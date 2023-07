Misterij vrapčanskog groblja: Tajne posljednjeg počivališta zaboravljenih pacijenata...

Da smo Amerika, o starom Bolničkom groblju u Vrapču, nekad zvanom "Ludničko groblje", odavno bi bio snimljen film. A da smo Njemačka ili Austrija, to bi groblje danas bilo popularna, uređena zagrebačka turistička atrakcija. Staro je gotovo 135 godina, na njemu je između 1889. i 1977. sahranjeno oko pet tisuća ljudi, u najvećoj mjeri pacijenata Psihijatrijske bolnice Vrapče, koje nije imao tko sahraniti, ili nitko od bližnjih to nije želio. Uz neke od pacijenata sahranjivani su i članovi njihovih obitelji, no tu su i grobovi djelatnika bolnice, kao i lokalnog stanovništva. U dvije zajedničke grobnice su i žrtve savezničkog bombardiranja 1945., kad je poginulo trideset i sedam pacijenata i devetero djelatnika bolnice. Groblje je zatvoreno nakon posljednjeg ukopa 1977., i po zakonu ne smije biti prekopano odnosno premješteno sto godina nakon toga, znači sve do 2077.