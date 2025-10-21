Misterij u Njemačkoj: Djevojka (15) nestala prije šest godina, policija pretražuje kuću po kuću

Rebecca Reusch iz Berlina nestala je u veljači 2025. godine. Tada je imala 15 godina. Policija je sada pokrenula novu intenzivnu potragu jer su došli do tagova koji bi, nadaju se, mogli dovesti do razrješenja ovog misterija.

U utorak traje potraga u okrugu Oder-Spree u Brandenburgu. Policija ide doslovno od vrata do vrata i ispituje mještane. U ponedjeljak su pak pretraživali imanje u mjestu Tauche, udaljenom sat i pol vožnje od Berlina. Riječ je o posjedu 72-godišnje bake Floriana R., šogora nestale djevojke koji je glavni osumnjičeni za njezino ubojstvo.

Rebecca je podsjetimo, nestala 18. veljače 2019. godine u berlinskoj četvrti Britz, nakon što je prenoćila kod svoje sestre i šogora Floriana R. Ujutro nije došla u školu i otada je nitko više nije vidio ni živu ni mrtvu. Pokrenuta je velika potraga, ali Rebecca dosad nije pronađena. Samo 2023. godine policija je obradila preko 3000 dojava, a u potrazi su sudjelovali i dronovi, psi, vojska, piše Fenix magazin.

Florian R. je neko vrijeme bio u istražnom zatvoru, ali je pušten i dosad policija nije skupila dovoljno dokaza da bi se protiv njega podigla optužnica. Obitelj ga brani i tvrde da je nevin. Policija je pretražila imanje njegove bake jer vjeruju da je u tom kraju, koji dobro poznaje, Florian možda sakrio ključne dokaze.