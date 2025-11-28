Misterij skupog Range Rovera u Mikulićevom dvorištu: Nema ga u imovinskoj, a nije službeni...

Sinoć su policijski istražitelji obavili pretres kuće u kojoj živi uhićeni bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić(HDZ). Ta kuća ne glasi na njega, nego je na suprugu. Kada se razveo, izbacio je kuću iz imovinske kartice. Ali prema informacijama iz HDZ-a, ovo ljeto se Mikulić pomirio sa suprugom i vratio živjeti u tu kuću u Dubravu. Neslužbena informacija je da se Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića tereti za uzimanje mita od 120.000 eura i mesa od dvojice vlasnika kamenoloma koji su također uhićeni.

Ono što je upalo u oči je da su istražitelji pretresali i luksuzni crni Range Rover Sport koji je bio parkiran u dvorištu kuće u kojoj Mikulić živi.

Cijene trenutno dostupnih Range Rovera Sport u Hrvatskoj su od 106.000 pa sve do 270.000 eura.

Iako se radi o luksuznom automobilu, on nije naveden u Mikulićevoj imovinskoj kartici koju je predao ove godine. Iz Državnog inspektorata smo dobili potvrdu da to nije službeni automobil u njihovom vlasništvu jer je Mikulić na toj dužnosti imao na raspolaganju crnu Škodu Superb i vozača.

Prema našim informacijama, Rover je u vlasništvu leasinga, što bi značilo da je Mikulić trebao u imovinsku navesti obvezu njegova plaćanja. Ali niti to nije navedeno u imovinskoj kartici ni za ovu ni prošle godine. Ako je novi automobil nabavio preko leasinga ove godine, onda mu je obveza da to navede u kartici koju je trebao ispuniti u siječnju.

Ali Mikulić je već imao kazne Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa jer nije dobro ispunio imovinsku karticu i za kuću, ali i za automobil koji je imao prije nekoliko godina. Radilo se o Mercedesu koji je također uzeo na leasing.

I on i bivša supruga inače vole luksuzne automobile. Lani smo provjeravali informaciju da je supruga kupila novi Audi Q7 koji je tad, zavisno od opreme, bio vrijedan između 80.000 i 100.000 eura. On se nakratko i pojavio u imovinskoj kartici prošle godine. Nije naveden tip automobila, nego samo obveza leasing kući za osobni automobil. Ta obveza je iznosila 80.000 eura, a mjesečna rata je 755 eura. Ona radi u državnoj tvrtki Pružne građevine za plaću od oko 3100 eura.

I ranije je, danas bivša supruga imala moćni terenac BMW X5, a oboje su nekada imali i Mercedese.