Misterij leša bogatašice Sonje u Dravi: Preljub, ucjena, sumnjivi inspektor i ilegalni pobačaji...

Jedan od prvih slučajeva koji danima i mjesecima nije silazio s naslovnica i golicao pažnju javnosti bio je slučaj ubojstva bogatašice Sonje Nöthig, medicinske sestre udane za poznatog ginekologa, dr. Nöthiga. Pronašli su je u Dravi, pokrivenu betonskim blokovima. Degen se kasnije prisjetio: Gotovo sam siguran da je to bio možda i najteži slučaj koji sam branio. Prvi su put kao javnost sudjelovali svi dnevni listovi s područja bivše Jugoslavije, iako je rasprava isprva trebala biti proglašena tajnom. Na kraju je ubojstvo ostalo nerazjašnjeno, jer je presuda donesena na osnovi indicija. Jedan od suizvršitelja ubojstva oslobođen je na temelju nezatvorenog kruga indicija. Bio je to šef za krvne delikte SUP-a – optužen za ubojstvo, dok je drugi suizvršitelj, tj. ljubavnik Sonje Nöthig, na temelju tih istih indicija proglašen krivim i osuđen na dvadeset godina zatvora. U dobro uređenu društvu dobri služe kao uzor, a zli kao primjer. U ovom slučaju zapravo je najviše intrigirao milje u kojem je zločin izvršen. Uvijek mislimo da ubijaju psihopati i sirotinja. Ovdje se prvi put ubojstvo dogodilo u visokom društvu bogatih i bili su upleteni svi segmenti društva, od liječnika do korumpirane milicije, ljubavnici, seks, prijevare, zlato, novac, preprodaja...