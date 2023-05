Misterij smrti zaštitara u klubu: 'Bio je u dobroj formi i iskusan. Nikad nije ulazio u konflikte'

Bio je dobar čovjek, nikad konfliktan, omiljen među prijateljima i kolegama. Povremeno je redario, a mogu reći da je to najteži posao koji sad možete raditi. Vrlo je stresno kad se dogodi konflikt, a teško je te ljude iskontrolirati, kazao je bivši zapovjednik legendarne 4. gardijske brigade, Davor Prtenjača, prijatelj i kolega preminulog zaštitara Nenada Kokića (54).

Vijest o smrti umirovljenog branitelja Kokića potresla je mnoge, među njima i Prtenjaču, koji je ujedno godinama bio nadređeni tragično preminulom Kokiću. Podsjetimo, početak sezone ludih tuluma na plaži u Biogradu završio je pozivom u ranim jutarnjim satima, i to Hitnoj medicinskoj pomoći. Tri redara bila su u klubu kad su počeli neredi. Među njima je bio i pokojni Nenad. Hitnu pomoć nazvao je ženski glas u 4.03 sata i rekao da je izbila tučnjava, a medicinska sestra iz susjednog mjesta koja je bila u noćnom izlasku počela je pružati pomoć čovjeku bez svijesti. Očevici tvrde da nitko od glavnih u klubu nije zvao policiju, iako u terminalu stoji štura obavijest o tučnjavi, no ne i koliko je bilo uključenih.

Hitna pomoć stigla je za samo četiri minute i počela reanimaciju, koja je trajala cijelim putem do zadarske bolnice. Malo poslije 5 sati liječnici su konstatirali smrt te je naređena obdukcija, čiji se rezultati još čekaju. Sigurno je samo to da preminuli nije imao tragove alkohola ni opijata, ni u krvi ni u urinu. Samo su liječnici zamijetili hematom na glavi, iako je Hitna pomoć prvo rekla da nisu vidjeli ozljede.

Masovna tučnjava ispred kluba

No dolaskom pred klub Aqua nekoliko sati nakon tragedije bilo je vidljivo da je ondje bilo nereda. Svjedoci govore da je bila masovna tučnjava u kojoj je sudjelovao 50-ak ljudi, i to mahom iz susjednih mjesta, Svetog Filipa i Jakova te Vrane. Preminuli redar rodom je iz Pridrage kraj Zadra, ali je živio u gradu. Iza njega ostali su supruga i dva maloljetna sina.

- On je bio tamo da spriječi probleme, a ne da ih radi. Znamo se više od 30 godina jer je 1. lipnja pristupio kao dobrovoljac. Uzeo je oružje među prvima, zna se da je na tom postrojavanju 1991. bilo točno 106 ljudi. Nenad je imao 22 godine i bio je sve te godine u ratu. Na svim bojištima, vrlo staložen, i svoj put odradio je profesionalno. Umirovljen je jer su mnogi jednostavno bili potrošeni, i za taj standard vojske mi smo bili proglašeni nesposobnima, to je jednostavno tako - objasnio je Davor, satnik u mirovini, koji je posjetio obitelj.

Oni još čekaju objašnjenje kako je preminuo čovjek koji je bio u dobroj formi i s velikim iskustvom. Obitelj Kokić s Nenadovim bivšim suborcima čeka nalaze obdukcije. Ona bi trebala pokazati od čega je umro bivši branitelj, koji je živio sportski život.

- Ni jedan incident ne postoji vezan za njega. Malo ga je mučio povišen tlak, ali to je bilo to. To su mjesta na kojima ljudi troše svakakve tvari, na kraju krajeva i steroidi su prisutni posvuda, ali za njega ni slučajno ne stoji takvo ponašanje. Odmjeren oduvijek, a redario je povremeno jer vlada fama da su branitelji otišli u neke mirovine sa skoro deset tisuća kuna, no ovdje to sigurno nije slučaj. I supruga bila je dugo nezaposlena. Sto eura po večeri za posao u klubu koji mnogi smatraju ruglom Sjeverne Dalmacije, ne mogu ni opisati da je to naša stvarnost, ali ljudi rade jer moraju, ne zato što su dokoni - objasnio je Prtenjača situaciju kako je moguće da se umirovljenik nađe među gomilom ljudi koji su ranim jutrom slušali cajke.

Ranije te večeri koncert je odradio i Ićo Sikirić, koji je omiljen među publikom.

- Tvrdim da Oliver Dragojević nikad ne bi ovo doživio na koncertu da je živ, to je prosto prešlo sve granice, ali sad ne vrijedi više govoriti. Nenad se nije vratio kući, a razuzdana zabava nije ništa novo u tom klubu - zaključio je umirovljeni satnik, kojem se i branitelji žale kako nije lijepo što su doživjeli.

Sin načelnika među osumnjičenima

Policijska istraga još traje. Iako su obećali da će stići nalazi obdukcije, na kraju je ona proglašena tajnom. Inicijalno je u nedjelju na policiji završilo dvoje ljudi, sad ih je dvostruko više.

- Provedene su hitne dokazne radnje, policija sumnjiči četiri hrvatska državljanina, u dobi od 31, 30, 24 i 23 godine, da su počinili kazneno djelo sudjelovanje u tučnjavi te se protiv njih podnosi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a nakon dovršenoga kriminalističkog istraživanja osumnjičene će u zakonskom roku predati pritvorskom nadzorniku Policije uprave zadarske - priopćila je policija.

Među osumnjičenima je i sin načelnika Svetog Filipa i Jakova. Njegov najstariji sin završio je u postaji na kriminalističkom istraživanju. U ponedjeljak popodne je pušten. Otac Zoran na službenom je putu u Mađarskoj.

- Zajednica zna, a ja se vraćam kući, mogu samo reći da ja ne odgovaram za njega, on ima svoju obitelj i 30 godina, dvoje djece, prvo njima treba dati odgovore, a ja ću reći sve kad se vratim i sagledam situaciju. I mene je sve ovo zateklo - promuklim glasom nakon gotovo 24 sata od incidenta rekao nam je Zoran Pelicarić, načelnik Sv. Filipa i Jakova.

'Žalili smo se na buku'

Također, nakon kriminalističkog istraživanja sumnja se da su dva hrvatska državljanina u dobi od 25 godina i jedan u dobi od 22 godine počinili prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na naročito drzak i nepristojan. Sumnjiče ih da su vikom, svađom i naguravanjem narušavali mir drugih posjetitelja ugostiteljskog objekta.

Nakon provedenoga kriminalističkog istraživanja uz optužni prijedlog policija ih je prepratila u Kazneno-prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

- Policijski službenici nastavljaju s provođenjem kriminalističkog istraživanja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja te identificiranja ostalih sudionika ovog događaja, a radnje i mjere iz svoje nadležnosti provode i djelatnici odjela inspekcije Ravnateljstva civilne zaštite i Državnog inspektorata - objavila je PU zadarska.

Od mještana saznajemo da su već znali zvati policiju zbog glazbe u noćnim klubovima na plaži.

- Žalili smo se policiji, nama je svima grozno, zvali smo puno puta, ali pomoći nema. Prije deset godina nije bilo takve buke, ali sad su prešli granice, sve je počelo prije četiri godine. Mi ne izlazimo noću od silnog nereda, ali pogotovo ne izlazimo kad su koncerti 'u điru'. Čim to radi do 5 ujutro, nije normalno kolika je to količina buke, galame i tučnjave. Procesija je to pijanih i drogiranih, sve je tako ružno - kazala je Irena (65), vlasnica jedne od kuća u Biogradu, koja se neuspješno tuži na nered oko kluba.

Jedan završio u istražnom zatvoru

Jednom od ispitanih osumnjičenika određen je istražni zatvor, potvrdio je danas sudac istrage Hrvoje Visković.

- Osumnjičenici se terete za sudjelovanje u tučnjavi, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Danas su privedena dva osumnjičenika, jednom je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, drugi je pušten jer nema opasnosti od utjecaja na svjedoke - rekao je Visković.

Kako se neslužbeno doznaje, zadržani muškarac nije sin načelnika Svetog Filipa i Jakova Zorana Pelicarića.

Neslužbeno se doznaje i kako postoji snimka tučnjave na kojoj se vidi kako stol leti i udara u zid, a u sljedećem trenutku redar je na podu.