priznali sve, ali opet je glavnoosumnjičeni Dejan Dragijević da je lišio života malu Danku u automobilu na kraju stao i rekao: "Gdje sam sakrio tijelo, ne sjećam se"... Vozač Srđan Janković ne zna gde je tijelo sakriveno. Suvozač to zna, međutim, oni su razgovarali dva-tri dana nakon toga, a ovaj mu je rekao: "To je moja briga, ja sam odradio što je trebalo"...

I dok je Dragijević glave pognute u pod polako išao prema imanju gdje živi s ocem i bratom, stigli su i psi tragači. Naime, susjeda Dragijevićevih prijavila je da joj je netko obio lokot na dvorištu. Pred njezinom kućom bila je parkirana ta cisterna za crpljenje septičke jame jer su istražitelji, očito, posumnjali da je Dragijević možda tamo skrio tijelo.

Foto: Screenshot/

- Lokot je bio zatvoren, a kada sam došla do ograde, mislila sam da sam lokot ostavila otvoren. Nije se htio zatvoriti. Je li kamenje na bunaru pomaknuto? Nije, ali bolje neka se pretraži. Tamo gdje je poklopac na septičkoj jami ništa nije dirano jer bi se to vidjelo, ali za unutra, za bunar ne garantiram - rekla je susjeda Dragica Šuja.

Sumnjiče ih da su pomogli skriti tijelo kad su ga odlučili prebaciti, ako je uopće točna Dejanova verzija da je tijelo sakrio na divljem deponiju nekoliko kilometara od mjesta nestanka djevojčice. Istražitelji su na tom području prekopali sve, posmrtni ostaci Danke zasad nisu pronađeni, no major policije Bojana Otović Pjanović dan ranije je s priličnom sigurnošću rekla kako su tijelo premještali.

- Nakon iscrpnog razgovora s majkom, jer je dijete bilo s njom, ona je zapazila dok je tražila dijete bijelu ‘fiat pandu’ parkiranu u blizini. Utvrdili smo da se radi o vozilu Vodovoda. Djevojčica je viđena u periodu 13.45 do 13.52, a vozilo “panda” je u 13.50 bilo ispred ulaza u dvorište. Djevojčica je prije toga viđena na raskrsnici, druga kuća od terena gdje je majka bila s djetetom - kaže Otović Pjanović i nastavlja...

- Eliminacijom svih vozila koja su išla i izašla, ostalo je sporno vozilo 'Panda'. Nakon zaustavljanja kod dvorišnih vrata, oni sjedaju u vozilo, kreću se 30 do 40 metara niz ulicu. Djevojčica je bila sa desne strane trake, ali udarili su je. Osumnjičeni suvozač stavio ju je u gepek gdje je alat i odvezli su je do divljega deponija...

Timeline zločina u Banjskom Polju

To bi bio 'timeline' strašnog zločina u Banjskom Polju koji danima okupira cijelu regiju. Ono najgore odvilo se u utorak, 26. ožujka od 13.40 do otprilike 13.50 sati, ali tu priči nije kraj. Policajka Otović Pjanović kaže da su to informacije prema priznanju osumnjičenih, to jest Dejana Dragijevića jer njegov suučesnik u zločinu brani se šutnjom, ali i da ima mnogo potvrda zahvaljujući GPS-u i analizom signala njihovih mobilnih uređaja.

Foto: Facebook

- Dva dana nakon zločina tijelo su premjestili - rekla je Otović Pjanović, što objašnjava zašto posmrtni ostaci Danke nisu nađeni na divljem odlagalištu otpada.

U danima nakon što je njegov sin identificiran kao počinitelj zločina, Radoslav Dragijević (73), Dejanov otac, primao je novinare i, kako se čini, lagao svima u oči. Govorio je da na sinu nije primijetio ništa.

- Uhitili su ga na radnom mjestu i javili mi da dođem u policiju. Bio sam iznenađen. Dejan se nije ponašao čudno tih dana. Radio je u Vodovodu zadnjih 8-10 godina. Išao je u Bor svojim autom, a onda na terene službenim. Bila je tu policija i danas. Odveli su mlađeg sina Dalibora na ispitivanje. Gledali su svuda po kući i okolo - govorio je Radoslav Dragijević. Dejan je navodno policiji priznao da su mu brat i otac pomogli riješiti se tijela.

Radoslav Dragijević (73) gledao je u oči i lagao

- Šta da kažem kad ne znam ništa. Da imam dobre informacije, pa da kažem nešto, ali nemam. Trebalo je sinoć i mene da saslušaju, ali nisu. Sada su došli samo po ženu. Došla su službenim automobilom dva policajca oko 18 sati i odveli su je da da izjavu. Sada su svi tamo, jedini sam ja ostao kući - govorio je dan-dva ranije Radoslav Dragijević, držeći odškrinuta vrata obiteljske kuće, kao da nema što skrivati.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Skupa s njim da ništa nije znao govorio je i drugi njegov sin, Dalibor (40). Osumnjičeni Dejan je neoženjen i bez djece. Živio je s roditeljima i bratom. Dalibor je pak razveden i ima sina te unučicu. Mogla bi biti nešto starija od Danke.

Otac je govorio da je Dejan znao popiti, ali i tvrdio da nije bio problematičan. Srpski mediji su pak na njegovim društvenim mrežama pronašli gomilu fotografija s redovito istim detaljem - gotovo da ne postoji njegova fotografija bez čaše alkohola u ruci. Dane je očito provodio pijan i nije isključeno da je pod utjecajem alkohola bio kad je zadavio malu Danku. Uostalom, istražiteljima je radi toga i rekao da se nikako ne može sjetiti gdje su odbacili tijelo.

"Danče, lutko moja, gdje si nestala"

Policija je jučer u poslijepodnevnim satima napustila dvorište susjede Dragice Šuje u Zlotu, u njenoj septičkoj jami niti u bunaru očito nisu pronašli ostatke ubijene djevojčice. Preselili su preko puta u dvorište kuće obitelji Dragijević.

- Nemam posla s njima, niti se družimo niti pijemo kafu. Ja inače već 25 godina živim u Beču i nadala sam se da je Danka živa, da je tamo kad su vidjeli djevojčicu sličnu njoj. Jao! Dozivala sam je: "Danče, moja lutko, gde li si nestala?!" Nadala sam se da je u Austriji - govori šokirana Dragica.

Staro je pravilo policijskih istražitelja: “Nema tijela - nema djela!” No tragovi DNK djevojčice u Fiatu Pandi lokalnog Vodovoda i priznanje počinitelja trebali bi biti dovoljan dokaz za osuđujuću presudu u slučaju Danke Ilić, čak i ako ubojice nikad ne otkriju gdje su skrili tijelo. Suosumnjičenik Srđan Janković (50) iz sela Luke, također radnik Vodovoda, ispočetka je surađivao s policijom, ali sad se uglavnom brani šutnjom.

Njemu i Dejanu Dragijeviću prijeti maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Ako ne bude smrtne.