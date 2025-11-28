Uhićeni HDZ-ovac Mikulić ima pravo na famoznih 6+6: 'Kako vele Zagorci, bumo vidili'

Andrija Mikulić kao sada već bivši glavni državni inspektor ima pravo na određene povlastice s obzirom na to da je bio državni dužnosnik. Tako je Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisano i da nakon prestanka mandata ima pravo na šest mjeseci pune, a šest mjeseci pola plaće koju je zarađivao kao glavni državni inspektor.

- Dužnosnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti - navodi se u Zakonu.

U Vladi smo pitali je li Mikulić već zatražio ovu povlasticu, odgovor nismo dobili. S druge strane isto smo pitali i Mikulićevog odvjetnika, na što nam je on odgovorio 'bumo vidili kako vele naši dobri Zagorci'.

Prema posljednjim podacima, iz imovinske kartice, Mikulićeva plaća je 4257,96 eura. Tako da, u slučaju da uzme ovu povlasticu, Mikulića ćemo platiti još 38.321,64 eura.

No, nije svima koji su zatražili zahtjev za tom povlasticom i ispunjen. Tako se sjećamo saborskih zastupnica Natalije Martinčević i Karoline Vidović Krišto, od kojih je prvoj odbijen zahtjev za ‘6+6’ jer se mogla vratiti na posao u Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije, a potonjoj je prihvaćen tek nakon što je nedvojbeno dokazala da je još prije četiri godine raskinula radni odnos s HRT-om.

Primjerice, i Ivo Sanader je 2011. godine, kad mu je završen mandat zastupnika u Saboru, htio ‘6 plus 6’, ali mu je objašnjeno da ga ne može dobiti jer je u 59. godini i time je stekao pravo na zastupničku mirovinu.

Sanader se tada javno čudio, žalio se da nije znao da dužnosnik koji ima uvjete za mirovinu ne može konzumirati ‘6 plus 6’, ali uzaludno. I predsjednik Ivo Josipović je ostao kratkih rukava kad je 2015., po odlasku s Pantovčaka, podnio zahtjev za ‘6 plus 6’. Morao se vratiti na svoj stari posao na zagrebačkom Pravnom fakultetu.