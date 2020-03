Misterij stana na Vrbiku: Kako je to Bandić darovao tuđi stan

Nekoliko mjeseci nakon uređenja njegova stana u Bužanovoj, Milan Bandić mi je rekao da bi mi se htio zahvaliti za sve usluge koje sam mu učinio, a koje nisam nikada naplatio, te bi mi iz tog razloga htio darovati stan. Donio je pripremljeni ugovor koji sam ja potpisao.



Poznati arhitekt i dizajner interijera Ante Vrban tako je u USKOK-u opisao kako mu je zagrebački gradonačelnik darovao stan od 34 četvorna metra u zagrebačkom naselju Vrbik.

Podsjetimo, tjednik Express je objavio cijelo Vrbanovo svjedočenje kako je skupim namještajem opremao i Bandićev stan, i stan njegove kćerke, ali i stanove koji formalno ne glase na Bandića iako je USKOK utvrdio da ih koristi gradonačelnik. Bandić je o stanu na Vrbiku poručio da su sve to tlapnje i nije nam odgovorio na dodatna pitanja, a i Vrban se također odlučio za šutnju.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Ante Vrban



Ali 24sata su došla do ugovora koji su temelj za cijelu operaciju. Valja reći da se Vrban nije upisao kao vlasnik sve dok nije išao prodavati stan, potpisao je ugovor kojim je navodno stan platio 330.000 kuna, a investitor koji je prodavao stan je znao da nije ništa plaćeno i da je stan darovan. I službenik u zagrebačkom zemljišnoknjižnom odjelu rekao je, kada nam je predao ugovore: „Tu su vam ugovori, ali neuobičajen je taj upis vlasništva“.

Milan Bandić nikada nije u imovinskoj kartici prijavio da ima neki stan ili ušteđevinu kojom bi ga kupio.

Zgradu na Vrbiku su sagradile dvije tvrtke, Ining i Ivar. Obje su bile u vlasništvu kontroverznog, pokojnog poduzetnika Željka Žnidarića. Dok je zgrada bila još daleko od dovršetka, on 2001. godine potpisuje ugovor kojim stan prodaje Ivanu Kolariću iz Zagreba za 62 tisuće tadašnjih njemačkih maraka (oko 31.000 eura).

Ali i kada je zgrada gotova, Kolarić se nije upisao kao vlasnik. Na samom kraju 2006. godine, Kolarić potpisuje ugovor s Antom Vrbanom. To odgovara Vrbanovom svjedočenju i tvrdnji da mu je Bandić donio ugovor 2006. godine. Gospodin Kolarić prodaje stan Vrbanu, studentu od od 26 godina, za 330.000 kuna (oko 44.000 eura).



- Za stan nisam isplatio kupoprodajnu cijenu, već se radilo o poklonu Milana Bandića, pa ja nisam kontaktirao s prodavateljem. Nisam platio porez na promet nekretnina niti me je to itko tražio već se podrazumijevalo da, ako mi je Milan Bandić poklonio taj stan, da je on porez i platio – svjedočio je Vrban na USKOK-u iz kojeg su ga upozorili da mora govoriti istinu, inače radi kazneno djelo.



Vrbana istražitelji pitaju zna li tko su Ivan i Maja Kolarić, a on odgovara da te osobe niti poznaje niti da je za njih ikada čuo. Navodi da nema ni pojma tko je i kada upisao stan na njegovo ime u zemljišne knjige. I tu je ta neobičnost. Prema podacima iz zemljišnih knjiga, ni Vrban se nije upisao kao vlasnik stana sve do sredine 2010. godine.

Cijelo vrijeme su se kao vlasnik vodile Žnidarićeve tvrtke, a gospodin Kolarić, prema zemljišnim knjigama, nikada nije bio upisan kao vlasnik. Vrban prodaje stan u srpnju 2010. tvrtki Mare Purpura za 34.000 eura. I tek mjesec prije te prodaje Žnidarićeve tvrtke daju tabularnu izjavu potrebnu za upis Ivanu Kolariću, pa on omogućava upis vlasništva Vrbanu koji onda odmah prodaje stan.

Foto: PIXSELL



Vrban u svom svjedočenju navodi i da je imao problema sa Žnidarićem jer računi su stizali na ime njegovih tvrtki, pa je tražio da izvrši promjenu.

- Žnidarić mi je odgovorio, citiram: "Imam pametnijeg posla, nemoj me s tim glupostima gnjaviti, pa ionako si stan dobio". Ubrzo nakon toga razgovora koji smo vodili pred ljeto 2009. godine, počeo sam dobivati račune na svoje ime. Želio bih naglasiti da sam iz dva-tri razgovora sa Žnidarićem stekao dojam da on zna da mi je Bandić darovao stan – svjedočio je Vrban.



Gospodin Kolarić koji je sudjelovao u cijeloj operaciji je preminuo, a njegova supruga Maja nam je rekla da ona ne zna baš ništa o tom stanu. Preminuo je i Žnidarić. Iz Grada Zagreba su već odgovorili da stan nije bio u gradskom vlasništvu, a na dodatna pitanja koja smo poslali baš za Milana Bandića poručeno nam je da nema što dodati te da pitamo katastar i Poreznu upravu.

Porezna uprava ne daje novinarima informacije o tome je li netko i u kojem iznosu platio porez jer im to brani zakon. Vrban također nije odgovorio na upit koji smo mu poslali.



Treba napomenuti da je Žnidarić bio u dobrim odnosima s gradskom upravom, a prije ove operacije sa stanom na Vrbiku, stanari na Goljaku su podnijeli i kaznene prijave protiv osoba iz grada koje su dale građevinsku dozvolu za Žnidarićevu zgradu, nezadovoljni činjenicom da je ta njima susjedna zgrada građena izvan gabarita.

Odvjetnica stanara se za Express prisjetila da je imala dojam da su bili nemoćni jer su imali osjećaj da "ruka ruku mije".