Misterij u Imotskom: 'Nisu crtali vanzemaljci, nego naše vile...'

TRAŽI SE UMJETNIK Na dnu Modrog jezera osvanuli su crteži. Imoćani ne znaju tko je nacrtao čudne simbole niti što znače, ali uvjereni su da nisu djelo svemiraca

<p>Uslijed velikih količina oborina provrela su vrela na dnu Modrog jezera što je Imoćane obradovalo, posebno nakon dugog sušnog razdoblja u kojem je dno jezera bilo bez vode .</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/imotski-dosje-x-netko-je-usred-noci-na-dnu-presusenog-modrog-jezera-nacrtao-cudne-znakove-723053" target="_blank"><strong>U ponedjeljak ujutro posjetitelji su ipak ostali u šoku zbog neobičnih znakova</strong></a> iscrtanih na dijelu jezero koje je još uvijek presušeno. Neobični krugovi koji podsjećaju na posjet vanzemaljaca i NLO glavna su tema u gradu.</p><p>Tko je ove umjetničke instalacije napravio u noći s nedjelje na ponedjeljak pitanje je na koje Imoćani još uvijek nemaju odgovora. Instalacije su pažljivo iscrtane, pazilo se na svaki pokret i detalj.</p><h2>Ma to su vile i vukodlaci</h2><p>Kakvu je poruku potpisnik ovog djela želio odaslati teško da će se saznati.</p><p>I dok jedan dio Imoćana na sve odmahuje rukom drugi su u svemu pronašli dobru zabavu. Prije mjesec dana na presušenom dnu igrala se revijalna nogometna utakmica između stanovnika dvaju gradskih četvrti znakovita imena, Vilenjaka i Vukodlaka.</p><p>- Ma to vam nije djelo vanzemaljaca, što će nama oni pored naših vukodlaka i vilenjaka. To su vam se vile malo poigrale, dosta im više kose plesti pa su odlučile i one biti malo vanzemaljske - kroz smijeh su nam rekli Imoćani.</p><p>- Mi s Bazane nismo ništa vidjeli ni čuli, a pogled nam seže baš na jezeranske litice. Trebalo bipitati one koji nemaju drugog posla nego baviti se ovim instalacijama - dodali su Imoćani. </p><p>Za koji dan, kad se estavele napune vodom i jezero preplavi, malo tko će mislite na krugove i poruke s dna jezera.</p>