Obavijesti

News

Komentari 1
POVLASTICE DUŽNOSNIKA

Uhićeni HDZ-ovac Mikulić ima pravo na famoznih 6+6: 'Kako vele Zagorci, bumo vidili'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Uhićeni HDZ-ovac Mikulić ima pravo na famoznih 6+6: 'Kako vele Zagorci, bumo vidili'
34
Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sada već bivši glavni državni inspektor, kao dužnosnik, ima pravo na šest mjeseci pune i šest mjeseci pola plaće koju je zarađivao...

Andrija Mikulić kao sada već bivši glavni državni inspektor ima pravo na određene povlastice s obzirom na to da je bio državni dužnosnik. Tako je Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisano i da nakon prestanka mandata ima pravo na šest mjeseci pune, a šest mjeseci pola plaće koju je zarađivao kao glavni državni inspektor. 

Zagreb: Iz kuće Andrije Mikulića za vrijeme pretresa policija iznosi razne predmete Zagreb: Iz kuće Andrije Mikulića za vrijeme pretresa policija iznosi razne predmete Zagreb: Iz kuće Andrije Mikulića za vrijeme pretresa policija iznosi razne predmete
15
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Dužnosnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti - navodi se u Zakonu. 

ULOVLJEN U LOVU Andriju Mikulića ulovili na čeki?
Andriju Mikulića ulovili na čeki?

U Vladi smo pitali je li Mikulić već zatražio ovu povlasticu, odgovor nismo dobili. S druge strane isto smo pitali i Mikulićevog odvjetnika, na što nam je on odgovorio 'bumo vidili kako vele naši dobri Zagorci'.

Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage
19
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema posljednjim podacima, iz imovinske kartice, Mikulićeva plaća je 4257,96 eura. Tako da, u slučaju da uzme ovu povlasticu, Mikulića ćemo platiti još 38.321,64 eura.

No, nije svima koji su zatražili zahtjev za tom povlasticom i ispunjen. Tako se sjećamo saborskih zastupnica Natalije Martinčević i Karoline Vidović Krišto, od kojih je prvoj odbijen zahtjev za ‘6+6’ jer se mogla vratiti na posao u Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije, a potonjoj je prihvaćen tek nakon što je nedvojbeno dokazala da je još prije četiri godine raskinula radni odnos s HRT-om.

PRATITE UŽIVO Uhićena četvorka o mitu pričala preko telefona. Mikulić je pod mjerama bio još od ožujka?
Uhićena četvorka o mitu pričala preko telefona. Mikulić je pod mjerama bio još od ožujka?

Primjerice, i Ivo Sanader je 2011. godine, kad mu je završen mandat zastupnika u Saboru, htio ‘6 plus 6’, ali mu je objašnjeno da ga ne može dobiti jer je u 59. godini i time je stekao pravo na zastupničku mirovinu.

Sanader se tada javno čudio, žalio se da nije znao da dužnosnik koji ima uvjete za mirovinu ne može konzumirati ‘6 plus 6’, ali uzaludno. I predsjednik Ivo Josipović je ostao kratkih rukava kad je 2015., po odlasku s Pantovčaka, podnio zahtjev za ‘6 plus 6’. Morao se vratiti na svoj stari posao na zagrebačkom Pravnom fakultetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju
Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...
ZATVOREN KRUG

Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...

Zagrebački odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić bili su dio afere s bespravnom gradnjom, koju su 24sata otkrila u svibnju. Bili su među sedam suvlasnika koji su u ličkom Raduču podigli bespravnu katnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025