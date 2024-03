Misterij star 44 godine: Silovao i ubio mladu studenticu. Otkrila ga ispljunuta žvakaća guma...

Barbara Mae Tucker imala je samo 19 godina kad ju je manijak presreo na kampusu u Portlandu. Silovao ju je i pretukao do smrti. Bilo je to u siječnju 1980. godine. Barbara je studirala za menadžericu. Trebala se pojaviti na predavanju, ali nikad nije stigla. Drugo jutro našlki su je na parkiralištu. Više od 40 godina policija nije imala sumnjivca. No ključni dokaz koji je doveo do počinitelja i osude bila je žvakaća guma iz 2021.

Kako piše New York Times, tehničari su prvo 2000. godine u laboratoriju napravili DNK profil mogućeg počinitelja koji su dobili iz vaginalnog brisa koji je uzet tijekom obdukcije nesretne studentice. Za novi trag trebalo je čekati 21 godinu. Tvrtka Parabon NanoLabs identificirala je Plymptona kao vjerojatnog vlasnika DNK koji je pronađen u vaginalnom brisu ubijene studentice. To je bio znak da policija počne pratiti muškarca koji je već imao podeblji dosje. Bio je osuđen za otmicu pet godina nakon ubojstva Barbare Mae Tucker.

Policajci su ga pratili svakodnevno, a kad je pljunuo žvakaću gumu, pokupili su je i predali u laboratorij. Tamo su utvrdili da DNK iz žvakaće odgovara onome iz vaginalnih brisova.

Robert Arthur Plymton (60) osuđen je za ubojstvo i silovanje. Presudu će objaviti u lipnju, a prijeti mu doživotni zatvor. Imao je samo 16 godina kad je silovao i do smrti pretukao studenticu na kampusu.

- Konačno je ovo gotovo - rekla je Alice Juan, starija sestra Barbare Mae Tucker, koja je pravdu dočekala nakon više od četiri desetljeća...