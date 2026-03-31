LIJEČENJE U RUSIJI?

Misterij u Iranu: Novi vrhovni vođa potpuno nestao iz javnosti

Piše HINA,
Foto: Hamid Forootan

Naslijedio ubijenog oca, kruže tvrdnje da je ranjen i bio na liječenju u Rusiji

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei je u Iranu, ali izbjegava javne nastupe "iz razumljivih razloga", citirao je medij RTVI u utorak ruskog veleposlanika u Iranu, prenosi Reuters. Modžtaba je zamijenio svojeg oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenule rat protiv Irana prije više od mjesec dana. SAD je priopćio da vjeruje da je Modžtaba ranjen i vjerojatno unakažen.

Prema medijskim izvješćima koje nisu potvrdili službeni izvori, Modžtaba je bio na liječenju u Rusiji.

KAOS NA BLISKOM ISTOKU
FOTO Katastrofalna situacija u Libanonu: Ruševine posvuda u Bejrutu, Izrael nastavlja udare

Rusija ima bliske veze s Iranom, s kojim je prošle godine potpisala sporazum o strateškom partnerstvu.

